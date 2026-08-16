लोक रंग, शौर्य और राजसी विरासत का अनूठा संगम, चांदी की पालकी में शान से निकली बूढ़ी तीज माता की सवारी

लोक रंग, शौर्य और राजसी विरासत का अनूठा संगम, चांदी की पालकी में शान से निकली बूढ़ी तीज माता की सवारी
जयपुर में दो दिवसीय तीज फेस्टिवल के दूसरे दिन बूढ़ी तीज माता की भव्य शाही सवारी चांदी की पालकी में निकाली गई.
Published : August 16, 2026 at 8:53 PM IST
जयपुर: हरियाली तीज फेस्टिवल के दूसरे दिन जयपुर के त्रिपोलिया गेट से शाही लवाजमे के साथ बूढ़ी तीज माता की सवारी शान से निकाली गई. तीज फेस्टिवल कार्यक्रम के दौरान 175 से अधिक लोक कलाकारों ने प्रदेश की लोक कला और संस्कृति की छटा बिखेरी. राजस्थान के प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य, गैर नृत्य, बहरूपिया, मशक वादन, कठपुतली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और अलग-अलग बैंड ग्रुप समेत अनेक कलाकारों के समूह ने तीज की शाही सवारी में अपनी शानदार प्रस्तुतियां दीं. तीज माता की सवारी को देखने के लिए जयपुरवासी के साथ ही देशी-विदेशी सैलानी भी काफी संख्या में पहुंचे. राजस्थानी संस्कृति की झलक देखकर विदेशी सैलानी भी झूमने लगे. बूढ़ी तीज माता की शाही सवारी सिटी पैलेस की जनाना ड्योढ़ी से शुरू होकर तालकटोरा पहुंची.
ऐतिहासिक मार्ग और शौर्य का प्रदर्शन: पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जयपुर में पर्यटन विभाग की ओर से दो दिवसीय तीज फेस्टिवल आयोजित किया गया. दूसरे दिन बूढ़ी तीज माता की सवारी निकाली गई. सिटी पैलेस की जनाना ड्योढ़ी में पूर्व राज परिवार के सदस्यों ने तीज माता की पूजा-अर्चना की. त्रिपोलिया गेट पर आरती की गई. इसके बाद तीज माता की पालकी शाही लवाजमे के साथ त्रिपोलिया गेट से निकली. त्रिपोलिया गेट से छोटी चौपड़ और गणगौरी बाजार तक जयपुर की ऐतिहासिक गलियां लोकगीतों, वाद्य यंत्रों और जयकारों से गूंज उठीं. कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, चरी, घूमर, चंग-ढप, मांगणियार गायन, भपंग, रावण हत्था, कठपुतली और बहरूपिया जैसी लोक विधाओं ने राजस्थान के अलग-अलग अंचलों की सांस्कृतिक पहचान को सामने रखा. प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए करीब 175 लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां पेश कीं.
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वैश्विक स्तर पर डिजिटल लाइव प्रसारण: उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि तीज माता की शाही सवारी जयपुर की जीवंत सांस्कृतिक परंपरा है, जिसमें आस्था के साथ लोक कला, संगीत, शौर्य और राजसी विरासत एक साथ दिखाई देती है. इस बार आयोजन को डिजिटल माध्यम से व्यापक दर्शक वर्ग से जोड़ने का प्रयास किया गया. राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के डिजिटल माध्यम से उत्तरी अमेरिका में बसे प्रवासी राजस्थानियों तक भी शाही सवारी का लाइव प्रसारण पहुंचा. देशी-विदेशी पर्यटक तीज माता की सवारी देखने के लिए पहुंचे. तीज माता के जयकारों और पुष्प-वर्षा से श्रद्धालुओं ने तीज माता का अभिवादन किया. बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक और जयपुरवासी तीज माता की सवारी देखने के लिए पहुंचे.
सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रही: इस दौरान लोगों में आस्था और उमंग का सैलाब देखने को मिला. पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों को तीज पर बनने वाला विशेष व्यंजन घेवर खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया. कालबेलिया नृत्य, घूमर और कच्ची घोड़ी नृत्य जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहीं. राजस्थानी परिधान में सजी महिलाएं घूमर नृत्य करती हुई तीज माता की सवारी में शामिल हुईं. इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की झांकियां भी निकाली गईं. लोगों में तीज माता की सवारी को लेकर खासा उत्साह देखा गया. पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक-चौबंद की गई थीं. सड़क के किनारे बैरिकेड्स लगाकर लोगों के लिए तीज की सवारी देखने की व्यवस्था की गई. बैंड-बाजे, सजे हुए ऊंटों-घोड़ों और शाही लवाजमे के साथ तीज माता चांदी की पालकी पर सवार होकर जनाना ड्योढ़ी तथा त्रिपोलिया गेट से रवाना होकर छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए तालकटोरा पहुंचीं.
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