जयपुर सांसद मंजू बोलीं- महिलाओं की भागीदारी अभी आदर्श नहीं, 'नारी शक्ति वंदन' से बदलेगा परिदृश्य
सांसद ने कहा कि निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो हर वर्ग की जरूरतों को बेहतर समझा और पूरा किया जा सकेगा.
Published : April 12, 2026 at 5:34 PM IST
जयपुर: देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी अभी आदर्श स्थिति तक नहीं पहुंची है. वर्तमान में लोकसभा में करीब 75 महिला सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत है, जो संतोषजनक है, लेकिन पर्याप्त नहीं. ये कहना था जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा का. उन्होंने रविवार को राजधानी जयपुर में भाजपा के 'नारी शक्ति वंदन अभियान' के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही. इस कमी को दूर करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम महत्वपूर्ण बताया. इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है.
महिला भागीदारी से विकास होगा संतुलित: सांसद मंजू शर्मा ने कहा- महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से विकास ज्यादा संतुलित और समावेशी बनेगा. उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर बताया. साथ ही कहा कि जब निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो समाज के हर वर्ग की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझा और पूरा किया जा सकेगा. अधिनियम लागू होने के बाद देश की शासन व्यवस्था में व्यापक और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा.
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मोदी सरकार की योजनाओं का उल्लेख : सांसद शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को व्यापक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया है. उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना से करोड़ों बेटियों का भविष्य सुरक्षित होने, प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए बड़ी संख्या में महिलाओं के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकांश महिला लाभार्थी होने, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने, प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को घर का स्वामित्व मिलने और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होने की बात कही. साथ ही लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी जैसी पहलों को भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम बताया.
राजनीतिक भागीदारी में लगातार बढ़ोतरी : मंजू शर्मा ने कहा कि देश के कुल मतदाताओं में लगभग आधी हिस्सेदारी महिलाओं की है. हाल के चुनावों में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ी है. उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए बताया कि 1952 में लोकसभा में महिलाओं की संख्या बेहद कम थी, लेकिन अब इसमें कई गुना वृद्धि हुई है. 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के लागू होने के बाद ये प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा.
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महिला सुरक्षा पर बोलीं: महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि छेड़छाड़ या आपराधिक घटना बिल्कुल अस्वीकार्य है. उन्होंने कहा- पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई की जा रही है. अपराधियों में भय पैदा करना आवश्यक है. हालांकि, जयपुर में हाल ही में महिलाओं से जुड़े अपराधों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद अपराधों में कमी आई है. उन्होंने भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि अपराध पर लगातार नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं. जो आरोपी फरार हैं, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
झुंझुनू में भाजपा का जनसंपर्क अभियान: उधर, महिलाओं की भागीदारी को ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झुंझुनू में भाजपा जिला संगठन ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम किया. इसके तहत जनसंपर्क अभियान शुरू किया. इस अभियान से पार्टी महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और राजनीतिक-सामाजिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है. प्रदेश महामंत्री अरुणा सिहाग और पूर्व सांसद संतोष अहलावत की की उपस्थिति में अभियान शुरू किया गया.
अरुणा ने कहा कि भाजपा महिलाओं को केवल मतदाता के रूप में नहीं, बल्कि निर्णयकर्ता के रूप में देखती है. अहलावत ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, मुद्रा योजना, PM आवास योजना और स्वनिधि योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.
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