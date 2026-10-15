ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव में मंत्री पुत्र के निर्दलीय उतरने से गरमाई सियासत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बोले- भाजपा में परिवारवाद नहीं चलता

मीडिया से बातचीत करते मदन राठौड़ ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: पंचायत चुनाव में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बेटे दुर्गा सिंह खर्रा के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है. मंत्री पुत्र के इस फैसले से गरमाई सियासत पर गुरुवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी का पक्ष रखा. भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से मदन राठौड़ ने कहा- भाजपा से कई लोगों को एलर्जी है और पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता. लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार है. वह किसी के इस अधिकार का हनन नहीं कर सकते. खर्रा के बेटे का निर्दलीय नामांकन और उस पर राठौड़ की प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब भाजपा पंचायत चुनाव में संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की एकजुटता के सहारे ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है.