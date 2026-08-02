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कपड़ा व्यापारी से 8.30 करोड़ की धोखाधड़ी कर दुबई भागा, वापस आते ही पुलिस ने दबोचा

जयपुर: शहर के एक कपड़ा व्यापारी से 8.30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. धोखाधड़ी की वारदात के बाद आरोपी दुबई भाग गया. वहां से वापस आते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कई व्यापारियों से धोखाधड़ी के साथ ही फर्म के नाम पर बैंकों से भी लोन लिया और बिना चुकाए दुबई भाग गया. पुलिस आरोपी से पूछताछ और मामले के अनुसंधान में जुटी है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि कपड़ा व्यापारी से 8.30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुहाना थाना पुलिस ने मतोड़ा (फलौदी) निवासी कमल चांडक को गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ में उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

इस तरह नए शहर में देते वारदात को अंजाम: डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि जांच में सामने आया कि ऐसे मामलों में आरोपी किसी शहर में जाकर एक नए व्यक्ति को व्यापार के लिए बिठाते और उसकी नई फर्म बनाकर शहर के व्यापारियों को सुनियोजित तरीके से झांसे में लेते. इसके बाद एक साल में धोखाधड़ी से बड़ी राशि का माल लेकर फर्म रजिस्टर्ड करवाने वाला व्यक्ति विदेश भाग जाता. उससे जुड़े अन्य लोग माल खुर्द-बुर्द कर देते. इसी दौरान फर्म में व्यापार दिखाकर बैंकों से लोन भी लिया जाता. आरोपी पवन जयपुर में कई व्यापारियों से धोखाधड़ी कर चुका है और बैंकों से लोन भी ले चुका है. वह दुबई भाग गया और उसके साथियों ने माल बेच दिया. भारत आते ही उसे गिरफ्तार किया गया.

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भरोसा जीतने के लिए शुरू में नियमित भुगतान: डीसीपी ने बताया कि इस साल 28 मार्च को मुहाना थाने में कपड़ा व्यापारी भैरूलाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि कमल चांडक और पत्नी राधिका ने सुनियोजित तरीके से साजिश रचकर धोखाधड़ी की. फर्म हरप्यारी एक्सपोर्ट लिमिटेड व राधिका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड ने साल 2024 से कपड़ा लेना शुरू किया. शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए समय पर भुगतान करते रहे. इसके बाद ज्यादा कपड़े की डिमांड बताकर और लालच देकर कुछ ही समय में 8.30 करोड़ रुपए का कपड़ा ले लिया और फरार हो गए. उनकी फर्म का रजिस्ट्रेशन किराए की बिल्डिंग में था. जो पता उन्होंने बताया, वहां भी दोनों नहीं मिले.