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गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाला राहुल निकला हथियार तस्कर, शरण देने वाले दो को पुलिस ने दबोचा

आरोपी से एक देसी पिस्टल बरामद. मध्यप्रदेश में संगीन अपराध के 33 मुकदमे दर्ज.

Jaipur Crime
जवाहर सर्किल थाना (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 5:14 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में राह चलती गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाला राहुल घुरैया उर्फ राज उर्फ राहुल गुर्जर अवैध हथियारों का तस्कर निकला. उसके खिलाफ मध्यप्रदेश में हत्या का प्रयास, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के 33 मुकदमे दर्ज हैं. उसके कब्जे से पुलिस ने एक देसी पिस्टल भी जब्त की है, जिसे लेकर सांगानेर थाने में अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी ने जिन लोगों को हथियार सप्लाई किए थे. उनमें से दो को प्रतापनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. अब पुलिस ने उसे शरण देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

जयपुर में आधा दर्जन केस, देह व्यापार से जुड़ा आरोपी : जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि आरोपी राहुल को शरण देने के आरोप में बाबूलाल और शुभम अग्रवाल उर्फ सिद्धार्थ को गिरफ्तार किया गया है. राहुल पहले देह व्यापार के धंधे से भी जुड़ा था. उसके खिलाफ जयपुर में करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं.

वह प्रताप नगर, मानसरोवर और सांगानेर में अलग-अलग जगहों पर रहकर फरारी काट रहा था. उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला से छेड़छाड़ की घटना सामने आने के बाद लापरवाही बरतने के चलते एएसआई महेशचंद और जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल अंगदराम को निलंबित किया गया है.

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यह है पूरा मामला : उन्होंने बताया कि महिला से छेड़छाड़ की यह घटना 25 मार्च की है, जिसे लेकर महिला ने राजकॉप सिटीजन एप के जरिए शिकायत दर्ज करवाई. इस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने करीब 3 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान की.

इस बीच पुलिस ने उसे शरण देने वाले और भागने में मदद करने वालों पर भी शिकंजा कसा. पुलिस की टीमों ने आरोपी का मुरैना (मध्यप्रदेश) के डांग इलाके में पीछा किया. हालांकि, इस दौरान उसने एक पुराने मुकदमे में मुरैना कोर्ट में समर्पण किया. जिसके बाद उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया.

जिन्होंने राहुल से हथियार खरीदे, वे सलाखों के पीछे : जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ मध्यप्रदेश में संगीन अपराध के 33 मुकदमे दर्ज हैं. जबकि जयपुर के उसे प्रतापनगर थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया था. उसने पूछताछ में प्रताप नगर इलाके में दो लोगों को अवैध हथियार सप्लाई करने की बात कबूल की. इसके आधार पर ओमप्रकाश उर्फ ओमी बन्ना और राज अहीरवाल उर्फ छोटा राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उनके कब्जे से दो अवैध हथियार बरामद किए गए. अब पुलिस पड़ताल कर रही है कि आरोपी ने और किसे अवैध हथियार दिए हैं.

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मध्यप्रदेश में संगीन अपराध
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