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बिना दस्तावेजों के 17 लोन पास करने वाले पूर्व बैंक मैनेजर को 7 साल की सजा, 26 लाख जुर्माना

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने 30 मार्च, 2019 को विशेष अदालत में अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 1:41 PM IST

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जयपुर : सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने आपराधिक षडयंत्र रचकर बिना वैध दस्तावेजों और आवेदन के 17 खातों में लोन स्वीकृत करने के आरोप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की गोपालपुरा बाईपास शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक राम भरोसे मीना और दो निजी व्यक्तियों दीप राम मीना व वीर सिंह मीना को दंडित किया है. अदालत ने अभियुक्त राम भरोसे को सात साल की सजा सुनाने के साथ ही 26 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

वहीं अदालत ने शेष दोनों अभियुक्तों को तीन - तीन साल की सजा और 25-25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जोनल कार्यालय, जयपुर की ओर से 9 नवंबर, 2016 को सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जिसमें कहा गया कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक राम भरोसे मीना ने निजी व्यक्तियों दीप राम मीना व वीर सिंह मीना के साथ मिलीभगत कर 15 जनवरी, 2015 से 6 मई, 2015 के दौरान बिना वैध आवेदनों, दस्तावेजों या सुरक्षा के बिना 17 खातों में अवैध रूप से लोन स्वीकृत किए.

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अभियुक्त ने अपने पदीय अधिकारों का दुरुपयोग व धोखाधड़ी कर बैंक को 3.61 करोड़ रुपए का अनुचित नुकसान पहुंचाया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने 30 मार्च, 2019 को विशेष अदालत में अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हें मामले में फंसाया गया हैं उनकी ओर से विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

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सीबीआई की विशेष अदालत
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