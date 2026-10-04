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Rajashtan Pancyat Election : प्रत्याशी बनना है तो करना होगा ऑनलाइन आवेदन, कांग्रेस ने जारी किया क्यूआर कोड

जयपुर: प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद अब कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन की कवायद शुरू कर दी है. पंचायत समिति सदस्यों, प्रधान और जिला परिषद सदस्यों के लिए पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायत चुनाव के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगने के साथ ही पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट का क्यूआर कोड भी जारी किया है.

क्यूआर कोड के जरिए संभावित दावेदार पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले निकाय चुनाव में भी पार्टी ने नई पहल करते हुए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे और अब पंचायत राज चुनाव में भी संभावित दावेदारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं.

ऑनलाइन आवेदन नहीं किया तो दावेदारी पर नहीं होगा विचार: मामले में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायत चुनाव के लिए क्यूआर कोड जारी करते हुए कहा कि जिस तरह से निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किया गया था. ऐसे ही पंचायत चुनाव में भी दावेदारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, अगर कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं करेगा तो उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा.

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ऑनलाइनके साथ ही ऑफलाइन भी करना होगा आवेदन: इधर, पार्टी नेताओं का कहना है कि पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही उसका प्रिंट लेकर ऑफलाइन आवेदन भी करना होगा. ऑफलाइन आवेदन को संबंधित जिलाध्यक्ष, विधायक, विधायक प्रत्याशी, सांसद, जिला प्रभारी और पार्टी के अन्य नेताओं को देना होगा. पार्टी नेताओं का कहना है कि आवेदन में मतदाता क्रमांक, एपिक नंबर, स्थाई पता, वार्ड और क्षेत्र का नाम सही लिखना होगा. किसी ने गलत जानकारी दी तो उसके आवेदन पर विचार नहीं होगा.

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