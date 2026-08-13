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बिना दस्तावेजों के 17 लोन पास करने वाले पूर्व बैंक मैनेजर को 7 साल की सजा, 26 लाख जुर्माना

जयपुर : सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने आपराधिक षडयंत्र रचकर बिना वैध दस्तावेजों और आवेदन के 17 खातों में लोन स्वीकृत करने के आरोप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की गोपालपुरा बाईपास शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक राम भरोसे मीना और दो निजी व्यक्तियों दीप राम मीना व वीर सिंह मीना को दंडित किया है. अदालत ने अभियुक्त राम भरोसे को सात साल की सजा सुनाने के साथ ही 26 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

वहीं अदालत ने शेष दोनों अभियुक्तों को तीन - तीन साल की सजा और 25-25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जोनल कार्यालय, जयपुर की ओर से 9 नवंबर, 2016 को सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जिसमें कहा गया कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक राम भरोसे मीना ने निजी व्यक्तियों दीप राम मीना व वीर सिंह मीना के साथ मिलीभगत कर 15 जनवरी, 2015 से 6 मई, 2015 के दौरान बिना वैध आवेदनों, दस्तावेजों या सुरक्षा के बिना 17 खातों में अवैध रूप से लोन स्वीकृत किए.