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कंवरपुरा में नदी में दबा मिला युवक का शव, हत्या कर गाड़ने की आशंका

जयपुर: जयपुर ग्रामीण में चंदवाजी थाना इलाके के कंवरपुरा में एक युवक का शव जमीन में गड़ा मिलने का मामला सामने आने के बाद सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलने पर चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.

चंदवाजी थानाधिकारी हीरालाल सैनी का कहना है कि कंवरपुरा गांव में हरचंदपुर नदी के बहाव क्षेत्र में एक युवक का शव करीब दो फिट नीचे जमीन में गड़ा मिला है. प्रारंभिक जांच में हत्या कर शव जमीन में गाड़ने का मामला सामने आया है. उनका कहना है कि शव को पुलिस ने अस्पताल ने रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.

शनिवार शाम को घर से निकला : उन्होंने बताया कि मृतक की शिनाख्त हरचंदपुरा निवासी राकेश जाट के रूप में हुई है. वह शनिवार शाम से घर से लापता था. इस घटना के बाद परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी गई है. इधर, परिजनों ने युवक की हत्या करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि राकेश शनिवार शाम से घर से बाहर था. अब आज रविवार सुबह उसका शव जमीन में गड़ा मिला है.