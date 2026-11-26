संविधान दिवस पर कांग्रेस की विचार गोष्ठी, सुनील शर्मा बोले- संविधान पर आज तक का सबसे बड़ा खतरा
Constitution Day: शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा- सरकार आज संविधान को कमजोर करने में लगी हुई है.
Published : November 26, 2026 at 1:15 PM IST
जयपुर: संविधान दिवस पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से विचार गोष्ठी आयोजित की गई. इसमें कांग्रेस नेताओं ने संविधान के निर्माण, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में संविधान की भूमिका पर विचार व्यक्त किए. वक्ताओं ने कहा कि आज देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना सबसे बड़ी जरूरत बन गया है. सत्ता में बैठी फासीवादी विचारधारा वाली ताकतों का संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है. ऐसे में संविधान की मूल भावना को बचाने के लिए हर नागरिक को आगे आना होगा.
संविधान पर मंडरा रहा बड़ा खतरा: जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान पर आज जितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उतना पहले कभी नहीं आया. जिस संविधान से शक्ति प्राप्त कर सरकार सत्ता में बैठी है, वही सरकार आज संविधान को कमजोर करने में लगी हुई है.
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भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए कर रही परिसीमन की कोशिश: सुनील शर्मा ने कहा कि जब भाजपा चुनावों में हारने लगती है तो संविधान के माध्यम से नए परिसीमन की कोशिश करती है, ताकि किसी तरह सत्ता में बने रहने का रास्ता बनाया जा सके. आज संविधान के प्रति जिस प्रतिबद्धता की जरूरत है, वैसी प्रतिबद्धता पहले कभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही. उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को आगे आना होगा.
संविधान और लोकतंत्र को सर्वोपरि रखा: शर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान में आजादी के आंदोलन के महान नेताओं के सिद्धांत और विचार समाहित हैं. संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की दृष्टि और सरदार वल्लभभाई पटेल के विचारों का प्रतिबिंब दिखाई देता है. कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान और लोकतंत्र को सर्वोपरि रखा है. कांग्रेस नेताओं के संघर्ष और बलिदान के कारण ही आज देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत बनी हुई है. कोई भी ताकत संविधान के साथ छेड़छाड़ करने या लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास करेगी तो कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ उसके खिलाफ खड़ा होगा. भाजपा यदि झूठे जनादेश के जरिए संविधान में बदलाव करने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी.
संविधान रक्षा की दिलाई शपथ: इससे पहले कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को संविधान की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और संविधान की मूल भावना को बनाए रखने की शपथ दिलाई गई. विचार गोष्ठी में जयपुर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आर. आर. तिवाड़ी, मालवीय नगर से कांग्रेस प्रत्याशी रहीं अर्चना शर्मा, सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज, कांग्रेस संगठन महामंत्री ललित तूनवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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