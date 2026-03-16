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‘भरखमा’ के लिए जयपुर कलेक्टर सोनी को मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार

भरखमा की कहानियां ग्रामीण परिवेश, मानवीय रिश्तों, जीवन संघर्ष और सांस्कृतिक मूल्यों को अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली ढंग से पेश करती हैं.

IAS Jitendra Soni with his short story collection Bharkhama
अपने कहानी संग्रह भरखमा के साथ आईएएस जितेंद्र सोनी (Photo courtesy: District Administration Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 5:36 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को राजस्थानी भाषा में उनकी चर्चित कहानी संग्रह ‘भरखमा’ के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा. देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से हर साल 24 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट कृतियों को यह सर्वोच्च राजकीय साहित्यिक सम्मान दिया जाता है. इसके तहत एक लाख रुपए की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति-पत्र तथा प्रतीक-चिह्न दिया जाता है. साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है. साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, पाठकों तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने डॉ. सोनी को इस उपलब्धि पर बधाई दी.

डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी की कहानी संग्रह ‘भरखमा’ राजस्थानी साहित्य की अहम कृतियों में शुमार है. इसकी कहानियां ग्रामीण परिवेश, मानवीय रिश्तों, जीवन संघर्ष और सांस्कृतिक मूल्यों को अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली ढंग से पेश करती हैं. इस कृति की लोकप्रियता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि इसी कहानी पर आधारित राजस्थानी फिल्म ‘भरखमा’ का भी निर्माण किया जा चुका है. इसने क्षेत्रीय सिनेमा और साहित्य दोनों को नई पहचान दी.

पढ़ें:हिंदी उपन्यासकार संजीव सहित 24 लेखकों को 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला

पहले भी मिल चुके सम्मान: डॉ. सोनी को इससे पूर्व साहित्य के क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं सम्मान मिल चुके हैं. वर्ष 2016 में राजस्थानी कविता संग्रह ‘रणखार’ के लिए साहित्य अकादमी, नई दिल्ली का युवा पुरस्कार, हिन्दी कविता संग्रह ‘रेगमाल’ के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर का ‘सुधींद्र पुरस्कार’ तथा राजस्थानी कहानी संग्रह ‘भरखमा’ के लिए राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर का ‘मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार’ सहित कई सम्मान मिल चुके हैं. उनकी पहचान कुशल प्रशासक के साथ संवेदनशील और प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में हैं. राजस्थानी और हिन्दी में सक्रिय डॉ. सोनी कहानी, कविता, डायरी लेखन तथा अनुवाद के क्षेत्र में निरंतर सृजनरत हैं.अब तक उनकी 15 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. 29 नवंबर 1981 को हनुमानगढ़ जिले के धन्नासर गांव में जन्मे डॉ. सोनी अभी जयपुर कलेक्टर हैं.

ये किताबें लिखी: डॉ. सोनी का उम्मीदों के चिराग, रेगमाल (हिन्दी कविता संग्रह), रणखार (राजस्थानी कविता संग्रह), एडियोस (हिन्दी कहानी संग्रह), भरखमा (राजस्थानी कहानी संग्रह), यादावरी (हिन्दी डायरी), ओकुहेपा (हिन्दी यात्रा वृत्तांत), लगमात (राजस्थानी डायरी), म्हारै पांती रा पाना (पंजाबी से राजस्थानी अनुवाद), देहरा में आज ई उगै है आपणा रूंख (अंग्रेजी से राजस्थानी अनुवाद), भणाई रो मारग (गुजराती से राजस्थानी अनुवाद), निर्वाण (पंजाबी से हिन्दी अनुवाद), शब्दों की सीप, अड़तालीस कदम तथा सनागत (संपादन) से साहित्यिक सफर जारी है.

पढ़ें:राजस्थानी फिल्म 'भरखमा' का पोस्टर लॉन्च, 5 जुलाई को देशभर के 60 सिनेमाघरों में होगी रिलीज - Rajasthani film Bharkhama

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