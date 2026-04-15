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जिला कलेक्टर नायक के निर्देश, IPL मैचों में राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेशों की हो पालना

जयपुर: राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की आईपीएल 2026 के आयोजन के संबंध में दिए गए निर्देशों और दर्शकों की सुरक्षा सहित आयोजन से जुड़े सभी इंतजामों के लिए समस्त निर्धारित मानदंडों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई.

जिला कलेक्टर ने राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से आईपीएल 2026 के आयोजन के संबंध में दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश राजस्थान रॉयल्स के प्रबंधक, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद व बीसीसीआई के प्रतिनिधियों को दिए हैं. उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, अव्यस्क बच्चों, नन्हें बालकों के लिए आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने, दिव्यांगों के लिए दर्शक दीर्घा पहुंचने के लिए पृथक से रेम्प की व्यवस्था करना, दिव्यांगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

इसके अलावा संदेश नायक ने पश्चिम ब्लॉक क्षेत्र में दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए रैंप की व्यवस्था करने, उचित मूल्य पर मैच टिकट उपलब्धता सुनिश्चित करने, सुरक्षा की दृष्टि से आकस्मिक आपात व्यवस्था करने, दिन के समय आयोजित होने वाले मैचों में दर्शकों के लिए निःशुल्क पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए.

जिला रसद अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मैच के आयोजन के दौरान परोसे जाने वाले भोजन एवं अन्य खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता जांच करने एवं अस्थाई रसोइयों में साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा. बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर सुरक्षा एवं बचाव की प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि स्टेडियम में एंबुलेंस मय प्रशिक्षित चिकित्सकीय दल की तैनाती की जाए और अलग-अलग स्थानों पर मेडिकल कियोस्क स्थापित करने के साथ ही स्वच्छता व्यवस्था व निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.