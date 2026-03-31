साहित्य अकादमी पुरस्कार : कलेक्टर जितेन्द्र कुमार सोनी को 'भरखमा' के लिए मिला सम्मान
जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया.
Published : March 31, 2026 at 10:19 PM IST
जयपुर: जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी को राजस्थानी भाषा में लिखे उनके चर्चित कहानी संग्रह 'भरखमा' के लिए देश के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन साहित्य अकादमी की ओर से प्रतिवर्ष 24 भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है. इसे देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मानों में गिना जाता है.
नई दिल्ली स्थित रवींद्र भवन के कमानी सभागार में आयोजित समारोह में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने डॉ. सोनी को 1 लाख रुपये का चेक, स्मृति चिह्न एवं शॉल प्रदान कर सम्मानित किया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी रहे, जबकि अतिथियों का स्वागत साहित्य अकादमी की सचिव पल्लवी प्रशांत होळकर की ओर से किया गया. समापन वक्तव्य अकादमी की उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा ने दिया.
इस अवसर पर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने कहा कि विविध भारतीय भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करने से भारतीय साहित्य की एकात्म भावना सशक्त रूप से सामने आती है. उन्होंने कहा कि सम्मानित सभी साहित्यकार देश की 24 भाषाओं की समृद्ध साहित्यिक परंपरा के प्रतिनिधि हैं और अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को समृद्ध करने का कार्य कर रहे हैं. यह आयोजन एक प्रकार से उस ऋषि ऋण को उतारने का प्रयास है, जिसे कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्थान ही निभा सकता है.
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जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी एक कुशल प्रशासक होने के साथ-साथ संवेदनशील और प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं. प्रशासनिक दायित्वों की व्यस्तताओं के बीच भी उन्होंने साहित्य सृजन की अपनी साधना को निरंतर जारी रखा है. उनकी लेखनी में समाज, लोकजीवन, मानवीय संवेदनाओं और समकालीन यथार्थ का सशक्त एवं प्रभावी चित्रण देखने को मिलता है.
राजस्थानी और हिन्दी दोनों भाषाओं में सक्रिय डॉ. सोनी कहानी, कविता, डायरी लेखन तथा अनुवाद के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं और अब तक उनकी 15 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिन्हें पाठकों एवं साहित्यिक समीक्षकों द्वारा व्यापक सराहना प्राप्त हुई है. उनकी चर्चित कृति 'भरखमा' राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं में शुमार है, जिसकी कहानियां ग्रामीण परिवेश, मानवीय रिश्तों, जीवन संघर्ष और सांस्कृतिक मूल्यों को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती हैं. इसी पर आधारित राजस्थानी फिल्म 'भरखमा' का निर्माण भी किया जा चुका है, जिसने क्षेत्रीय साहित्य और सिनेमा दोनों को नई पहचान दी है.
डॉ. सोनी को इससे पूर्व भी साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है. वर्ष 2016 में उनके राजस्थानी कविता संग्रह 'रणखार' के लिए साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली का युवा पुरस्कार प्रदान किया गया था. इसके अतिरिक्त हिन्दी कविता संग्रह 'रेगमाल' के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर का 'सुधींद्र पुरस्कार' तथा 'भरखमा' के लिए राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर का 'मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार' सहित अनेक सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं.