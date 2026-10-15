पंचायत चुनाव में मंत्री पुत्र के निर्दलीय उतरने से गरमाई सियासत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बोले- भाजपा में परिवारवाद नहीं चलता
चुनाव लड़ने के अधिकार पर जोर देते हुए मदन राठौड़ ने कहा-वह किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते.
Published : October 15, 2026 at 3:16 PM IST
जयपुर: पंचायत चुनाव में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बेटे दुर्गा सिंह खर्रा के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है. मंत्री पुत्र के इस फैसले से गरमाई सियासत पर गुरुवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी का पक्ष रखा. भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से मदन राठौड़ ने कहा- भाजपा से कई लोगों को एलर्जी है और पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता. लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार है. वह किसी के इस अधिकार का हनन नहीं कर सकते. खर्रा के बेटे का निर्दलीय नामांकन और उस पर राठौड़ की प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब भाजपा पंचायत चुनाव में संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की एकजुटता के सहारे ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है.
सीधे अनुशासनहीनता या बगावत करार नहीं दिया: मदन राठौड़ ने कहा कि यह संबंधित व्यक्ति की अपनी सोच है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने का निर्णय ले सकता है. भाजपा में परिवारवाद नहीं चलता, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. हालांकि, राठौड़ ने इस मामले को सीधे अनुशासनहीनता या बगावत करार नहीं दिया. उन्होंने लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के अधिकार पर जोर देते हुए कहा कि वह किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते.
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दुर्गा सिंह खर्रा ने वार्ड 19 से नामांकन किया: मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बेटे दुर्गा सिंह खर्रा ने सीकर जिले की श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड 19 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है. इस फैसले की खास बात यह है कि उन्होंने भाजपा से टिकट मांगने के बजाय स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था.दुर्गा सिंह ने इसकी वजह स्थानीय भाजपा नेतृत्व के प्रति कार्यकर्ताओं की नाराजगी को बताया था. दुर्गा सिंह का कहना है कि क्षेत्र में पिछले करीब ढाई साल से पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष बना हुआ है. कुछ कार्यकर्ताओं और मतदाताओं ने उनसे कहा था कि यदि वे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो उनका समर्थन करना मुश्किल होगा, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने पर वे साथ देने को तैयार हैं.
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गहलोत के ‘चौथी बार सरकार’ वाले नारे पर तंज: मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कथित तौर पर चौथी बार कांग्रेस सरकार बनाने के नारे के संदर्भ में भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को यह नारा पसंद नहीं है और दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मतभेद हैं. राठौड़ ने पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने और बाद में कांग्रेस में लौटने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह घटनाक्रम गहलोत को आज भी चुभता है. राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि यदि चौथी बार सरकार बनाने के नारे लगाए जाएंगे तो डोटासरा नाराज होंगे, इसलिए गहलोत खुद ही ऐसे नारे लगवा रहे हैं.
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कलाम के योगदान को किया याद: मदन राठौड़ ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान को याद किया. उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण और भारत की सामरिक ताकत को मजबूत करने में कलाम की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा- देश उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा. अपने संबोधन में राठौड़ ने मुस्लिम समाज से भी अपील की कि वह किसी की छाप में रहने के बजाय अच्छे कामों की सराहना करे. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह मुस्लिम समाज को डराकर वोट हासिल करती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर भय का माहौल बनाती है. भाजपा ने मुस्लिम समाज से हमीद खान मेवाती को स्टार प्रचारक बनाया था. उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक के विकास और देशभक्ति को भाजपा की प्राथमिकता बताया.
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