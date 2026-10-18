पत्नी को वापस पाने की 'खतरनाक' जिद: खुद के बच्चे को ही करा दिया किडनैप, जयपुर पुलिस का बड़ा खुलासा
दोस्त संग भागी पत्नी को डराने के लिए खुद पिता ने ही यह पूरी साजिश रची थी. पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार.
Published : October 18, 2026 at 7:49 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में 6 वर्षीय बच्चे के अपहरण की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. अपहृत बच्चे का पिता कालूराम मीणा और चाचा मुकेश मीणा ही इस घटना के मुख्य मास्टरमाइंड निकले हैं. पुलिस ने अपहृत बालक को 48 घंटे के भीतर सकुशल दस्तयाब करके, बच्चे के पिता समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 3 महीने पहले बच्चे की मां अपने पति के पड़ोसी मित्र के साथ चली गई थी. बच्चे के पिता ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए उसके दोस्त और परिजनों पर दबाव बनाने की नीयत से यह पूरी साजिश रची थी.
48 घंटे में पुलिस ने सुलझाई अपहरण की गुत्थी: डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि शिवदासपुरा थाने में 16 अक्टूबर को पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका बेटा पानी लेने के लिए आरओ प्लांट पर गया था. रास्ते में दो बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने उसके बेटे का किडनैप कर लिया. पुलिस ने वारदात को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल डीसीपी साउथ ललित किशोर शर्मा और एसीपी चाकसू भवानी सिंह के निर्देशन में तथा शिवदासपुरा थाना अधिकारी राजेश गौतम के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया. पुलिस की टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. फुटेज में दो व्यक्ति बच्चे को बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए नजर आए. पुलिस की टीम ने अपहृत बालक को 48 घंटे में सकुशल दस्तयाब करके वारदात का खुलासा करने में सफलता हासिल की है.
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पत्नी को वापस बुलाने के लिए रची थी साजिश: पुलिस ने बच्चे के पिता कालूराम मीणा, मन्नाराम मीणा, रोहित मीणा और अंगद मीणा को गिरफ्तार किया है. अपहृत बच्चे के पिता कालूराम मीणा की पत्नी तीन महीने पहले कालूराम के मित्र और पड़ोसी राकेश मीणा के साथ चली गई थी. जाने से पहले वह कालूराम मीणा के संपत्ति से संबंधित समस्त दस्तावेज भी अपने साथ लेकर चली गई थी. काफी प्रयासों के बावजूद भी वह वापस नहीं आ रही थी. कालूराम मीणा और उसके भाई मुकेश मीणा द्वारा राकेश मीणा और उसके परिजनों पर दबाव बनाने की नीयत से अपने ही बेटे के अपहरण की साजिश रची गई थी. बच्चे के पिता कालूराम ने अपनी दुकान के कर्मचारियों, धोलू मीणा और अंगद मीणा को इस वारदात को अंजाम देने के लिए बुलाया था. इस प्रकार इस वारदात को पूरी तरह सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था.
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