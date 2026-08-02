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कपड़ा व्यापारी से 8.30 करोड़ की धोखाधड़ी कर दुबई भागा, वापस आते ही पुलिस ने दबोचा

जयपुर पुलिस ने कपड़ा व्यापारी से 8.30 करोड़ की ठगी और बैंक लोन फ्रॉड कर दुबई भागे मुख्य आरोपी कमल चांडक को गिरफ्तार कर लिया.

Jaipur Cloth Trader Cheating Case
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (टीशर्ट) में. (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 7:04 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: शहर के एक कपड़ा व्यापारी से 8.30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. धोखाधड़ी की वारदात के बाद आरोपी दुबई भाग गया. वहां से वापस आते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कई व्यापारियों से धोखाधड़ी के साथ ही फर्म के नाम पर बैंकों से भी लोन लिया और बिना चुकाए दुबई भाग गया. पुलिस आरोपी से पूछताछ और मामले के अनुसंधान में जुटी है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि कपड़ा व्यापारी से 8.30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुहाना थाना पुलिस ने मतोड़ा (फलौदी) निवासी कमल चांडक को गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ में उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

इस तरह नए शहर में देते वारदात को अंजाम: डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि जांच में सामने आया कि ऐसे मामलों में आरोपी किसी शहर में जाकर एक नए व्यक्ति को व्यापार के लिए बिठाते और उसकी नई फर्म बनाकर शहर के व्यापारियों को सुनियोजित तरीके से झांसे में लेते. इसके बाद एक साल में धोखाधड़ी से बड़ी राशि का माल लेकर फर्म रजिस्टर्ड करवाने वाला व्यक्ति विदेश भाग जाता. उससे जुड़े अन्य लोग माल खुर्द-बुर्द कर देते. इसी दौरान फर्म में व्यापार दिखाकर बैंकों से लोन भी लिया जाता. आरोपी पवन जयपुर में कई व्यापारियों से धोखाधड़ी कर चुका है और बैंकों से लोन भी ले चुका है. वह दुबई भाग गया और उसके साथियों ने माल बेच दिया. भारत आते ही उसे गिरफ्तार किया गया.

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भरोसा जीतने के लिए शुरू में नियमित भुगतान: डीसीपी ने बताया कि इस साल 28 मार्च को मुहाना थाने में कपड़ा व्यापारी भैरूलाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि कमल चांडक और पत्नी राधिका ने सुनियोजित तरीके से साजिश रचकर धोखाधड़ी की. फर्म हरप्यारी एक्सपोर्ट लिमिटेड व राधिका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड ने साल 2024 से कपड़ा लेना शुरू किया. शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए समय पर भुगतान करते रहे. इसके बाद ज्यादा कपड़े की डिमांड बताकर और लालच देकर कुछ ही समय में 8.30 करोड़ रुपए का कपड़ा ले लिया और फरार हो गए. उनकी फर्म का रजिस्ट्रेशन किराए की बिल्डिंग में था. जो पता उन्होंने बताया, वहां भी दोनों नहीं मिले.

जयपुर में आकर था ठगी का प्लान: पड़ताल में सामने आया कि पवन और उसकी पत्नी का जयपुर आकर व्यापारियों से ठगी का प्लान था. पवन के पहचान पत्रों में उसका पता गांव का है, जहां वह लंबे समय से रह नहीं रहा. उसने अपने साथियों के जरिए ऑफिस किराए पर लेने से लेकर फर्म रजिस्टर्ड करवाने जैसे काम किए. शुरुआत में रकम का निवेश भी उसके साथियों ने किया. माल खरीदने पर शुरुआत में व्यापारियों को भुगतान भी उसके साथियों के रुपए से किया गया. वह और उसके साथी व्यापारियों को झांसे में लेने के लिए बाजार रेट से ज्यादा रेट भी देते ताकि भरोसा जीता जा सके.

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खुद भागा, पत्नी साथियों ने माल खुर्द बुर्द किया: वह जयपुर के व्यापारियों से कपड़ा लेकर अपने साथियों को बेच देता और इससे मिलने वाली रकम कपड़ा व्यापारियों को देता. इसके बाद उसने अचानक बड़ी मात्रा में डिमांड का बहाना बनाकर भैरूलाल सहित कई अन्य व्यापारियों से करीब 15-20 करोड़ रुपए का कपड़ा खरीद लिया. इस बीच उसने अपनी फर्मों पर सात बैंकों से सीसी लोन और बिजनेस लोन लेकर वह खुद दुबई भाग गया. जबकि उसकी पत्नी व अन्य साथियों ने माल को अन्य व्यापारियों को बेचकर मुनाफा कमाया और आपस में बांट लिया. इस मामले में गिरफ्तार पवन से पूछताछ जारी है. पूछताछ में कई इस तरह की धोखाधड़ी के कई और मामले सामने आने की संभावना है.

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