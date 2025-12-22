नाहरगढ़ बना सिटी सफारी का नया हॉटस्पॉट, शेर-बाघों की बढ़ती संख्या से पर्यटकों में उत्साह
सर्दियों के टूरिज्म सीजन में राजधानी के लिए वाइल्डलाइफ सफारी हॉटस्पॉट बन रही है.
Published : December 22, 2025 at 5:06 PM IST
जयपुर: दिल्ली हाईवे पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क इन दिनों प्रदेश के प्रमुख सिटी सफारी सेंटर के रूप में उभर कर सामने आया है. पार्क में शेर और बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही लायन सफारी और टाइगर सफारी पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बन गई हैं. यही कारण है कि देश-विदेश से आने वाले सैलानी बड़ी संख्या में नाहरगढ़ का रुख कर रहे हैं.
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क करीब 23 प्रजातियों के 200 से अधिक वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास है. राजस्थान वन विभाग की ओर से विकसित इस पार्क में रेस्क्यू सेंटर, इंटरप्रिटेशन जोन, बियर एनक्लोजर, आधुनिक सफारी बसें और गाइडेड टूर जैसी सुविधाएं हैं. वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में 7 लाख से अधिक सैलानियों ने यहां भ्रमण किया, जिससे इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है.
सुहावने मौसम और छुट्टियों के कारण जयपुरवासियों के साथ-साथ बाहर से आने वाले पर्यटक बड़ी संख्या में नाहरगढ़ पहुंच रहे हैं. शहर के बीचों-बीच हरियाली और वन्यजीवों का यह अनोखा संगम पारिवारिक सैर और रोमांच दोनों का अनुभव प्रदान कर रहा है.
20 दिनों में 30 हजार से अधिक सैलानी : पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचते ही नाहरगढ़ जैविक उद्यान में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है. बीते 20 दिनों में 30 हजार से अधिक सैलानी टाइगर और लायन सफारी का रोमांचक अनुभव ले चुके हैं. इस रविवार को उद्यान में कुल 4025 टूरिस्ट पहुंचे, जिनमें से 552 पर्यटकों ने विशेष रूप से टाइगर और लायन सफारी का लुत्फ लिया. बाघों की गर्जना और शेरों के शाही ठाठ ने सैलानियों को भी खूब रिझाया.
जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की लायन और टाइगर सफारी वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए लगातार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. क्षेत्रीय वन अधिकारी शुभम शर्मा के अनुसार, वर्तमान में यहां शेरों और बाघों की अच्छी संख्या मौजूद है, जिससे सफारी अनुभव और भी रोमांचक हो गया है.
मौसम और छुट्टियों ने बढ़ाया रोमांच : प्रदेशभर में जंगल सफारी की जबरदस्त डिमांड नाहरगढ़ के साथ-साथ रणथंभौर, झालाना लेपर्ड सफारी, सरिस्का, आमागढ़, जवाई और कुंभलगढ़ भी भारी डिमांड में हैं. अगले महीने तक ज्यादातर जंगल सफारियां फुल हैं. क्रिसमस, न्यू ईयर और जनवरी अंत तक के लिए एडवांस बुकिंग हो चुकी है. टाइगर और लेपर्ड रिजर्व के आसपास के अधिकांश होटल हाउसफुल हैं. वहीं, होटल संचालकों ने टैरिफ में 20 से 50 फीसदी तक बढ़ोतरी भी की है. ऐसे वक्त में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क वाइल्डलाइफ सफारी के शौकीन सैलानियों के लिए एक सौगात बन रहा है.
लायन सफारी में तीन शेर मौजूद : नाहरगढ़ की लायन सफारी में इस समय कुल तीन शेर हैं. इनमें शक्ति नाम की मादा शेरनी के साथ सृष्टि और तारा नाम की दो अन्य मादा शेरनियां शामिल हैं. ये शेर अपने प्राकृतिक व्यवहार के साथ खुले क्षेत्र में विचरण करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं.
टाइगर सफारी में चार बाघ : टाइगर सफारी में कुल चार बाघ मौजूद हैं. इनमें गुलाब, शिवाजी (नर), चमेली और भक्ति (मादा) शामिल हैं. नर बाघ शिवाजी अपनी मजबूत कद-काठी और सक्रिय मूवमेंट के कारण पर्यटकों के बीच खास पहचान रखता है. वहीं, मादा बाघिनें क्षेत्र में संतुलित वन्य जीवन को दर्शाती हैं.
बायोलॉजिकल पार्क में शावकों के साथ बाघ और शेर : नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के भीतर रानी नाम की बाघिन अपने पांच शावकों के साथ मौजूद है. इसके अलावा भीम नाम का व्हाइट टाइगर और स्कंदी भी पार्क का हिस्सा हैं, जो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण बने हुए हैं. व्हाइट टाइगर भीम को देखने के लिए दूर-दूर से लोग नाहरगढ़ पहुंचते हैं.
पार्क में त्रिपुर नाम का नर शेर और दुर्गा नाम की मादा शेरनी भी हैं. इनके साथ शावक शेरा भी मौजूद है, जो पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है. शावक की चंचल गतिविधियां बच्चों और परिवारों को खास तौर पर आकर्षित कर रही हैं.
पर्यटन के साथ-साथ वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा : नाहरगढ़ की लायन और टाइगर सफारी जयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए अब सिर्फ एक भ्रमण स्थल नहीं, बल्कि वन्यजीवों के संरक्षण और प्राकृतिक जीवन को करीब से देखने का अनूठा अवसर बनती जा रही है. पर्यटन कारोबारी और टूरिज्म एक्सपर्ट संजय कौशिक के मुताबिक इससे वन्यजीव संरक्षण और ईको-टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है. बेहतर प्रबंधन और देखरेख के चलते यहां जानवर सुरक्षित माहौल में रह रहे हैं.
उन्होंने कहा कि बीती कुछ सालों में राजस्थान में वाइल्डलाइफ टूरिज्म को लेकर अलग ही रुझान देखने को मिला है, जो लोग पहले सरिस्का, रणथंभौर और जवाई सफारी को पसंद करते थे, वह लोग अब अपने मैप में जयपुर को शामिल कर रहे हैं. शहर में तीन लेपर्ड सफारी के साथ-साथ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की तरफ सैलानियों का दिसंबर का रुझान इस बात को साबित कर रहा है.