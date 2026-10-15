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पायलट बोले- सरकार अहंकार में डूबी, वोट का अधिकार छीना तो लोकतंत्र कैसे बचेगा?

पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की हिरासत और पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. पायलट ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात और हक मांग रहे लोगों को रात के तीन बजे हिरासत में लेकर बसों में भरकर थानों में ठूंस देना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से सरकार के अहंकार और घमंड की झलक दिखाई देती है.