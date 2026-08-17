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सेना के बाद अग्निवीरों को नौकरी, बिजनेस और करियर में मिलेगी नई राह, जयपुर से हुई 'अग्निमंथन' की शुरुआत

जयपुर में देश के पहले नेशनल सिविल रिहैबिलिटेशन फोरम 'अग्निमंथन' ऐप को लॉन्च किया गया, जो सेवामुक्त अग्निवीरों को रोजगार और मेंटरशिप प्रदान करेगा.

अग्नि मंथन एप्लीकेशन लॉन्च करते पूर्व सैन्य अधिकारी और एप को-फाउंडर्स
अग्निमंथन एप्लीकेशन लॉन्च करते पूर्व सैन्य अधिकारी और एप को-फाउंडर्स (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 8:17 PM IST

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जयपुर: सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आगे करियर किस दिशा में बनाया जाए. इसी चुनौती को दूर करने के लिए जयपुर में देश का पहला नेशनल सिविल रिहैबिलिटेशन फोरम 'अग्निमंथन' एप्लीकेशन लॉन्च किया गया. इसका मकसद अग्निवीरों को सेना से निकलने के बाद रोजगार, बिजनेस, स्किल डेवलपमेंट और करियर गाइडेंस के लिए एक व्यवस्थित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है.

चार साल की सेवा के बाद की चिंता दूर! : अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीर अनुशासन, टीमवर्क, लीडरशिप और अलग-अलग सैन्य कौशल के साथ नागरिक जीवन में लौटेंगे. अग्निमंथन इन खूबियों को रोजगार और बिजनेस के अवसरों से जोड़ने का काम करेगा. इसके लिए अग्निवीरों को कॉरपोरेट कंपनियों, सरकारी संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ा जाएगा.

'अग्निमंथन' ऐप लॉन्च (ETV Bharat Jaipur)

अग्निमंथन के को-फाउंडर कर्नल एके सिंह ने बताया कि अग्निपथ योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य सेना की फाइटिंग कैपेबिलिटी को हमेशा युवा बनाए रखना है. ऐसे में चार साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं को दोबारा समाज में बेहतर तरीके से री-इंटीग्रेट करना भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि कई अग्निवीर 12वीं पास करने के बाद सेना में गए. चार साल बाद जब वे बाहर निकलेंगे तो उनके सामने बड़ा सवाल होगा कि अब आगे क्या करना है. ऐसे में उन्हें सिर्फ नौकरी तलाशने के लिए छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सही मेंटॉरशिप और गाइडेंस की जरूरत होगी.

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दी जाएगी सही मेंटरशिप : कर्नल सिंह ने बताया कि कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा अग्निवीर सेना में दोबारा रिटेन हों या सरकारी नौकरी में जाएं. जो युवा इन विकल्पों में नहीं जा पाते, उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से अपस्किलिंग कराई जाएगी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों से जोड़ा जाएगा. अगर कोई अग्निवीर बिजनेस करना चाहता है तो उसे भी सही मेंटरशिप दी जाएगी. उन्होंने कहा कि सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों के पास करीब 11 लाख रुपए की सेवा निधि होगी. इस राशि का सही इस्तेमाल कर वे आगे की जिंदगी को बेहतर तरीके से सेट कर सकें, इसके लिए भी प्लेटफॉर्म मार्गदर्शन देगा. मकसद ये है कि अग्निवीरों को नौकरी, बिजनेस या आगे की पढ़ाई में जो भी मदद चाहिए, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके.

पहला बैच दिसंबर 2026 में आ रहा बाहर : कर्नल सिंह ने बताया कि अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर 2026 में और दूसरा बैच मार्च 2027 में सेवा पूरी करेगा. उनकी कोशिश है कि देश के ज्यादा से ज्यादा अग्निवीरों तक अग्निमंथन की पहुंच हो. उन्होंने कहा कि अगर पहले चरण में ही 50 फीसदी अग्निवीर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं तो इसे बड़ी सफलता माना जाएगा. साथ ही प्रयास रहेगा कि प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले युवाओं को वेरीफाइड जॉब ही उपलब्ध कराई जाए.

सेना की ट्रेनिंग अग्निवीरों को दूसरों से अलग बनाएगी : वहीं, इस दौरान मौजूद रहे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष मेजर जनरल अनुज माथुर ने कहा कि अग्निपथ योजना के जरिए देश के पास एक ऐसा युवा टैलेंट पूल तैयार होगा, जो राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकता है. उन्होंने कहा कि चार साल सेना में रहने के दौरान अग्निवीरों को अनुशासन, टीमवर्क, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की भावना की ट्रेनिंग मिलती है. दूसरी ओर, इसी उम्र के दूसरे युवा चार साल में अपनी पढ़ाई और करियर के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं. ऐसे में जब अग्निवीर सेना से बाहर आएंगे तो उनके पास कई मामलों में दूसरों से अलग अनुभव और स्किल होंगे. मेजर जनरल माथुर के मुताबिक अग्निवीरों के लिए अवसरों का दायरा काफी बड़ा है. जरूरत सिर्फ इतनी है कि उनकी सैन्य ट्रेनिंग और क्षमताओं को सही सिविल करियर से जोड़ा जाए.

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