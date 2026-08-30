जयपुर: दो सरकारी स्कूलों में पहुंची CJP, बदहाली का आरोप और प्रशासन को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम
जयपुर के भट्टा बस्ती में CJP ने बंद पड़े भवन और पिंजरेनुमा स्कूल के खिलाफ प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया.
Published : August 30, 2026 at 8:03 PM IST|
Updated : August 30, 2026 at 8:09 PM IST
जयपुर: शहर के शास्त्री नगर स्थित भट्टा बस्ती में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की बदहाल शैक्षणिक और आधारभूत व्यवस्थाओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मोर्चा खोल दिया है. सीजेपी टीम ने क्षेत्र के दो सरकारी स्कूलों का जमीनी निरीक्षण करने के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. टीम ने आरोप लगाया कि निरीक्षण के दौरान एक स्कूल भवन पूरी तरह तैयार होने के बावजूद बंद मिला, जिसके कारण छोटे बच्चों को दूर जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है. वहीं दूसरे विद्यालय को लेकर संगठन ने आरोप लगाया कि उसे पिंजरेनुमा असुरक्षित और अस्थायी व्यवस्था में संचालित किया जा रहा है.
मूलभूत सुविधाओं के अभाव: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की राष्ट्रीय संगठन सह-सचिव रेखा शर्मा ने प्रशासन पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बच्चों को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षित वातावरण के अभाव में पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है, जो कि उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार का सीधा हनन है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण ही क्षेत्र के अभिभावकों और मासूम बच्चों को इस मानसिक व शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
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प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम: रेखा शर्मा ने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और तय समय में व्यवस्थाएं न सुधरने पर बड़े जनआंदोलन की चेतावनी दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि 7 दिन के भीतर दोनों स्कूलों की समस्याओं का समाधान करके बंद पड़े भवन को शुरू नहीं किया गया, तो इसके लिए पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होगा. CJP ने आरोप लगाया कि सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ही गरीब बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है, जिसके खिलाफ अब पार्टी स्थानीय निवासियों को एकजुट कर सड़कों पर उतरेगी.
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