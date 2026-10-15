पायलट बोले- सरकार अहंकार में डूबी, वोट का अधिकार छीना तो लोकतंत्र कैसे बचेगा?
पायलट ने भाजपा पर चुनाव आयोग की तरफदारी का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब भाजपा प्रवक्ता दे रहे हैं.
Published : October 15, 2026 at 3:06 PM IST
जयपुर: प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की हिरासत और पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. पायलट ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात और हक मांग रहे लोगों को रात के तीन बजे हिरासत में लेकर बसों में भरकर थानों में ठूंस देना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से सरकार के अहंकार और घमंड की झलक दिखाई देती है.
पायलट ने गुरुवार को अपने आवास पर पत्रकारों से कहा कि संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने, धरना देने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार देता है. ऐसे में युवा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और बल प्रयोग की घटनाओं की सभी को निंदा करनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार असलियत से बहुत दूर हो चुकी है और जो व्यक्ति पीड़ित या परेशान होकर अपनी बात रखना चाहता है, उसकी बात सुनने के बजाय उसे दंडित किया जा रहा है. मुकदमे लगाए जा रहे हैं और जेल भेजा जा रहा है.
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वोट का अधिकार छीना तो लोकतंत्र कैसे बचेगा?: पायलट ने कहा कि जो काम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया है. वह गैर कानूनी और असंवैधानिक है. उन्होंने कहा कि जिस काम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसे केवल राजनीतिक दल नहीं कह रहे, बल्कि दो चुनाव आयुक्तों की ओर से भी आपत्ति जताई गई है कि हमसे पूछकर कोई काम नहीं किया गया. 13 करोड़ 30 लाख लोगों के नाम काट दिए. नागरिक का सबसे मजबूत अधिकार उसका वोट देने का अधिकार है, यदि यही अधिकार छीन लिया जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा?.
सवाल चुनाव आयोग से, जवाब भाजपा प्रवक्ता दे रहे: पायलट ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब चुनाव आयोग की बजाय भाजपा के प्रवक्ता देते नजर आते हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम राजनीतिक दल की तरह व्यवहार करना नहीं, बल्कि निष्पक्ष चुनाव कराना है. पहले सरकार ने नोटबंदी की थी और अब वोटबंदी की जा रही है. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने गलत किया है, उन्हें आगे जाकर अपना इस्तीफा देना चाहिए.
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पूर्व विधायक की हत्या पर सरकार को घेरा: प्रदेश में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या को लेकर भी पायलट ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दिनदहाड़े एक पूर्व विधायक की हत्या होना बेहद गंभीर मामला है, जब एक पूर्व जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. पायलट ने कहा कि पुलिस को आम लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, लेकिन राजस्थान में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है. किसी भी कारण से हुई हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता और सरकार को प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.
भगवंत मान को देना चाहिए इस्तीफा: पंजाब के मानसा जिले में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति की हत्या का जिक्र करते हुए पायलट ने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा. पंजाब में जो भी ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसे गोली मार दी जाती है. पूरे पंजाब में ही हो रहा है, यह कोई पहली हत्या नहीं है. लगातार वहां पर एनकाउंटर हो रहे हैं, गैंगस्टर फिरौती मांग रहे हैं. दिनदहाड़े लोगों को गोली मारी जा रही है. पुलिस कर्मियों को मारा जा रहा है और गैंगस्टर बेखौफ होकर घूम रहे हैं. उन्हें कानून की कोई चिंता नहीं है. पायलट ने कहा कि अगर भगवंत मान सरकार से कानून-व्यवस्था नहीं संभल रही है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. ड्रग माफिया और गैंगस्टर इतने हावी हो गए हैं, आप कैसी सरकार चला रहे हैं.
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पंचायत चुनाव में बहुमत से जीतेगी कांग्रेस: पंचायत चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है. पार्टी ने कैंपेन कमेटी का गठन किया है. सभी जिलों में प्रभारी लगाए गए हैं, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन किया गया है. ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस हमेशा से ही मजबूत रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश है. खाद की किल्लत हो रही है, मनरेगा को बंद कर दिया गया है. कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं. 3 साल में ही सरकार अपना इकबाल खो चुकी है. पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी.