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JDA की कार्रवाई के खिलाफ कोचिंग एसोसिएशन जाएगा सुप्रीम कोर्ट, अब तक 30 कोचिंग, 15 लाइब्रेरी और हॉस्टल सील

जयपुर: जेडीए (जयपुर विकास प्राधिकरण) की ओर से कोचिंग संस्थानों के खिलाफ की जा रही लगातार कार्रवाई को लेकर राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा है. एसोसिएशन के अनुसार अब तक करीब 30 कोचिंग संस्थानों, 15 लाइब्रेरी और हॉस्टल को सील किया जा चुका है. गोपालपुरा बाईपास क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों को जेडीए की ओर से जारी नोटिस और प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्णय लिया है.

गोपालपुरा बाईपास क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य, परिस्थितियां और संबंधित दस्तावेज न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे. इसके लिए राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन आगामी न्यायिक कार्यवाई में स्वतंत्र और तथ्यात्मक पक्ष रखने की तैयारी कर रहा है. एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. आरएल पूनिया ने जेडीए की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थानों से संबंधित जिन बायलॉज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, वे अभी लागू ही नहीं हुए हैं. उनका कहना है कि संबंधित नियम अभी ड्राफ्ट स्तर पर है. उनकी वेबसाइट और कार्यालय तक तैयार नहीं है. इसके बावजूद इन्हीं प्रस्तावित बायलॉज के आधार पर कोचिंग संस्थानों के भवन सील किए जा रहे हैं.

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कोचिंग संचालकों की हो रही अनसुनी: डॉ. पूनिया ने कहा कि एसोसिएशन लगातार मांग कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक कोचिंग संस्थानों को अपना पक्ष रखने तक कार्रवाई न हो, लेकिन इस मांग को अनसुना किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हर दिन अलग-अलग कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है, जो उचित नहीं है. उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई और आने वाले फैसले से ये स्पष्ट हो जाएगा कि मामले में क्या सही है और क्या गलत.

महंगे कोचिंग हब के लिए किया जा रहा मजबूर: राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में गोपालपुरा बाईपास के कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई कर उन्हें जबरन प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब में शिफ्ट करने का रास्ता तैयार किया जा रहा है. एसोसिएशन का कहना है कि एक ओर जेडीए लगातार कोचिंग संस्थानों को सील कर रहा है.