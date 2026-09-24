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28 सितंबर को चुनाव आयोग मुख्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस, डोटासरा बोले-आयोग भाजपा का विभाग बनकर कर रहा काम

डोटासरा ने कहा- वोट चोरी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है. कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है

PCC Chief Govind Singh Dotasara interacting with media
मीडिया से बातचीत करते हुए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा. (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 5:30 PM IST

7 Min Read
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जयपुर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर चुनाव आयोग के दो सदस्यों द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद देश की सियासत में उबाल आ गया है.कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है. इसी कड़ी में कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की कि 28 सितंबर को जयपुर में चुनाव आयोग मुख्यालय का घेराव किया जाएगा. डोटासरा ने कहा- चुनाव आयोग भाजपा के विभाग की तरह काम कर रहा है. इसी के विरोध में कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है. डोटासरा ने बताया कि जयपुर में निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू है, इसलिए घेराव का कार्यक्रम 28 सितंबर को रखा गया है.

वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा: डोटासरा ने कहा कि वोट चोरी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है. कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि देश में और अन्य राज्यों में जो सरकारें बन रही हैं, वो वोट चोरी से बन रही हैं. चाहे वो बिहार, बंगाल, हरियाणा और असम जैसे राज्य ही क्यों न हों. राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की ओर से की जा रही धांधलियों के मामलों को उजागर किया था कि किस प्रकार से जनता के वोट को लूटा जा रहा है. मनमर्जी से परिसीमन किया जा रहा है. अब एक प्रमुख मीडिया संस्थान की रिपोर्ट से साफ हो गया है कि कैसे चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है. आयोग के दो सदस्यों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों और फॉर्म-6 को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी.

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सुरक्षा देने के लिए बनाया कानून: पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार की ओर से की जा रही गड़बड़ियों पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो, इसके लिए डेढ़ सौ से ज्यादा सांसदों को संसद से बर्खास्त करके कानून पारित कर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर दी कि आगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कमेटी से बाहर कर दिया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है.

फॉर्म-6 में माता-पिता और दादा-दादी के नाम का सवाल क्यों: डोटासरा ने कहा कि एसआईआर के दौरान फॉर्म-6 में पूछा गया कि आवेदक के माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम पिछली एसआईआर सूची में था या नहीं. पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि फॉर्म-6 में इस प्रकार का बदलाव सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से नहीं किया जा सकता है, इसके लिए निर्धारित नियमों में बदलाव की आवश्यकता होती है. इस बदलाव को लेकर चुनाव आयोग के भीतर से आपत्ति दर्ज की गई थी तो उस पर निर्णय क्या हुआ. इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने से जुड़ी प्रक्रिया में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन पहली बार मतदाता सूची से संबंधित आईटी सिस्टम को केंद्रीकृत किया गया. चुनाव आयोग में बैठे हुए अधिकारी सीधे उनके एक्सेस का इस्तेमाल करके किसी का भी नाम काटने और जोड़ने का काम कर रहे थे. इस प्रक्रिया पर जब चुनाव आयोग के भीतर से ही आपत्तियां दर्ज कराई गई तो फिर उन आपत्तियों की अनदेखी क्यों की गई?. 1995 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चुनाव आयोग में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाने चाहिए. चुनाव आयोग जैसी संस्था में यदि किसी एक व्यक्ति के स्तर पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं तो इससे संस्थागत व्यवस्था पर सवाल उठता है. आयोग के सभी महत्वपूर्ण निर्णय पारदर्शी होने चाहिए और आयोग के प्रत्येक सदस्य की भूमिका स्पष्ट सामने आनी चाहिए.

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निकाय चुनाव के परिसीमन पर भी उठाए सवाल: पीसीसी अध्यक्ष ने निकाय चुनाव के परिसीमन पर भी सवाल खड़े करते हुए भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि परिसीमन के दौरान वार्डों के आकार और मतदाता संख्या में भारी अंतर रखा गया है. जोधपुर में वार्डों के बीच मतदाता संख्या का अंतर 287.7 प्रतिशत, कोटा में 66.6 प्रतिशत और भरतपुर में 55.5 प्रतिशत तक है. कई वार्डों में मतदाताओं की संख्या में इतना बड़ा अंतर है कि परिसीमन की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं.

जोधपुर के वार्ड नंबर 10 में करीब 92 हजार मतदाता हैं और दूसरे वार्ड में करीब 13803 मतदाता हैं. इसी तरह अजमेर के वार्डों में करीब 5500 से लेकर 8300 से अधिक, जयपुर में 3272 से लेकर 13499, कोटा में 7800 से लेकर 12296 और भरतपुर में 3327 से लेकर 5177 मतदाताओं का अंतर है. उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों की जांच होनी चाहिए और स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वार्डों का परिसीमन किन मानकों के आधार पर किया गया है?.

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14 सितंबर के बाद प्रदेश में 155 अपहरण की एफआईआर: डोटासरा ने आरोप लगाया कि 14 सितंबर को निकाय चुनाव के परिणाम के बाद अब तक प्रदेश में 155 अपहरण की एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो एक साल में भी मुश्किल से होती होंगी. यह 155 एफआईआर वो हैं जिनमें पार्षदों को जबरन बाड़ाबंदी से उठाया गया. उन्होंने कहा कि कई जगह जहां कांग्रेस पार्षदों की बाड़ाबंदी चल रही थी, वहां पुलिस जबरन घुसी और पार्षदों को उठाकर ले गई, उन्हें टॉर्चर किया. उन्होंने कहा कि झुंझुनू जिले की मलसीसर में कांग्रेस की बाड़ाबंदी में दीवार फांदकर पुलिस अंदर घुसी. राजसमंद में पार्षदों को जंगल में ले जाकर प्रताड़ित किया गया. झालावाड़ में धमकाकर उनके घर तोड़ने की धमकी दी गई. नीमराना में एक पार्षद को हिरासत में लिया गया और तिजारा के पार्षदों को राजस्थान और हरियाणा पुलिस ने परेशान किया, उन्हें हिरासत में लिया.

पंचायत चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ करेंगे: डोटासरा ने कहा कि निकाय चुनाव में तो भाजपा ने पुलिस और धनबल का प्रयोग करके अपने बोर्ड ज्यादा बना लिए, लेकिन पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और भाजपा का सूपड़ा साफ होगा.

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