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JDA के नोटिस से नाराज गोपालपुरा बाइपास कोचिंग संचालक, 1 दिन की हड़ताल...2 लाख छात्रों पर असर

कोचिंग संचालकों का कहना था कि कोचिंग से जुड़े बायलॉज और सुरक्षा दिशा-निर्देश पूरे देश में समान होने चाहिए.

Jaipur Coaching Centers Strike
गोपालपुरा बाइपास पर इकट्ठा हुए कोचिंग इंस्टिट्यूट संचालक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2026 at 7:45 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: गोपालपुरा बाइपास स्थित कोचिंग सेंटरों ने जयपुर विकास प्राधिकरण JDA की ओर से जारी नोटिसों के विरोध में बुधवार को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की. कोचिंग संस्थानों का दावा है कि JDA की कार्रवाई से करीब 2 लाख छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी. कोचिंग संचालकों ने कहा कि वे सरकार और न्यायालय के नियमों का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन बीच सत्र में नए इंस्टीट्यूशनल परमिशन नियम के आधार पर कार्रवाई का विरोध है. हाल ही में JDA ने 116 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किए. नोटिस में 7 दिन के भीतर संस्थान बंद करने या उपयुक्त जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं.

राजस्थान कोचिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी एमके सिंह ने बताया कि 2-3 संचालक जवाब लेकर JDA पहुंचे, लेकिन प्रशासन उनसे संतुष्ट नहीं हुआ. उनका कहना था कि इन संस्थानों ने बिल्डिंग प्रॉपर्टी, फायर NOC, कमर्शियल बिल्डिंग की अनुमति, पार्किंग सहित पहले से निर्धारित सभी नियमों की पालना की है. इसके बावजूद 116 संस्थानों को कार्रवाई की सूची में शामिल किया गया है. आरोप है कि JDA इन संपत्तियों को सील करने की तैयारी में है.

कोचिंग संचालकों की पीड़ा (ETV Bharat Jaipur)

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बीच सत्र में नया नियम लागू करने का विरोध: कोचिंग प्रतिनिधि डॉ. आरएल पूनिया ने कहा कि अब इंस्टीट्यूशनल परमिशन की बात हो रही है. बीच शैक्षणिक सत्र में अचानक नए नियम के आधार पर संस्थानों को बंद करना व्यावहारिक नहीं है. कोचिंग संचालक चाहते हैं कि उन्हें अपनी बात रखने और कानूनी प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय दिया जाए.

Jaipur Coaching Centers Strike
बैठक में मौजूद कोचिंग संचालक (ETV Bharat Jaipur)

शिफ्टिंग पर उठाए सवाल: डॉ. पूनिया ने कोचिंग संस्थानों को गोपालपुरा बाइपास से प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब में शिफ्ट करने के सुझाव पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि गोपालपुरा पर वर्षों में पूरा कोचिंग इकोसिस्टम विकसित हुआ है. यहां 160 फीट की सड़क है और छात्रों की आवाजाही की व्यवस्था है. उन्होंने कहा कि गोपालपुरा में डेढ़ से 2 लाख छात्र पढ़ते हैं. इन्हें प्रताप नगर शिफ्ट करना व्यावहारिक नहीं है. प्रताप नगर शहर के एक छोर पर है और कनेक्टिविटी भी चुनौती है. अधिकांश सेंटर किराए की इमारतों में हैं, जबकि कोचिंग हब में जगह के लिए बड़ी रकम चाहिए. सरकार किराए पर जगह देने को तैयार नहीं है.

Jaipur Coaching Centers Strike
हड़ताल के कारण बंद पड़े कोचिंग सेंटर (ETV Bharat Jaipur)

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सीलिंग पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी: एमके सिंह ने चेतावनी दी कि बिना सुनवाई के किसी सेंटर को सील किया गया तो आंदोलन तेज होगा. इसमें शहरभर के सेंटर बंद करना, शहीद स्मारक पर छात्रों को एकत्र करना, पद यात्रा और UDH मंत्री से मुलाकात शामिल है. कानूनी लड़ाई के लिए समिति बनाकर मामला उच्च स्तर तक ले जाने की तैयारी है.

देशभर में समान बायलॉज की मांग: डॉ. पूनिया ने कहा कि कोटा, सीकर, लखनऊ और भोपाल में अलग-अलग बायलॉज हैं तो जयपुर के लिए अलग नियम क्यों. उन्होंने मांग की कि 7 दिन के नोटिस के बाद तुरंत सील न किया जाए और सुप्रीम कोर्ट तक बात रखने का समय दिया जाए. उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला या विधानसभा में नया कानून बनता है तो पालना की जाएगी. कोचिंग से जुड़े बायलॉज और सुरक्षा दिशा-निर्देश पूरे देश में समान होने चाहिए.

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