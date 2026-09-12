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हॉर्स ट्रेडिंग का डर! जयपुर कांग्रेस के 150 पार्षद और 4 निर्दलीय प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी, निजी रिजॉर्ट में शिफ्ट

शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा की आवास में प्रवेश करते कांग्रेस प्रत्याशी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के बाद अब भाजपा-कांग्रेस दोनों ही दलों को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है. इसी आशंका के बीच प्रदेश भर में प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी की जा रही है. राजधानी जयपुर में भी बीजेपी-कांग्रेस ने बाड़ाबंदी कर दी है. शनिवार दोपहर जहां भाजपा प्रत्याशियों की प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ाबंदी की गई थी, तो वहीं शनिवार रात जयपुर कांग्रेस के 150 वार्डों के प्रत्याशियों के साथ-साथ चार निर्दलीय कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की भी बाड़ाबंदी की गई. कांग्रेस ने बेहद गोपनीय तरीके से प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी की. लग्जरी रिजॉर्ट में रुके कांग्रेस के पार्षद: कांग्रेस शहर अध्यक्ष के अनुसार कांग्रेस के 150 वार्डों के पार्षदों और चार निर्दलीय प्रत्याशियों को आगरा रोड के तूंगा में एक लग्जरी रिजॉर्ट में ठहराया गया है. अब प्रत्याशी चुनाव परिणाम आने तक बाड़ेबंदी में ही रहेंगे. हालांकि, जो प्रत्याशी चुनाव हार जाएंगे उन्हें बाड़ाबंदी छोड़नी होगी, जबकि जीतने वाले प्रत्याशी बाड़ाबंदी में ही रहेंगे. वे संभवतः 16 या 17 सितंबर को बाड़बंदी से बाहर आएंगे. इसे भी पढ़ें- जयपुर में कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर! 150 प्रत्याशियों को एकजुट रखने की रणनीति, हो सकती है बाड़ाबंदी विधानसभा वार अलग-अलग पहुंचे बाड़ाबंदी में: शनिवार दोपहर जयपुर कांग्रेस के नेताओं की बैठक में निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस प्रत्याशियों को बाड़ाबंदी वाले स्थान पर एक साथ न ले जाकर अलग-अलग ले जाया जाए, जिससे कि भाजपा और प्रशासन को इसकी खबर न लग सके. बैठक में तय हुआ था कि विधानसभा वार प्रत्याशियों को बाड़ाबंदी में लेकर जाया जाएगा.