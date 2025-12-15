महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के विवादित नारों ने कराई किरकिरी, मंजू लता बोलीं- मैं अपने बयान पर कायम
महिला कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को लेकर लगाए विवादित नारे. भाजपा के कई केंद्रीय और प्रदेश नेताओं ने नारों को बताया कांग्रेस का कल्चर.
Published : December 15, 2025 at 1:56 PM IST
जयपुर/नई दिल्ली: 'वोट चोर गद्दी छोड़' को लेकर 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली के दौरान जयपुर शहर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष मंजू लता मीणा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगाए गए विवादित नारों ने पार्टी की किरकिरी करा दी है. भाजपा के कई केंद्रीय नेताओं के साथ ही प्रदेश के नेताओं ने जयपुर शहर महिला कांग्रेस जिलाअध्यक्ष के इन विवादित नारों की कड़ी आलोचना करते हुए इसे कांग्रेस का कल्चर करार दिया है. वहीं, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है. वे अपने बयान पर कायम हैं.
कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली के दौरान मंजूलता मीणा ने 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी' जैसे नारे लगाए थे. नारेबाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया. भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने मंजू लता के नारेबाजी वाले वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए कांग्रेस की आलोचना की थी.
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र एक बार फिर सामने आ गया है, जहां वे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना कर रहे हैं. मोदी की कब्र खोदने की बात करने वाली पार्टी खुद दफन हो जाएगी. कांग्रेस पार्टी का भी राहुल गांधी के नेतृत्व में वही हाल होगा जो औरंगजेब के समय में मुगलों का हुआ था.
ये हैं @MahilaCongress की “मंजू लता मीना”— Radhika Khera (@Radhika_Khera) December 14, 2025
मंजू, जयपुर अध्यक्ष है @RajasthanPMC की
ये भारत की जनता द्वारा ‘तीन’ बार ‘चुने’ गए PM की कब्र खुदवाना चाह रही है
ये कोई सड़कछाप नहीं,
स्वयं @RahulGandhi द्वारा चुनी कांग्रेस प्रतिनिधि है,
जो Official कांग्रेस सोच को आगे ले जा रही है👇🏼 pic.twitter.com/HaUwkcHBr8
भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंजूलता मीणा के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा- ये मंजू लता मीणा हैं. मंजू, महिला कांग्रेस की जयपुर शहर अध्यक्ष हैं. ये भारत की जनता द्वारा 'तीन' बार 'चुने' गए PM की कब्र खुदवाना चाह रही हैं. ये कोई सड़कछाप नहीं, स्वयं राहुल गांधी द्वारा चुनी कांग्रेस प्रतिनिधि हैं, जो ऑफिशयल कांग्रेस सोच को आगे ले जा रही हैं.
राम-विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त, घुसपैठिया-परस्त रैली में आदत से मजबूर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों और गालियों का प्रयोग किया गया।— Dr. Sudhanshu Trivedi (@SudhanshuTrived) December 14, 2025
एक बार फिर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी जी की मृत्यु की कामना… pic.twitter.com/phI7KGi43F
पढ़ें : कांग्रेस की दिल्ली रैली में राजस्थान का रहा जलवा, मोदी सरकार पर जमकर बरसे डोटासरा और पायलट
मैं अपने बयान पर कायम : वहीं, जयपुर शहर महिला कांग्रेस की जिलाअध्यक्ष मंजू लता मीणा ने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया है. इस तरह के नारे पहले लगते रहे हैं. मैं अपने बयान पर पूरी तरह से कायम हूं. भाजपा के लोग भी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए कई तरह के अनर्गल नारे लगाते हैं. उन पर तो कोई कुछ नहीं कहता है. जिस तरह से बीजेपी 'वोट चोरी' करके सरकार गिरा रही है, सरकार बना रही है. वह सब को पता है. मैंने कोई गलत नारा नहीं लगाया है.
#WATCH | Delhi: On her statement against PM Modi, Manju Lata Meena, District President of the Jaipur City Women's Congress, says, " there is so much anger among the public regarding vote rigging. they (bjp) have formed these governments by rigging votes, and the election… pic.twitter.com/Fb2OavOCYB— ANI (@ANI) December 14, 2025
भाजपा के लोग भी इस तरह के नारे लगाते हैं : वहीं, महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका चौधरी ने अपनी जिलाध्यक्ष मंजूलता मीणा के विवादित नारों का बचाव करते हुए कहा कि भाजपा के लोग भी कई तरह के आपत्तिजनक नारे हमारे शीर्ष नेताओं के लिए लगाते हैं, तब तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती. कोई उन्हें कुछ नहीं कहता है, लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष को भी संयम बरतना चाहिए था. जोश में इस तरह के होश नहीं खोना चाहिए. अभी तो किसी ने कार्रवाई के लिए नहीं कहा है. जब पार्टी हाईकमान की तरफ से कार्रवाई के लिए कहा जाएगा, तब देखा जाएगा.