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जयपुर में BTS की दीवानगी, पांचवीं की दो बच्चियां साउथ कोरियन प्रोड्यूसर से मिलने निकलीं, गांधीनगर स्टेशन से मिलीं

दोनों बच्चियां यूट्यूब पर BTS पॉप बैंड के वीडियो देखती थी. इनके प्रभाव मे आकर वे बैंग सी ह्यूक से मिलने के लिए निकल गईं.

BTS Craze Jaipur India
भांकरोटा थाना क्षेत्र (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 8:33 AM IST

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जयपुर: यूट्यूब पर साउथ कोरियन पॉप बैंड BTS की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है. जयपुर में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली दो बच्चियों के सिर पर साउथ कोरियन पॉप बैंड BTS का ऐसा नशा चढ़ा कि दोनों स्कूल से घर जाने के बजाय साउथ कोरियन गीतकार और प्रोड्यूसर बैंग सी ह्यूक यानी हिटमैन बैंग से मिलने की हसरत लेकर निकल गईं. इधर, जब बच्चियां स्कूल से घर नहीं पहुंचीं तो घर वाले परेशान हो गए और पुलिस को खबर दी. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों को गांधीनगर रेलवे स्टेशन से दस्तयाब कर लिया. इस घटना ने परिजनों के साथ ही पुलिस के भी कान खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अपने बच्चों के सोशल मीडिया एक्टिविटी पर नजर रखें और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तत्काल बच्चों से बात करनी चाहिए. यह घटना राजधानी जयपुर के भांकरोटा थाना इलाके की है.

जयपुर पश्चिम डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि भांकरोटा इलाके में रहने वाली पांचवीं कक्षा की दो बच्चियां 23 सितंबर को स्कूल से घर नहीं पहुंचीं. पुलिस को तीन बजे इसकी जानकारी मिली. इस पर भांकरोटा थानाधिकारी दीपक त्यागी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम ने दोनों बच्चियों के परिजनों से संपर्क कर उनके पहचान संबंधी दस्तावेज और फोटो हासिल किए. परिजनों से जानकारी मिली कि दोनों बच्चियां सोशल मीडिया पर सक्रिय थीं.

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तकनीकी विश्लेषण में सामने आई हकीकत: पुलिस की टीम ने बच्चियों द्वारा काम में लिए जा रहे सोशल मीडिया अकाउंट का तकनीकी विश्लेषण किया तो सामने आया कि दोनों बच्चियां यूट्यूब पर BTS's (most populer and most-streamed song globaly is dynamite) के वीडियो सबसे ज्यादा देखती थीं. पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए दोनों बच्चियों की संभावित स्थानों पर तलाश शुरू की. इस टीम ने दोनों की फोटो सभी पुलिस थानों, जीआरपी थानों, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर भेजे.

फोटो से हुई पहचान, गांधीनगर पर मिली बच्चियां: फोटो के आधार पर दोनों बच्चियों के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर होने की जानकारी मिली. जहां आरपीएफ ने दोनों को अपने पास रखा. भांकरोटा थाने की टीम ने दोनों बच्चियों को गांधीनगर स्थित आरपीएफ थाने से दस्तयाब किया. बाल कल्याण समिति के सदस्य भी गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे. इनके साथ पुलिस दोनों को बाल कल्याण समिति लेकर पहुंची और समिति के अध्यक्ष के सामने दोनों को पेश किया गया. वहां दोनों बच्चियों को पुलिस ने उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया. बच्चियों के सकुशल घर वापसी पर परिजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस का आभार जताया.

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पुलिस की आमजन से अपील: काउंसलिंग के दौरान दोनों ने बताया कि वे दोनों यूट्यूब पर BTS पॉप बैंड के वीडियो देखती हैं. इन वीडियो के प्रभाव मे आकर दोनों साउथ कोरियन गीतकार और प्रोड्यूसर बैंग सी ह्यूक यानी हिटमैन बैंग से मिलने के लिए निकल गईं. भांकरोटा थानाधिकारी दीपक त्यागी ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चे अगर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट और सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए. अगर कुछ भी असामान्य नजर आए तो तत्काल अभिभावकों को बच्चों से बात कर समझाइश करनी चाहिए. उनका कहना है कि कम उम्र में बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. जबकि उन्हें इंटरनेट की आभासी दुनिया की हकीकत का कोई अंदाजा नहीं होता है. ऐसे में अभिभावकों और शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है.

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