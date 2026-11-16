उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ महापर्व संपन्न, व्रतियों ने खोला 36 घंटे का निर्जला व्रत
जयपुर में छठ महापर्व का आयोजन इस बार शहर के अलग-अलग इलाकों में करीब 150 स्थानों पर किया गया.
Published : November 16, 2026 at 10:34 AM IST
जयपुर: लोक आस्था और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया. राजधानी जयपुर में तड़के से ही गलताजी और छठ पूजा के लिए बनाए गए कृत्रिम जलाशयों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई. सूर्योदय से पहले ही पूजा स्थलों पर छठी मैया के पारंपरिक गीत गूंजने लगे. जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई दी, व्रतियों ने पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और छठी मैया की पूजा-अर्चना की. इसके साथ ही खरना के बाद शुरू हुआ करीब 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत पूरा हो गया. व्रतियों ने पूजा की परंपराएं निभाने के बाद प्रसाद ग्रहण कर पारण किया.
जयपुर में छठ महापर्व का आयोजन इस बार शहर के अलग-अलग इलाकों में करीब 150 स्थानों पर किया गया. गलताजी तीर्थ इस पर्व का प्रमुख केंद्र रहा. जहां पूर्वांचल समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से छठ पूजा की. रविवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सोमवार सुबह उगते सूर्य की उपासना के साथ पर्व की अंतिम रस्म पूरी की गई. व्रतियों ने बताया कि उनके साथ परिवार के सदस्य भी पूरी रात और सुबह तक पूजा की तैयारियों में जुटे रहे. यहां गलता जी में पारंपरिक लोकगीतों के जरिए छठी मैया की आराधना हुई. जयपुर में रहने वाले पूर्वांचल के परिवारों के लिए ये पर्व अपनी जन्मभूमि की परंपराओं और संस्कृति से जुड़ने का अवसर भी बना.
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प्रकृति के हर स्वरूप का सम्मान करने वाला पर्व: वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि इस पर्व की खासियत ये है कि इसमें किसी विशेष मंदिर या मूर्ति के बजाय प्रकृति के प्रत्यक्ष स्वरूप सूर्यदेव और जल की उपासना की जाती है. व्रती पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं. इसमें डूबते और उगते, दोनों सूर्य की पूजा की परंपरा है. छठ महापर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, उसके संरक्षण और स्वच्छता अपनाने का संदेश देने वाला अनूठा पर्व है. ये पर्व प्रकृति के हर स्वरूप का सम्मान करने का संदेश देता है.
चार दिनों तक चला आस्था और अनुशासन का पर्व: सोमवार सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने बताया कि छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ हुई थी. पहले दिन उन्होंने स्नान और घर की साफ-सफाई के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत का संकल्प लिया. 14 नवंबर को दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को प्रसाद तैयार कर छठी मैया को भोग लगाया गया. और इस प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हुआ. 15 नवंबर को व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया. इसके बाद पूरी रात छठी मैया की आराधना और फिर सूर्योदय की प्रतीक्षा की गई. सोमवार सुबह उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य देने के साथ ही चार दिनों की कठिन साधना पूरी हुई.
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पूर्वांचल की संस्कृति और परंपरा हुई साकार: जयपुर में छठ पर्व का आयोजन केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूर्वांचल की संस्कृति, लोकगीतों और सामूहिक परंपराओं की झलक भी दिखाई. बिहार और झारखंड से आकर जयपुर में बसे परिवारों के लिए छठ अपनी जड़ों से जुड़ने का बड़ा अवसर बना. सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ जयपुर में चार दिनों से चल रहा छठ महापर्व छठी मैया के जयकारों के साथ संपन्न हुआ.
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