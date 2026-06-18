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Jaipur Crime : 8 दिन से लापता महिला का घर से दो किमी दूर कुएं में मिला शव, चांदी के कड़ों के लिए हत्या का अंदेशा

जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में परिजनों ने दर्ज करवाई थी गुमशुदगी. अब अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा.

Chaksu Woman Murder Case
थाना परिसर में धरना और घटनास्थल पर मौजूद लोग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 2:54 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 3:21 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में नदी के पास स्थित एक कुएं में महिला का पुराना शव मिलने की घटना सामने आई है. जिससे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई. यह शव 8 दिन पहले लापता हुई महिला का निकला. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकलवाया. पुलिस की सूचना पर एफएसएल टीम भी पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए.

महिला 8 दिन पहले दवाई लेने जाने का कहकर घर से निकली थी. अब गुरुवार को सुबह उसका शव मिला है. प्रारंभिक तौर पर चांदी के कड़े लूटने के लिए हत्या का मामला होने का अंदेशा जताया जा रहा है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

घर से दो किलोमीटर दूर मिला शव : शिवदासपुरा थानाधिकारी राजेंद्र मीणा ने बताया कि गुरुवार सुबह हनुमानपुरा पावर ग्रिड के पास ढूंढ नदी के पास एक कुएं में महिला का शव मिलने की सूचना आई थी. कुएं से दुर्गंध आने पर लोगों ने झांककर देखा तो भीतर महिला का शव दिखा. बड़ी संख्या में वहां लोग इकट्ठा हो गए. शिवदासपुरा थाना से एक टीम मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया, जहां महिला का शव मिला है. वह जगह उसके घर से करीब दो किलोमीटर दूर है.

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11 जून को घर से निकली थी महिला : पुलिस ने सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की मदद से शव को बाहर निकाला और एफएसएल टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए. उन्होंने बताया कि मृतका की शिनाख्त बल्लूपुरा निवासी 53 वर्षीय बीना देवी के रूप में हुई है. वह 8 दिन से लापता थी. परिजनों ने शिवदासपुरा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवा रखी थी. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि बीना देवी मजदूरी करती थी. वह 11 जून की दोपहर में दवाई लेने जाने की कहकर घर से निकली थी.

महिला के पैरों से चांदी के कड़े गायब : उसके बाद से वह लापता थी. अब घर से करीब दो किलोमीटर दूर कुएं में उसका शव मिला है. परिजनों का कहना है कि महिला ने पैरों में चांदी के कड़े पहन रखे थे, जो गायब हैं. ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि चांदी के कड़े लूटने के मकसद से हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया हो. थानाधिकारी राजेंद्र मीणा का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच की रिपोर्ट आने पर ही हत्या के कारण की हकीकत सामने आएगी.

झुंझुनू जिले में चुड़ैला गांव के चंदन मेघवाल की संदिग्ध मौत का मामला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका : धनूरी थाना क्षेत्र के चुड़ैला गांव में बुधवार रात एक काले रंग की होंडा सिटी कार से 24 वर्षीय युवक चंदन मेघवाल का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान चुड़ैला निवासी चंदन पुत्र सतीश मेघवाल के रूप में हुई है. शव कार में निर्वस्त्र अवस्था में मिला, जिससे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

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धनूरी थाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घटना के बाद परिजन और ग्रामीण मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए तथा एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. धनुरी थानाधिकारी संजय गौतम ने बताया कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और कार की जांच की जा रही है. मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

Last Updated : June 18, 2026 at 3:21 PM IST

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