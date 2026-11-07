जयपुर में छोटी दिवाली की धूम, सीएम भजनलाल ने कार्यकर्ताओं को खिलाई मिठाई, मदन राठौड़ ने दी बधाई
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों की पालना अनुशासन के साथ करनी चाहिए
Published : November 7, 2026 at 8:11 PM IST
जयपुर: प्रदेश में छोटी दिवाली का पर्व उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया. बाजारों में खरीदारी की रौनक रही तो राजनीतिक गलियारों में भी दीपावली की राम-श्याम का सिलसिला दिनभर चलता रहा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के आवास पर सुबह से ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दौर जारी रहा. मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं दीं. वहीं सीएम भजनलाल शर्मा अपनी विधानसभा सांगानेर में दिवाली स्नेह मिलन समारोह में भी शामिल हुए. शाम को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में दीप प्रज्ज्वलन और आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव मनाया गया.
सांगानेर के दीपावली स्नेह मिलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगानेर में आयोजित दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान वे सपत्नीक जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिले. मुख्यमंत्री ने सभी को मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया.
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रामबाग चौराहे पर एनसीसी कैडेट्स का बढ़ाया उत्साह: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के रामबाग चौराहे पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रहे एनसीसी कैडेट्स से मुलाकात की. उन्होंने कैडेट्स का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों की पालना अनुशासन के साथ करनी चाहिए. इससे स्वयं के साथ दूसरों को भी सड़क दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने कैडेट्स को चॉकलेट देकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं.
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मदन राठौड़ ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मनाया दीपोत्सव: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के आवास और प्रदेश भाजपा कार्यालय पर दिनभर नेताओं और कार्यकर्ताओं का शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचना जारी रहा. शाम को प्रदेश कार्यालय में छोटी दिवाली पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्रदेशाध्यक्ष ने भगवान गणेश का पूजन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. इसके बाद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्ज्वलित कर खुशियां साझा कीं. कार्यक्रम में भव्य आतिशबाजी भी की गई. इस अवसर पर संगठन महामंत्री अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भूपेंद्र सैनी, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, महापौर सुनील कोठारी, विधायक गोपाल शर्मा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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मदन राठौड़ ने प्रदेशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देता है. उन्होंने कामना की कि दीपावली हर व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए. राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में निकाय चुनावों में मिली जीत का उल्लेख करते हुए पंचायत चुनावों में भी जीत का विश्वास जताया.
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