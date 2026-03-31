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साहित्य अकादमी पुरस्कार : कलेक्टर जितेन्द्र कुमार सोनी को 'भरखमा' के लिए मिला सम्मान

जयपुर कलेक्टर को साहित्य अकादमी पुरस्कार ( Source : Jaipur District Administration )

जयपुर: जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी को राजस्थानी भाषा में लिखे उनके चर्चित कहानी संग्रह 'भरखमा' के लिए देश के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन साहित्य अकादमी की ओर से प्रतिवर्ष 24 भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है. इसे देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मानों में गिना जाता है. नई दिल्ली स्थित रवींद्र भवन के कमानी सभागार में आयोजित समारोह में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने डॉ. सोनी को 1 लाख रुपये का चेक, स्मृति चिह्न एवं शॉल प्रदान कर सम्मानित किया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी रहे, जबकि अतिथियों का स्वागत साहित्य अकादमी की सचिव पल्लवी प्रशांत होळकर की ओर से किया गया. समापन वक्तव्य अकादमी की उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा ने दिया. इस अवसर पर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने कहा कि विविध भारतीय भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करने से भारतीय साहित्य की एकात्म भावना सशक्त रूप से सामने आती है. उन्होंने कहा कि सम्मानित सभी साहित्यकार देश की 24 भाषाओं की समृद्ध साहित्यिक परंपरा के प्रतिनिधि हैं और अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को समृद्ध करने का कार्य कर रहे हैं. यह आयोजन एक प्रकार से उस ऋषि ऋण को उतारने का प्रयास है, जिसे कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्थान ही निभा सकता है. पढ़ें : 'भरखमा' के लिए जयपुर कलेक्टर सोनी को मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार