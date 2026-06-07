कंवरपुरा में नदी में दबा मिला युवक का शव, हत्या कर गाड़ने की आशंका

कंवरपुरा में नदी में दबा मिला युवक का शव, हत्या कर गाड़ने की आशंका
जयपुर ग्रामीण में चंदवाजी थाना इलाके का है मामला. एफएसएल टीम ने जुटाए सबूत.
Published : June 7, 2026 at 3:18 PM IST
जयपुर: जयपुर ग्रामीण में चंदवाजी थाना इलाके के कंवरपुरा में एक युवक का शव जमीन में गड़ा मिलने का मामला सामने आने के बाद सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलने पर चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.
चंदवाजी थानाधिकारी हीरालाल सैनी का कहना है कि कंवरपुरा गांव में हरचंदपुर नदी के बहाव क्षेत्र में एक युवक का शव करीब दो फिट नीचे जमीन में गड़ा मिला है. प्रारंभिक जांच में हत्या कर शव जमीन में गाड़ने का मामला सामने आया है. उनका कहना है कि शव को पुलिस ने अस्पताल ने रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.
शनिवार शाम को घर से निकला : उन्होंने बताया कि मृतक की शिनाख्त हरचंदपुरा निवासी राकेश जाट के रूप में हुई है. वह शनिवार शाम से घर से लापता था. इस घटना के बाद परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी गई है. इधर, परिजनों ने युवक की हत्या करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि राकेश शनिवार शाम से घर से बाहर था. अब आज रविवार सुबह उसका शव जमीन में गड़ा मिला है.
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एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य : पुलिस ने एफएसएल को बुलाकर मौका मुआयना करवाया है. एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकठ्ठा किए हैं. पुलिस शव का पोस्टमार्टम भी करवाएगी. फिलहाल, पुलिस ने इस इलाके की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर छानबीन शुरू कर दी है. तकनीकी आधार पर भी जानकारी जुटाई जा रही है.
पुलिस मृतक की आखिरी लोकेशन के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है. थानाधिकारी हीरालाल सैनी का कहना है कि इस घटना के पीछे जो भी लोग हैं. उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.