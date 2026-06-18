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Jaipur Crime : 8 दिन से लापता महिला का घर से दो किमी दूर कुएं में मिला शव, चांदी के कड़ों के लिए हत्या का अंदेशा

थाना परिसर में धरना और घटनास्थल पर मौजूद लोग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में नदी के पास स्थित एक कुएं में महिला का पुराना शव मिलने की घटना सामने आई है. जिससे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई. यह शव 8 दिन पहले लापता हुई महिला का निकला. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकलवाया. पुलिस की सूचना पर एफएसएल टीम भी पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए. महिला 8 दिन पहले दवाई लेने जाने का कहकर घर से निकली थी. अब गुरुवार को सुबह उसका शव मिला है. प्रारंभिक तौर पर चांदी के कड़े लूटने के लिए हत्या का मामला होने का अंदेशा जताया जा रहा है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. घर से दो किलोमीटर दूर मिला शव : शिवदासपुरा थानाधिकारी राजेंद्र मीणा ने बताया कि गुरुवार सुबह हनुमानपुरा पावर ग्रिड के पास ढूंढ नदी के पास एक कुएं में महिला का शव मिलने की सूचना आई थी. कुएं से दुर्गंध आने पर लोगों ने झांककर देखा तो भीतर महिला का शव दिखा. बड़ी संख्या में वहां लोग इकट्ठा हो गए. शिवदासपुरा थाना से एक टीम मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया, जहां महिला का शव मिला है. वह जगह उसके घर से करीब दो किलोमीटर दूर है. पढ़ें : हनुमानगढ़: पिता से महिला की दोस्ती बेटों को गुजरी नागवार, कर दी हत्या, 2 भाई समेत 5 गिरफ्तार 11 जून को घर से निकली थी महिला : पुलिस ने सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की मदद से शव को बाहर निकाला और एफएसएल टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए. उन्होंने बताया कि मृतका की शिनाख्त बल्लूपुरा निवासी 53 वर्षीय बीना देवी के रूप में हुई है. वह 8 दिन से लापता थी. परिजनों ने शिवदासपुरा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवा रखी थी. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि बीना देवी मजदूरी करती थी. वह 11 जून की दोपहर में दवाई लेने जाने की कहकर घर से निकली थी.