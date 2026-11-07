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जयपुर में छोटी दिवाली की धूम, सीएम भजनलाल ने कार्यकर्ताओं को खिलाई मिठाई, मदन राठौड़ ने दी बधाई

कार्यकर्ता को मिठाई खिलाते सीएम भजनलाल शर्मा ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में छोटी दिवाली का पर्व उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया. बाजारों में खरीदारी की रौनक रही तो राजनीतिक गलियारों में भी दीपावली की राम-श्याम का सिलसिला दिनभर चलता रहा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के आवास पर सुबह से ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दौर जारी रहा. मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं दीं. वहीं सीएम भजनलाल शर्मा अपनी विधानसभा सांगानेर में दिवाली स्नेह मिलन समारोह में भी शामिल हुए. शाम को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में दीप प्रज्ज्वलन और आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव मनाया गया.