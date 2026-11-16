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उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ महापर्व संपन्न, व्रतियों ने खोला 36 घंटे का निर्जला व्रत

गलताजी में छठ पूजा के लिए करतीं महिलाएं ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: लोक आस्था और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया. राजधानी जयपुर में तड़के से ही गलताजी और छठ पूजा के लिए बनाए गए कृत्रिम जलाशयों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई. सूर्योदय से पहले ही पूजा स्थलों पर छठी मैया के पारंपरिक गीत गूंजने लगे. जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई दी, व्रतियों ने पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और छठी मैया की पूजा-अर्चना की. इसके साथ ही खरना के बाद शुरू हुआ करीब 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत पूरा हो गया. व्रतियों ने पूजा की परंपराएं निभाने के बाद प्रसाद ग्रहण कर पारण किया.