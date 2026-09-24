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28 सितंबर को चुनाव आयोग मुख्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस, डोटासरा बोले-आयोग भाजपा का विभाग बनकर कर रहा काम

जयपुर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर चुनाव आयोग के दो सदस्यों द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद देश की सियासत में उबाल आ गया है.कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है. इसी कड़ी में कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की कि 28 सितंबर को जयपुर में चुनाव आयोग मुख्यालय का घेराव किया जाएगा. डोटासरा ने कहा- चुनाव आयोग भाजपा के विभाग की तरह काम कर रहा है. इसी के विरोध में कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है. डोटासरा ने बताया कि जयपुर में निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू है, इसलिए घेराव का कार्यक्रम 28 सितंबर को रखा गया है.

वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा: डोटासरा ने कहा कि वोट चोरी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है. कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि देश में और अन्य राज्यों में जो सरकारें बन रही हैं, वो वोट चोरी से बन रही हैं. चाहे वो बिहार, बंगाल, हरियाणा और असम जैसे राज्य ही क्यों न हों. राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की ओर से की जा रही धांधलियों के मामलों को उजागर किया था कि किस प्रकार से जनता के वोट को लूटा जा रहा है. मनमर्जी से परिसीमन किया जा रहा है. अब एक प्रमुख मीडिया संस्थान की रिपोर्ट से साफ हो गया है कि कैसे चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है. आयोग के दो सदस्यों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों और फॉर्म-6 को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी.

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सुरक्षा देने के लिए बनाया कानून: पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार की ओर से की जा रही गड़बड़ियों पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो, इसके लिए डेढ़ सौ से ज्यादा सांसदों को संसद से बर्खास्त करके कानून पारित कर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर दी कि आगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कमेटी से बाहर कर दिया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है.

फॉर्म-6 में माता-पिता और दादा-दादी के नाम का सवाल क्यों: डोटासरा ने कहा कि एसआईआर के दौरान फॉर्म-6 में पूछा गया कि आवेदक के माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम पिछली एसआईआर सूची में था या नहीं. पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि फॉर्म-6 में इस प्रकार का बदलाव सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से नहीं किया जा सकता है, इसके लिए निर्धारित नियमों में बदलाव की आवश्यकता होती है. इस बदलाव को लेकर चुनाव आयोग के भीतर से आपत्ति दर्ज की गई थी तो उस पर निर्णय क्या हुआ. इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने से जुड़ी प्रक्रिया में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन पहली बार मतदाता सूची से संबंधित आईटी सिस्टम को केंद्रीकृत किया गया. चुनाव आयोग में बैठे हुए अधिकारी सीधे उनके एक्सेस का इस्तेमाल करके किसी का भी नाम काटने और जोड़ने का काम कर रहे थे. इस प्रक्रिया पर जब चुनाव आयोग के भीतर से ही आपत्तियां दर्ज कराई गई तो फिर उन आपत्तियों की अनदेखी क्यों की गई?. 1995 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चुनाव आयोग में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाने चाहिए. चुनाव आयोग जैसी संस्था में यदि किसी एक व्यक्ति के स्तर पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं तो इससे संस्थागत व्यवस्था पर सवाल उठता है. आयोग के सभी महत्वपूर्ण निर्णय पारदर्शी होने चाहिए और आयोग के प्रत्येक सदस्य की भूमिका स्पष्ट सामने आनी चाहिए.

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