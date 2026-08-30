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जयपुर: दो सरकारी स्कूलों में पहुंची CJP, बदहाली का आरोप और प्रशासन को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

जयपुर: शहर के शास्त्री नगर स्थित भट्टा बस्ती में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की बदहाल शैक्षणिक और आधारभूत व्यवस्थाओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मोर्चा खोल दिया है. सीजेपी टीम ने क्षेत्र के दो सरकारी स्कूलों का जमीनी निरीक्षण करने के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. टीम ने आरोप लगाया कि निरीक्षण के दौरान एक स्कूल भवन पूरी तरह तैयार होने के बावजूद बंद मिला, जिसके कारण छोटे बच्चों को दूर जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है. वहीं दूसरे विद्यालय को लेकर संगठन ने आरोप लगाया कि उसे पिंजरेनुमा असुरक्षित और अस्थायी व्यवस्था में संचालित किया जा रहा है.

मूलभूत सुविधाओं के अभाव: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की राष्ट्रीय संगठन सह-सचिव रेखा शर्मा ने प्रशासन पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बच्चों को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षित वातावरण के अभाव में पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है, जो कि उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार का सीधा हनन है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण ही क्षेत्र के अभिभावकों और मासूम बच्चों को इस मानसिक व शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.