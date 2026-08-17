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Amer Bomb Case : CRPF कैंपस के सामने खेत में मिला जिंदा बम, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हुईं सक्रिय और फिर...

पुलिस के अनुसार जांच के दौरान खेत में मिला बम सेना का पुराना मोर्टार होने की पुष्टि हुई है. बम निरोधक दस्ते ने किया डिस्पोज.

Bomb in Amber Area
बम को सुनसान जगह ले जाकर किया डिस्पोज (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 6:00 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में आमेर स्थित सीआरपीएफ कैंपस के सामने एक खेत में जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं. स्थानीय लोगों को ठाकराला की ढाणी के एक खेत में बमनुमा वस्तु दिखाई दी. इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने एटीएस, सिविल डिफेंस, ईआरटी, फायर टीम को भी मौके पर बुलवाया. पुलिस ने विशेषज्ञों की निगरानी में बम को दूसरे स्थान पर सुनसान जगह ले जाकर डिस्पोज किया.

एसीपी आमेर सुरेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि आमेर में ठाकराला की ढाणी स्थित एक खेत में पड़े कचरे में बमनुमा वस्तु देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. बम की सूचना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं, इस दौरान मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने भीड़ को दूर हटवाया.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पुलिस के साथ ही सिविल डिफेंस टीम और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा. बमनुमा वस्तु को पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने अपने कब्जे में लिया. बम निरोधक दस्ते ने बम को सुनसान जगह ले जाकर मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदकर डिस्पोज किया. डिस्पोज के दौरान तेज धमाका हुआ. बम के धमाके की आवाज सुनकर इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. विशेषज्ञ की मॉनिटरिंग में कार्रवाई के बाद अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है.

Bomb found in the field in Amer
खेत में मिला बम (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्र में मिला जिंदा बम, सेना ने किया डिफ्यूज, लोगों से सतर्क रहने की अपील

पुलिस के अनुसार जांच के दौरान खेत में मिला बम सेना का पुराना मोर्टार होने की पुष्टि हुई है. सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए क्षेत्र को सुरक्षित किया गया. आसपास के लोगों को दूर हटाया गया. पुलिस ने बम को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की. आमेर से आगे चैनपुरा क्षेत्र में सुनसान इलाके में ले जाकर विशेषज्ञों की मौजूदगी में सुरक्षित तरीके से बम को जमीन में गाड़कर डिस्पोज किया गया. इस दौरान तेज धमाके की आवाज आई, जिससे आसपास का इलाका धमाके की आवाज गूंज उठा.

Civil Defence Team
सिविल डिफेंस और बम निरोधक दस्ता टीम (ETV Bharat Jaipur)

सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर असरार अहमद के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि आमेर इलाके में बम मिला है. बम की पुष्टि होने के बाद बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलवाया गया. दोपहर बाद बम को सुनसान जगह ले जाकर डिस्पोज किया गया. आमेर थाना पुलिस ने मामला की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. इस बात की जांच की जा रही है कि बम खेत में कैसे पहुंचा.

Amer CRPF Campus
मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat Jaipur)

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सेना का पुराना मोर्टार
BOMB IN AMBER AREA

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