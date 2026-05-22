ETV Bharat / state

13 साल तक नहीं की अदालत के आदेश की पालना, अब कुर्क हुई निगम आयुक्त की कुर्सी

कोर्ट ने इसे आदेश की अवमानना मानते हुए नगर निगम के रवैये पर गंभीर नाराजगी जताई.

निगम आयुक्त की कुर्सी कुर्क करने पहुंची टीम
निगम आयुक्त की कुर्सी कुर्क करने पहुंची टीम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 2:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : जयपुर में प्रशासनिक लापरवाही और न्यायिक आदेशों की अनदेखी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. 1995 से जुड़े बनीपार्क स्ट्रीप लैंड आवंटन मामले में हाईकोर्ट के आदेश की 13 साल तक पालना नहीं होने पर आखिरकार अदालत को सख्त रुख अपनाना पड़ा. ACJM-1 कोर्ट के आदेश पर नगर निगम आयुक्त की कुर्सी कुर्क कर ली गई है.

2013 में हाईकोर्ट ने दिया था स्पष्ट आदेश : मामला चंद्रकांत नागर बनाम जेडीए-निगम एवं अन्य से जुड़ा हुआ है. हाईकोर्ट ने 20 सितंबर 2013 को नगर निगम को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि परिवादी को आवंटन पत्र जारी किया जाए. लेकिन एक दशक से ज्यादा समय गुजरने के बावजूद आदेश की पालना नहीं की गई. परिवादी की ओर से लगातार प्रयास और कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद भी जब राहत नहीं मिली तो मामला दोबारा अदालत पहुंचा. कोर्ट ने इसे आदेश की अवमानना मानते हुए नगर निगम के रवैये पर गंभीर नाराजगी जताई.

इसे भी पढ़ें: ACJM कोर्ट ने नगर निगम व यूआईटी की संपत्ति कुर्क करने के दिए आदेश, यह है मामला

अदालत की अवमानना पर बड़ा एक्शन (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

कोर्ट ने दिखाई सख्ती, आयुक्त की कुर्सी कुर्क : ACJM-1 कोर्ट के जज तापस सोनी ने 20 मई को नगर निगम आयुक्त की कुर्सी कुर्क करने के आदेश जारी किए थे. आदेश की पालना कराने के लिए शुक्रवार को कोर्ट की टीम नगर निगम मुख्यालय पहुंची. सेल अमीन बाबूलाल शर्मा, डिक्रीदार रश्मिकांत नागर और उनके अधिवक्ता संजय शर्मा की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई की गई. इस दौरान निगम अधिकारियों ने कोर्ट टीम से बातचीत कर 2-3 दिन का समय मांगा और आवंटन पत्र जारी करने का भरोसा दिलाया, लेकिन अदालत की टीम ने राहत देने से इनकार कर दिया और कुर्की की कार्रवाई की.

कुर्सी की कुर्की बनी सिस्टम के लिए संदेश: एडवोकेट संजय शर्मा ने बताया कि 20 मई 2026 को कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि कमिश्नर नगर निगम की कुर्सी कुर्क कर ली जाए. ऐसे में शुक्रवार को कुर्की की कार्रवाई की गई है. अब ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी. इस कुर्सी पर बाकायदा एक इबारत लिखकर चस्पा किया गया है साथ ही सील करते हुए, वहां से कुर्सी हटा दी गई है. उन्होंने बताया कि 150 वर्गगज की जमीन को लेकर 1995 से मुकदमा चल रहा था. इस संबंध में निगम ने भी हाईकोर्ट में अपील की थी. लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था और आवंटन पत्र जारी करने को लेकर के 20 से ज्यादा बार रिमाइंडर भी दिए गए. इस बीच डिक्रीदार ने बैंक गारंटी भी जमा करा दी थी. फिर भी निगम की ओर से आवंटन पत्र को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसी स्थिति में कोर्ट से न्यायिक कार्रवाई के लिए रिक्वेस्ट की थी. जिस पर कोर्ट ने 20 मई को आयुक्त की कुर्सी कुर्क करने के आदेश जारी की है. अब 27 मई को कोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी है. उस दिन निगम की ओर से कोई अधिवक्ता या अधिकारी वहां मौजूद रहेगा और वहां पर निगम के आश्वासन के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी.

इसे भी पढ़ें: जयपुर: स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 में टॉप रैंकिंग के लिए सख्त मॉनिटरिंग, उपायुक्तों को दो बार रोज निरीक्षण के निर्देश

13 साल तक फाइलों में दबा रहा आदेश : अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि ये मामला सिर्फ एक आवंटन पत्र का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जहां अदालत के आदेश फाइलों में दबकर रह जाते हैं. 13 साल तक स्पष्ट आदेश लागू नहीं होना प्रशासनिक विफलता का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है. आयुक्त की कुर्सी की कुर्की प्रतीकात्मक जरूर है, लेकिन इसका संदेश बेहद मजबूत है कि न्यायपालिका अपनी अवमानना को लेकर सख्त रुख अपना सकती है.

नगर निगम मुख्यालय में आयुक्त की कुर्सी कुर्क होने के मामले को प्रशासनिक तंत्र के लिए बेहद असहज स्थिति माना जा रहा है. कुर्सी केवल संपत्ति (असेट्स) नहीं बल्कि अधिकार और जिम्मेदारी का प्रतीक मानी जाती है. ऐसे में उसकी कुर्की ये संकेत देती है कि जिम्मेदारी निभाने में चूक होने पर अधिकार भी छीने जा सकते हैं. अब सवाल ये भी उठ रहा है कि कुर्सी कुर्क होने के बाद प्रशासनिक कार्यों का संचालन किस तरह होगा. ये कार्रवाई केवल वर्तमान अधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक सिस्टम के लिए चेतावनी मानी जा रही है कि अदालत के आदेशों की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है.

TAGGED:

JAIPUR NAGAR NIGAM
निगम आयुक्त कुर्सी
कोर्ट ने कुर्क की कमिश्नर की कुर्सी
ATTACHES CIVIC BODY CHIEF CHAIR
JAIPUR COURT TAKES BOLD ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.