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संविधान दिवस पर कांग्रेस की विचार गोष्ठी, सुनील शर्मा बोले- संविधान पर आज तक का सबसे बड़ा खतरा

विचार गोष्ठी में विचार व्यक्त करते कांग्रेस नेता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: संविधान दिवस पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से विचार गोष्ठी आयोजित की गई. इसमें कांग्रेस नेताओं ने संविधान के निर्माण, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में संविधान की भूमिका पर विचार व्यक्त किए. वक्ताओं ने कहा कि आज देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना सबसे बड़ी जरूरत बन गया है. सत्ता में बैठी फासीवादी विचारधारा वाली ताकतों का संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है. ऐसे में संविधान की मूल भावना को बचाने के लिए हर नागरिक को आगे आना होगा.