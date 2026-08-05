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Bulldozer Action : हिस्ट्रीशीटर की अवैध संपत्ति पर चला जेडीए का बुलडोजर, 1 करोड़ रुपये की संपत्ति को किया ध्वस्त

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार हिस्ट्रीशीटर और हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साउथ जिले में अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है. अपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों और हिस्ट्रीशीटरों की ओर से अवैध रूप से अर्जित की गई चल-अचल संपत्ति को चिन्हित करके नियम अनुसार ध्वस्त या कुर्क करने की कार्रवाई जारी है.

मुकेश के खिलाफ करीब 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं, उसकी पत्नी हिस्ट्रीशीटर तीजा सांसी के खिलाफ 8 प्रकरण दर्ज है, जिनके चालान न्यायालय में पेश किया जा चुके हैं. साथ ही हिस्ट्रीशीटर की अन्य संपत्ति शंकर विहार गुर्जर की थड़ी के पास है, जिस पर जेडीए की ओर से धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है.

जयपुर: राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में पुलिस और जेडीए की टीम ने हिस्ट्रीशीटर की अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है. ध्वस्त की गई संपत्ति की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है. हिस्ट्रीशीटर मुकेश सांसी और उसकी पत्नी हिस्ट्रीशीटर तीजा सांसी की ओर से मानसरोवर क्षेत्र में अवैध निर्माण किया हुआ था.

एडिशनल डीसीपी साउथ ललित कुमार शर्मा और एसीपी मानसरोवर हेमेंद्र शर्मा के सुपरविजन में मानसरोवर थाना अधिकारी सतीश चंद के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों की टीमों का गठन किया गया. हिस्ट्रीशीटर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान के तहत बुधवार को मानसरोवर इलाके के हिस्ट्रीशीटर मुकेश सांसी और उसकी पत्नी हिस्ट्रीशीटर तीजा सांसी की संपत्ति को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है.

अवैध शराब और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करके अवैध तरीके से बायलॉज के विरुद्ध निर्माण करके संपत्ति बना रखी थी. अवैध तरीके से अर्जित की गई और बायलॉज के विरुद्ध निर्माण करके बनाए गए संपत्ति पर जेडीए की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. मानसरोवर थाना क्षेत्र में जेडीए की बिना अनुमति के मकान बनाया गया था. अपराध से अर्जित संपत्ति और बायलॉज के विरुद्ध निर्माण करके अवैध तरीके से तीन मंजिला मकान बना रखा था.

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कॉलोनी में निवास करने वाले आसपास के लोगों की ओर से अवैध निर्माण को उटाने के लिए बोलने पर लोगों को डरा धमकाकर भय का माहौल बना रखा था. लोगों जिसकी वजह से लोग सामने आकर विरोध नहीं कर पा रहे थे. पुलिस थाना मानसरोवर के हिस्ट्रीशीटर मुकेश और उसकी पत्नी तीजा अवैध शराब और अवैध मादक पदार्थ बेचने के आदी हैं. पुलिस और जेडीए की संयुक्त टीम की ओर से हिस्ट्रीशीटर के अवैध मकान को ध्वस्त करवाया गया है. इसके साथ ही अन्य जगह गुर्जर की थड़ी के पास शंकर विहार में अवैध संपत्ति पर धारा 32 के तहत जेडीए की ओर से नोटिस जारी किया गया है.