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मध्यप्रदेश से मजदूरी करने आए युवक की गला रेतकर हत्या, पुलिया के नीचे शव मिलने से मचा हड़कंप

प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि युवक मध्यप्रदेश का रहने वाला है और जयपुर में मजदूरी करता है. पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा. फिलहाल, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर संदिग्धों की पहचान की जा रही है.

जयपुर: राजधानी जयपुर में एक युवक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. उसका शव पुलिया के नीचे पड़ा मिला. जिसके बाद आसपास सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना किया और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. एफएसएल की टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं.

पोस्टमार्टम के लिए शव रखवाया मोर्चरी में : आशंका है कि किसी विवाद के चलते उसकी हत्या की गई. शिप्रा पथ थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान 30 वर्षीय महेश जाटव के रूप में हुई है. वह मूलतः शिवपुरी (मध्यप्रदेश) का रहने वाला है. वह जयपुर में मजदूरी करता और त्रिवेणी नगर में किराए के मकान में रहता था. उन्होंने बताया कि इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों को जानकारी दी गई है. उनके आने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.

सीसीटीवी फुटेज से सुराग मिलने की संभावना : प्रारंभिक पड़ताल और आसपास के लोगों से पूछताछ में सामने आया है कि महेश अपने कुछ साथियों के साथ गुरुवार रात 8 बजे त्रिवेणी नगर पुलिया के नीचे पहुंचा था. वहां अपने साथियों के साथ शराब भी पी. शव के पास पानी और शराब की खाली बोतलें मिली हैं. पुलिस को आशंका है कि इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद होने से महेश की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया. फिलहाल, पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. संदिग्धों की पहचान में पुलिस जुटी है.