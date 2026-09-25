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जयपुर में BTS की दीवानगी, पांचवीं की दो बच्चियां साउथ कोरियन प्रोड्यूसर से मिलने निकलीं, गांधीनगर स्टेशन से मिलीं

जयपुर: यूट्यूब पर साउथ कोरियन पॉप बैंड BTS की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है. जयपुर में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली दो बच्चियों के सिर पर साउथ कोरियन पॉप बैंड BTS का ऐसा नशा चढ़ा कि दोनों स्कूल से घर जाने के बजाय साउथ कोरियन गीतकार और प्रोड्यूसर बैंग सी ह्यूक यानी हिटमैन बैंग से मिलने की हसरत लेकर निकल गईं. इधर, जब बच्चियां स्कूल से घर नहीं पहुंचीं तो घर वाले परेशान हो गए और पुलिस को खबर दी. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों को गांधीनगर रेलवे स्टेशन से दस्तयाब कर लिया. इस घटना ने परिजनों के साथ ही पुलिस के भी कान खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अपने बच्चों के सोशल मीडिया एक्टिविटी पर नजर रखें और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तत्काल बच्चों से बात करनी चाहिए. यह घटना राजधानी जयपुर के भांकरोटा थाना इलाके की है.

जयपुर पश्चिम डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि भांकरोटा इलाके में रहने वाली पांचवीं कक्षा की दो बच्चियां 23 सितंबर को स्कूल से घर नहीं पहुंचीं. पुलिस को तीन बजे इसकी जानकारी मिली. इस पर भांकरोटा थानाधिकारी दीपक त्यागी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम ने दोनों बच्चियों के परिजनों से संपर्क कर उनके पहचान संबंधी दस्तावेज और फोटो हासिल किए. परिजनों से जानकारी मिली कि दोनों बच्चियां सोशल मीडिया पर सक्रिय थीं.

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तकनीकी विश्लेषण में सामने आई हकीकत: पुलिस की टीम ने बच्चियों द्वारा काम में लिए जा रहे सोशल मीडिया अकाउंट का तकनीकी विश्लेषण किया तो सामने आया कि दोनों बच्चियां यूट्यूब पर BTS's (most populer and most-streamed song globaly is dynamite) के वीडियो सबसे ज्यादा देखती थीं. पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए दोनों बच्चियों की संभावित स्थानों पर तलाश शुरू की. इस टीम ने दोनों की फोटो सभी पुलिस थानों, जीआरपी थानों, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर भेजे.