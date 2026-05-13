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Jaipur Crime : लिव इन में रह रही महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पहले भी कर चुका है हत्या...

मुरलीपुरा थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों से बात करने से हुआ विवाद.

Live in Partner Murder Accused
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी... (Source : Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके में एक महिला की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसके लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार किया है. दोनों तीन महीने से लिव इन में रह रहे थे. महिला सोशल मीडिया के जरिए दूसरे लोगों से भी बात करती थी, जिससे नाराज होकर आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठाया और उसकी हत्या कर दी.

मृतका की पहचान बनेठा (टोंक) निवासी अंबिका कुमारी बैरागी के रूप में हुई है. उसकी हत्या के आरोप में चितानी (टोंक) निवासी रामकल्याण गुर्जर को गिरफ्तार किया है. दोनों जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में जीवनदीप कॉलोनी किराए के मकान में रहते थे. आरोपी पहले भी अपनी महिला मित्र की हत्या कर चुका है.

डीसीपी प्रशांत किरण ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

9 मई को घर में मिला था शव : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि 9 मई को जीवनदीप कॉलोनी के एक घर में महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी. मकान मालिक ने बताया कि महिला के साथ रह रहा व्यक्ति गायब था. पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला टोंक के बनेठा की अंबिका कुमारी बैरागी है. उसकी गुमशुदगी 14 फरवरी, 2026 को बनेठा थाने में दर्ज थी. उसकी मौत की जानकारी मिलने पर परिजनों ने जयपुर के मुरलीपुरा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया.

चौथ का बरवाड़ा से पुलिस ने लिया हिरासत में : पड़ताल में सामने आया कि अंबिका कुछ दिन पहले ही रामकल्याण गुर्जर के साथ जयपुर में रहने आई थी. उनकी मौत के बाद रामकल्याण मौके से गायब था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सामने आया कि 8 मई को दिन में मकान के भीतर गया था. इसके बाद वह बाहर जाता भी दिखा. पुलिस ने आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला तो सामने आया कि वह पहले भी हत्या और चोरी के मामलों में जेल जा चुका है. तकनीकी रूप से पीछा कर पुलिस ने उसे चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर) से हिरासत में लिया और जयपुर लाकर गिरफ्तार किया.

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लिव इन दस्तावेज बना गए धार्मिक यात्रा पर : पड़ताल में सामने आया कि रामकल्याण अंबिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप के दस्तावेज बनाकर तीन महीने से उज्जैन, मंडफिया (चित्तौड़गढ़) और वैष्णोदेवी की धार्मिक यात्राओं पर गया. इसके बाद वे मई में जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे. आरोपी ने 8 मई को महिला की हत्या कर दी और फरार हो गया. जांच में सामने आया है कि महिला सोशल मीडिया के जरिए अन्य लोगों से भी बात करती थी. इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई. उसने 8 मई को महिला की गला दबाकर हत्या कर दी.

पहले भी की महिला मित्र की हत्या : आरोपी का पहले का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. उसने जनवरी 2025 में अपने एक साथी के साथ ड्राई फ्रूट चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. वह पहले भी अपनी एक महिला मित्र की हत्या कर चुका है. उसने टोंक निवासी एक महिला मित्र को सांगानेर इलाके में एक गेस्ट हाउस में मिलने बुलाया था. इस बीच किसी बात को लेकर विवाद होने पर वह उसकी हत्या कर फरार हो गया था.

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