कोटा और टोंक के विवाद के बाद आज जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक, प्रदेश प्रभारी साधेंगी आंतरिक समीकरण
जयपुर शहर कांग्रेस के नेता धड़ों में बंटे हैं. पहले भी कई बार जयपुर शहर कांग्रेस की बैठकों से नेता नदारद रहे हैं.
Published : August 3, 2026 at 9:59 AM IST
जयपुर: राजस्थान कांग्रेस में निकाय एवं पंचायत चुनावों की तैयारी के लिए बुलाई जा रही जिला कमेटियों की बैठकें विवादों का केंद्र बन गई हैं. कोटा, टोंक और झुंझुनू की बैठकों में गुटबाजी, तीखी बहस और यहां तक कि मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. कोटा में प्रह्लाद गुंजल और शांति धारीवाल गुट आमने-सामने हैं, टोंक में प्रभारी के सामने ही दो पक्ष भिड़ गए, जिसके बाद कई नेताओं को निलंबित किया गया. झुंझुनू में पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह और अन्य नेताओं के बीच टिकट वितरण को लेकर तीखी बहस हुई. अब सबकी नजर जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक पर है, जो प्रदेश मुख्यालय पर सोमवार सुबह 11 बजे होगी और इसमें प्रदेश प्रभारी पूनम पासवान भी शामिल होंगी. कांग्रेस नेतृत्व के लिए ये बैठकें चुनावी तैयारी से ज्यादा आंतरिक समीकरण साधने की चुनौती बनती जा रही हैं.
कोटा में गुंजल बनाम धारीवाल गुट : पार्टी को सबसे ज्यादा विवाद कोटा शहर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, जहां पूर्व विधायक एवं लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रह्लाद गुंजल और वरिष्ठ विधायक शांत धारीवाल के गुट आमने-सामने हैं. शहर कांग्रेस की बैठक के दौरान भी विवाद सामने आया. हाल ही में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट घेराव के समय भी जब अशोक चांदना भाषण दे रहे थे, तभी प्रह्लाद गुंजल अपने समर्थकों को लेकर वहां से रवाना हो गए. बाद में एआईसीसी प्रभारी जिग्नेश मेवानी, शहर कांग्रेस प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज, अमीन पठान सहित कई नेता प्रह्लाद गुंजल के घर पहुंचे.
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टोंक में प्रभारी के सामने ही मारपीट : टोंक जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में तो जिला प्रभारी एवं विधायक प्रशांत शर्मा के सामने ही दो गुटों के नेताओं में मारपीट हो गई. अन्य नेताओं ने बड़ी मुश्किल से दोनों पक्षों को अलग किया. इसके बाद टोंक शहर कांग्रेस अध्यक्ष सऊद सईदी ने दोनों गुटों के कई नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया.
झुंझुनू में पूर्व मंत्री और अन्य नेता आमने-सामने : झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में भी निकाय चुनाव के टिकट वितरण को लेकर पूर्व मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और कई अन्य नेताओं के बीच तीखी बहस हुई. जितेंद्र सिंह ने कहा कि टिकट कोई नेता नहीं, बल्कि प्रदेश कांग्रेस स्तर पर दिए जाएंगे, इसलिए किसी को गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए, जिस पर कई नेताओं की उनसे तीखी बहस हो गई.
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आज जयपुर शहर की बैठक पर नजर : आज सबसे ज्यादा नजर जयपुर शहर की बैठक पर रहेगी. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी पूनम पासवान भी मौजूद रहेंगी. जयपुर शहर कांग्रेस के नेता भी धड़ों में बंटे हैं. पहले भी कई बार जयपुर शहर कांग्रेस की बैठकों से नेता नदारद रहे हैं, तो कई बार आमने-सामने हुए हैं. बैठक में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, पूर्व विधायक गंगा देवी, पूर्व अध्यक्ष आर.आर. तिवाड़ी, अर्चना शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा और जिला प्रभारी रोहित बोहरा सहित कई नेता मौजूद रहेंगे.