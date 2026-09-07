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जयपुर बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी: शहर कांग्रेस का निकाय चुनाव के लिए जयपुर 2032 का विजन डॉक्यूमेंट, गहलोत ने की ये अपील

हर मोहल्ले तक स्वास्थ्य सुविधाएं: घोषणा पत्र के मुताबिक जयपुर ने 25 नगर उप चिकित्सालय और 10 चलित चिकित्सालय इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य, हर वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुरक्षित करने तथा 2032 तक सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य का 70% स्थानीय स्तर पर पूरा करने की योजना है.

100 बस रूट का लक्ष्य: सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 100 नियमित बस मार्गों, 50 मेट्रो सहायक मार्ग और 25 पार्क एंड राइड केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव है. 2032 तक सार्वजनिक परिवहन राज्यों की संख्या में कम से कम 50 फ़ीसदी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है. 500 किलोमीटर फुटपाथ, 300 किलोमीटर साइकिल ट्रैक, पैदल यात्रियों के लिए 500 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है.

जाम मुक्ति के लिए 100 आधुनिक चौराहे: यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए 50 प्रमुख यातायात मार्गों और 100 प्रमुख चौराहों को आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य, कैमरे, ट्रैफिक सेंसर मशीन से जाम की निगरानी की जाएगी.

जलभराव से निपटने का प्लान: कांग्रेस घोषणा पत्र के मुताबिक, जलभराव की समस्या के समाधान के लिए 2028 तक पूरे शहर का वैज्ञानिक तरीके से जल निकासी, मानचित्र तैयार करने और 2032 तक प्राथमिक जल भरने वाले क्षेत्र में 80% तक कमी का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए नालों के सुधार, पुलिया पुनर्निर्माण, भूमिगत निकासी, वर्षा जल, संचयन और प्राकृतिक जलमार्गों को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है.

150 वार्डों में 150 सीटी सेंटर: जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष बीएम शर्मा ने जयपुर शहर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया. जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साल 2032 तक 150 वार्डों में सिटी सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. 2027 में सभी वार्डो का सर्वे कर स्थान चिह्नित करने. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना है.

जयपुर: राजधानी जयपुर के नगर निगम के 150 वार्डों के लिए जयपुर शहर कांग्रेस ने आज वर्ष 2027 से 2032 तक के लिए चुनाव घोषणा पत्र जारी किया. पार्टी ने इसे विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया. दस्तावेज में शहर की यातायात व्यवस्था, जलभराव, सार्वजनिक परिवहन, फुटपाथ, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, रोजगार, पर्यटन विरासत, सफाई पर्यावरण और नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था को लेकर बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं. दस्तावेज का मूल घोषणा की बजाय योजना, बजट समय सीमा और परिणाम की सार्वजनिक निगरानी पर जोर है.

खेल के लिए 150 वार्ड सुविधा: युवाओं और बच्चों के लिए 150 वार्ड खेल सुविधा तथा 10 नगर खेल अकादमी विकसित करने के लक्ष्य रखा गया है. 2032 तक बच्चों और युवाओं को नियमित खेल कार्यक्रम से जोड़ने की योजना है.

रोजगार और निवेश : रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने पर 10 प्रमुख आर्थिक समूह विकसित करने तथा 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निजी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है. रत्न, आभूषण वस्त्र, फर्नीचर, खाद्य प्रसंस्करण, चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक, हस्तशिल्पी क्षेत्र पर फोकस किया जाएगा.

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परकोटा और विरासत पर विशेष फोकस: घोषणा पत्र में जयपुर की पहचान और विरासत को सुरक्षित रखते हुए 50 प्रमुख विरासत कॉरिडोर और बाजार क्षेत्र के उन्नयन का प्रस्ताव है. पुरानी हवेलियों को संरक्षित कर उन्हें संग्रहालय, रेस्टोरेंट,शिल्प बाजार, कला दुर्गा और सांस्कृतिक केंद्र जैसे गतिविधि से जोड़ने की योजना है. सूरजपोल से चांदपोल तक विशेष हेरिटेज वॉक वे विकसित करने का प्रस्ताव है.

309 सार्वजनिक शौचालय: कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक 2030 तक कम से कम 309 नए शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है. महिलाओं के लिए अलग स्वच्छ, सुरक्षित, शौचालय, पानी, सेनेटरी नैपकिन का निस्तारण, बच्चों के साथ आने वाली महिलाओं के साथ चेंजिंग सुविधा का प्रस्ताव है.

निगम की आय दोगुनी करने का लक्ष्य: कांग्रेस घोषणा पत्र में नगर निगम को 2032 तक स्वयं की आय से कम से कम दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है.

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गहलोत की अपील: इधर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने निकाय चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की अपील की. गहलोत ने कहा, ढाई साल के शासन में भजनलाल सरकार ने शहरों में कोई काम नहीं किया इसलिए कांग्रेस को जिताकर विकास को रफ्तार दीजिए. गहलोत ने सोमवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में प्रदेश के शहरों की घोर उपेक्षा हुई है. आज आम जनमानस में इस सरकार के प्रति भयंकर आक्रोश है. शहरों की सड़कें बुरी तरह टूटी हैं. गड्ढे तक नहीं भरे जा रहे. बारिश से पहले नालों की सफाई तक नहीं की गई. इससे शहर-दर-शहर पानी भर गया. कांग्रेस सरकार ने कोविड जैसी विषम परिस्थिति में भी 10 लाख से अधिक पट्टे वितरित किए थे, जबकि भाजपा सरकार सामान्य परिस्थितियों में भी, ढाई साल में 1 लाख पट्टे तक नहीं दे सकी. पूर्व सीएम ने लिखा कि हमारी जनप्रिय योजनाएं भाजपा ने या तो बंद की या कागजों तक सिमट गईं. विकास के काम रोक.

रोड शो से जनता को भ्रमा रहे सीएम: गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद जनता को भ्रमित करने के लिए राजस्थान में रोड शो कर रहे हैं. उनके रोड शो के फ्लॉप होने से आपका इरादा तो जता दिया है. अब यह इरादा 9 एवं 11 सितंबर को कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान से ही पूरा होगा. जब दुखी जनता भाजपा को इन चुनावों में हराएगी, तभी इनकी नींद खुलेगी.

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