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Jaipur Central Jail : सेंट्रल जेल में बंदी पर जानलेवा हमला, डकैती और मर्डर के मामले में बंद था

बंदी पर जानलेवा हमला. थाने में मामला दर्ज. परिजनों ने की कार्रवाई की मांग...

Jaipur Central Jail
जयपुर सेंट्रल जेल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 1:10 PM IST

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जयपुर: राजस्थान की जयपुर सेंट्रल जेल में कैदी पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया है. किसी धारदार वस्तु से हमला होने की वजह से कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जेल प्रशासन की ओर से लाल कोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

वहीं, घायल का मेडिकल मुआयना भी करवाया गया है. वहीं, परिजनों ने जेल प्रशासन और अन्य कैदियों पर कई आरोप लगाए हैं. परिजनों का आरोप है कि जेल में गुटखा, बीड़ी, मोबाइल और नशे का सामान सप्लाई होता है.

एसीपी गांधीनगर नारायण कुमार के मुताबिक जयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच आपस में मारपीट का मामला सामने आया है. मारपीट में एक कैदी घायल हुआ है, जिसका सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज करवाया गया. घटना के संबंध में जेल प्रशासन की ओर से लाल कोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है. मारपीट की वजह और अन्य जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस की जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

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घायल कैदी चेतन सिंह उर्फ ऋषिराज डकैती और मर्डर के मामले में जयपुर सेंट्रल जेल में बंद था. वर्ष 2024 में दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया था. वहां से वर्ष 2025 में उदयपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था. इसके बाद टोंक जिला जेल में भेजा गया और फिर वापस करीब 7 महीने पहले जयपुर सेंट्रल जेल में लाया गया था. जेल आईजी विक्रम सिंह के मुताबिक घटना की सूचना कंट्रोल रूम से प्राप्त हुई थी. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी. जांच करवा कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, कैदी की मां अंतर भवर ने जल प्रशासन को शिकायत दी है कि उसके बेटे चेतन सिंह पर धारदार हथियार से हमला किया गया है. मां और परिजनों का आरोप है कि जेल में गुटखा, बीड़ी, मोबाइल और नशे का सामान सप्लाई होता है, जिसका पता चेतन सिंह को चल गया था. इस बात पर भी उसे धमकी दी गई थी. चेतन जेल में रहकर आईटीआई की पढ़ाई कर रहा था. आईटीआई क्लास के दौरान अन्य कैदियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया.

परिजनों का आरोप है कि जेल के अंदर चल रहे कई गलत गतिविधियों की जानकारी चेतन को लग गई थी, इस बात पर हमला करवाया गया. जेल में बंद कई कैदियों पर हमला करने और करवाने का आरोप लगाया गया है. परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग के साथ ही चेतन की सुरक्षा की मांग की है. जेल प्रशासन की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है.

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