खरगे के बयान पर बीजेपी का प्रदर्शन, जयपुर में कांग्रेस कार्यालय जाने से रोका तो पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प
राखी राठौड़ ने कहा-कांग्रेस नेताओं को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती दिखाई दे रही है, इसलिए वे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं.
Published : October 26, 2026 at 6:55 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 7:58 PM IST
जयपुर/जोधपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी को लेकर राजस्थान में भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया.जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें गवर्नमेंट हॉस्टल के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प हुई. प्रदर्शन का नेतृत्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने किया.वहीं, जोधपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जालौरी गेट पर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
शब्द खरगे के, लेकिन भाषा राहुल की : जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने खरगे के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. राखी राठौड़ ने कहा-कांग्रेस नेताओं को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती दिखाई दे रही है, इसलिए वे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी केवल भाजपा के किसी नेता के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति है.
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राखी राठौड़ ने आगे कहा- इस तरह की अमर्यादित भाषा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की. राखी राठौड़ ने आरोप लगाया कि शब्द भले ही खरगे के हों, लेकिन इसके पीछे राहुल गांधी की राजनीतिक सोच दिखाई देती है.
देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही: राखी राठौड़ ने कहा- कांग्रेस को राजनीतिक विरोध और व्यक्तिगत टिप्पणी के बीच अंतर समझना चाहिए. लोकतंत्र में सरकार की नीतियों का विरोध किया जा सकता है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के प्रति भाषा की मर्यादा बनाए रखना भी जरूरी है. राठौड़ ने विदेशी फंडिंग के मुद्दे का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि जनता अब राजनीतिक बयानबाजी को समझती है और कांग्रेस को अपने बयानों के लिए जवाबदेह होना चाहिए.
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माफी नहीं तो राजस्थान में नो एंट्री : भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. शंकर गोरा ने कहा- जनता के बीच अपना जनसमर्थन खो रही कांग्रेस के नेता अब स्तरहीन भाषा का सहारा ले रहे हैं. देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को जनता स्वीकार नहीं करेगी और खरगे को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. गोरा ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि खरगे अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते हैं, तो राजस्थान का युवा इसका विरोध करेगा. युवा मोर्चा प्रधानमंत्री के सम्मान के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगा.राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखना प्रत्येक नेता की जिम्मेदारी है. खरगे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगें, नहीं तो राजस्थान में उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा.
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जालौरी गेट पर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी:कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जालौरी गेट पर प्रदर्शन किया. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से पूर्व में प्रधानमंत्री की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी कर चुकी है और अब पिता को लेकर टिप्पणी कर रही है, उसे हम सहन नहीं करेंगे.
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