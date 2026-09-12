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हॉर्स ट्रेडिंग का डर! जयपुर कांग्रेस के 150 पार्षद और 4 निर्दलीय प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी, निजी रिजॉर्ट में शिफ्ट

जयपुर में मतदान के बाद हॉर्स ट्रेडिंग के डर से कांग्रेस ने 154 प्रत्याशियों को रिजॉर्ट में बाड़ाबंदी में रखा है.

Jaipur Congress Badabandi
शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा की आवास में प्रवेश करते कांग्रेस प्रत्याशी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2026 at 10:46 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के बाद अब भाजपा-कांग्रेस दोनों ही दलों को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है. इसी आशंका के बीच प्रदेश भर में प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी की जा रही है. राजधानी जयपुर में भी बीजेपी-कांग्रेस ने बाड़ाबंदी कर दी है. शनिवार दोपहर जहां भाजपा प्रत्याशियों की प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ाबंदी की गई थी, तो वहीं शनिवार रात जयपुर कांग्रेस के 150 वार्डों के प्रत्याशियों के साथ-साथ चार निर्दलीय कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की भी बाड़ाबंदी की गई. कांग्रेस ने बेहद गोपनीय तरीके से प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी की.

लग्जरी रिजॉर्ट में रुके कांग्रेस के पार्षद: कांग्रेस शहर अध्यक्ष के अनुसार कांग्रेस के 150 वार्डों के पार्षदों और चार निर्दलीय प्रत्याशियों को आगरा रोड के तूंगा में एक लग्जरी रिजॉर्ट में ठहराया गया है. अब प्रत्याशी चुनाव परिणाम आने तक बाड़ेबंदी में ही रहेंगे. हालांकि, जो प्रत्याशी चुनाव हार जाएंगे उन्हें बाड़ाबंदी छोड़नी होगी, जबकि जीतने वाले प्रत्याशी बाड़ाबंदी में ही रहेंगे. वे संभवतः 16 या 17 सितंबर को बाड़बंदी से बाहर आएंगे.

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विधानसभा वार अलग-अलग पहुंचे बाड़ाबंदी में: शनिवार दोपहर जयपुर कांग्रेस के नेताओं की बैठक में निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस प्रत्याशियों को बाड़ाबंदी वाले स्थान पर एक साथ न ले जाकर अलग-अलग ले जाया जाए, जिससे कि भाजपा और प्रशासन को इसकी खबर न लग सके. बैठक में तय हुआ था कि विधानसभा वार प्रत्याशियों को बाड़ाबंदी में लेकर जाया जाएगा.

अलग-अलग जगह से रिजॉर्ट पहुंचे प्रत्याशी: हवामहल के कांग्रेस प्रत्याशी शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा के आवास पर इकट्ठा हुए और वहां से बाड़ेबंदी में पहुंचे. इसी तरह आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विधायक रफीक खान के आवास पर पहुंचे और वहां से अलग-अलग गाड़ियों में बाड़ेबंदी में गए. किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विधायक अमीन कागज़ी के सरकारी आवास पर इकट्ठा हुए और वहां से गाड़ियों में बैठकर रवाना हुए. मालवीय नगर से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा और सांगानेर के कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में प्रत्याशी बाड़ाबंदी में पहुंचे हैं.

रिजॉर्ट में बाउंसरों की भी तैनाती: वहीं, रिसॉर्ट में पहुँचे कांग्रेस प्रत्याशियों का कहना है कि शहर कांग्रेस के नेताओं की ओर से सुरक्षा के लिहाज़ से रिजॉर्ट में बाउंसर भी तैनात किए गए हैं, जो 24 घंटे पार्षदों पर नजर रखेंगे. साथ ही किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को होटल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. दिलचस्प यह भी है कि जयपुर में कांग्रेस की महिला प्रत्याशियों के पति और उनके बच्चे भी बाड़ाबंदी में पहुंचे हैं. कांग्रेस ने जयपुर में 51 महिलाओं को टिकट दिया है.

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