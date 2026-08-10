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जयपुर कॉट्योर शो सीजन-14 के दूसरे दिन छाया फैशन का जलवा, संदीपा धार और नतालिया रही शोस्टॉपर्स

जयपुर कॉट्योर शो का दूसरा दिन ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )