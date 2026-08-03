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कोटा और टोंक के विवाद के बाद आज जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक, प्रदेश प्रभारी साधेंगी आंतरिक समीकरण

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस में निकाय एवं पंचायत चुनावों की तैयारी के लिए बुलाई जा रही जिला कमेटियों की बैठकें विवादों का केंद्र बन गई हैं. कोटा, टोंक और झुंझुनू की बैठकों में गुटबाजी, तीखी बहस और यहां तक कि मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. कोटा में प्रह्लाद गुंजल और शांति धारीवाल गुट आमने-सामने हैं, टोंक में प्रभारी के सामने ही दो पक्ष भिड़ गए, जिसके बाद कई नेताओं को निलंबित किया गया. झुंझुनू में पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह और अन्य नेताओं के बीच टिकट वितरण को लेकर तीखी बहस हुई. अब सबकी नजर जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक पर है, जो प्रदेश मुख्यालय पर सोमवार सुबह 11 बजे होगी और इसमें प्रदेश प्रभारी पूनम पासवान भी शामिल होंगी. कांग्रेस नेतृत्व के लिए ये बैठकें चुनावी तैयारी से ज्यादा आंतरिक समीकरण साधने की चुनौती बनती जा रही हैं.

कोटा में गुंजल बनाम धारीवाल गुट : पार्टी को सबसे ज्यादा विवाद कोटा शहर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, जहां पूर्व विधायक एवं लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रह्लाद गुंजल और वरिष्ठ विधायक शांत धारीवाल के गुट आमने-सामने हैं. शहर कांग्रेस की बैठक के दौरान भी विवाद सामने आया. हाल ही में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट घेराव के समय भी जब अशोक चांदना भाषण दे रहे थे, तभी प्रह्लाद गुंजल अपने समर्थकों को लेकर वहां से रवाना हो गए. बाद में एआईसीसी प्रभारी जिग्नेश मेवानी, शहर कांग्रेस प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज, अमीन पठान सहित कई नेता प्रह्लाद गुंजल के घर पहुंचे.

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टोंक में प्रभारी के सामने ही मारपीट : टोंक जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में तो जिला प्रभारी एवं विधायक प्रशांत शर्मा के सामने ही दो गुटों के नेताओं में मारपीट हो गई. अन्य नेताओं ने बड़ी मुश्किल से दोनों पक्षों को अलग किया. इसके बाद टोंक शहर कांग्रेस अध्यक्ष सऊद सईदी ने दोनों गुटों के कई नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया.