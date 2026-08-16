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लोक रंग, शौर्य और राजसी विरासत का अनूठा संगम, चांदी की पालकी में शान से निकली बूढ़ी तीज माता की सवारी

बूढ़ी तीज माता की भव्य शाही सवारी ( ETV Bharat Jaipur )