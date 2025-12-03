ETV Bharat / state

जयपुर कलेक्ट्रेट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी में कुछ संदिग्ध नहीं मिला

जयपुर: राजधानी में आज एक बार फिर बम की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. जयपुर में आज बुधवार को कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. कलेक्ट्रेट परिसर में चप्पे-चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया गया. हालांकि, जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने से पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली. जिला कलेक्टर कोर्ट कार्यालय की ईमेल आईडी पर बम की धमकी आने के बाद हड़कंप मच गया. बनीपार्क थाना पुलिस, एटीएस, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया.

तलाशी में नहीं मिली संदिग्ध वस्तु: बनीपार्क थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि कलेक्ट्रेट के सभी कमरों के साथ-साथ चप्पे-चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने तलाशी ली. हालांकि, तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. जांच के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर को खाली नहीं करवाया गया. जयपुर में पिछले कुछ समय से लगातार बम की धमकियां मिलने के मामले सामने आ रहे हैं.