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पीएम की अपील पर जयपुर के सर्राफा कारोबारी बोले-व्यापार और रोजगार पर पड़ेगा गहरा असर

ज्वेलरी एक्सपोर्टर गजेंद्र लूनीवाल ने कहा कि बीते एक वर्ष से सोने की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है. इससे बाजार मंदी की मार झेल रहा है. बढ़ती कीमतों की वजह से आम ग्राहक खरीदारी से दूरी बना चुके हैं. इससे सर्राफा व्यापार बेपटरी हो चुका है. ऐसे में यदि एक साल सोना नहीं खरीदने की अपील की जाती है तो बाजार की स्थिति और अधिक खराब हो सकती है.

जयपुर: राजधानी के सर्राफा कारोबारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील पर चिंता जताई. कारोबारियों का कहना था कि यदि ऐसी अपील लागू होती है या जनता व्यापक रूप से पालन करती है तो सोने-चांदी से जुड़ा पूरा व्यापार प्रभावित हो सकता है. ऐसा होने पर लाखों लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो जाएगा.

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अन्य तरीके अपनाएं: जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने कहा कि हिंदुस्तान में गोल्ड का क्रेज है. जिसके घर में शादी है वह जरूर गोल्ड खरीदेगा. सरकार को ऐसे इन्वेस्टर्स पर लगाम लगानी चाहिए, जो डेड मनी के रूप में गोल्ड खरीदते हैं. इससे गोल्ड का इंपोर्ट कम होगा. मित्तल का कहना है कि ज्वेलरी के रूप में देश में गोल्ड काफी कम खरीदा जाता है. सरकार यदि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम सोच रही है तो इसके लिए अन्य आर्थिक विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए. आगामी महीनों में शादियों का सीजन शुरू होने वाला है. इस समय में यदि सोने की खरीद प्रभावित होती है तो सीधा असर बाजार की मांग पर पड़ेगा.

जयपुर में एक शोरूम पर ज्वेलरी (ETV Bharat Jaipur)

ऐसे में बढ़ेगी बेरोजगारी: सोने-चांदी के आभूषण तैयार करने वाले कारीगर राजेश अत्रे का कहना था कि सोने को लेकर पीएम की अपील मानी तो इस व्यापार से जुड़े लाखों कारीगर, सुनार, डिजाइनर और छोटे दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे. सोने-चांदी का कारोबार केवल व्यापार नहीं, बल्कि बड़ा रोजगार क्षेत्र भी है. इससे कई परिवारों की आजीविका जुड़ी है. अभी विधानसभा चुनाव के कारण बड़ी संख्या में लेबर पश्चिम बंगाल चली गई थी, जो अभी लौटी नहीं है. ऐसे में पीएम की अपील लेबर के मन में शंका पैदा कर सकती है. कारोबारियों ने सरकार से आग्रह किया कि किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले व्यापारिक संगठनों और विशेषज्ञों से चर्चा की जाए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था के साथ रोजगार और परंपराओं पर भी प्रतिकूल असर न पड़े.

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