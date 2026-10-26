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खरगे के बयान पर बीजेपी का प्रदर्शन, जयपुर में कांग्रेस कार्यालय जाने से रोका तो पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प

पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/जोधपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी को लेकर राजस्थान में भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया.जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें गवर्नमेंट हॉस्टल के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प हुई. प्रदर्शन का नेतृत्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने किया.वहीं, जोधपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जालौरी गेट पर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.