ETV Bharat / state

पत्नी को वापस पाने की 'खतरनाक' जिद: खुद के बच्चे को ही करा दिया किडनैप, जयपुर पुलिस का बड़ा खुलासा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharatn Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में 6 वर्षीय बच्चे के अपहरण की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. अपहृत बच्चे का पिता कालूराम मीणा और चाचा मुकेश मीणा ही इस घटना के मुख्य मास्टरमाइंड निकले हैं. पुलिस ने अपहृत बालक को 48 घंटे के भीतर सकुशल दस्तयाब करके, बच्चे के पिता समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 3 महीने पहले बच्चे की मां अपने पति के पड़ोसी मित्र के साथ चली गई थी. बच्चे के पिता ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए उसके दोस्त और परिजनों पर दबाव बनाने की नीयत से यह पूरी साजिश रची थी.