रेलवे की सौगात: जयपुर से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें, जोधपुर मंडल ने बनाया ट्रेनों की समयबद्धता का रिकॉर्ड
उत्तर पश्चिम रेलवे ने त्योहारी सीजन में भीड़ को देखते हुए जयपुर से भागलपुर और गया के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं.
Published : November 10, 2026 at 3:39 PM IST
जयपुर/जोधपुर: त्योहारी सीजन में उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों को आवागमन की अतिरिक्त सुविधा देने के साथ-साथ परिचालन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई हैं. एक तरफ जहां जोधपुर मंडल ने दीपावली के त्योहार पर 8 और 9 नवंबर को सभी ट्रेनों का शत-प्रतिशत समयबद्ध संचालन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, वहीं जयपुर से बिहार के भागलपुर और गया के लिए विशेष त्योहार स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की गई है. इसी के साथ रेल सुरक्षा को पुख्ता करते हुए समदड़ी-भीलड़ी रेलखंड पर ट्रैक बदलने का महत्वपूर्ण कार्य भी रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है.
भागलपुर और गया के लिए स्पेशल रेलसेवाएं शुरू: उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के मुताबिक, त्योहार पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे अब तक 900 से अधिक स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन कर चुका है. इसी क्रम में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं
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जयपुर-भागलपुर स्पेशल ट्रेन: जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के मुताबिक ने डानकारी दी कि गाड़ी संख्या 09721 जयपुर से 11 नवंबर 2026 को दोपहर 12:45 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 15:00 बजे भागलपुर पहुंचेगी. मार्ग में यह गांधीनगर जयपुर, खातीपुरा, दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किऊल, अभयपुर, जमालपुर और सुल्तानगंज स्टेशनों पर रुकेगी. इसमें कुल 18 डिब्बे हैं, जिसमें 10 स्लीपर, 6 जनरल और 2 गार्ड कोच होंगे.
जयपुर-गया-जयपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन: जयपुर-गया स्पेशल ट्रेन नंबर 09723/09724 जयपुर से 9 नवंबर 2026 को दोपहर 13:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10:30 बजे गया पहुंची. वहीं वापसी में गया-जयपुर स्पेशल 10 नवंबर 2026 को गया से दोपहर 13:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10:50 बजे जयपुर पहुंचेगी. इस पूरी ट्रेन में 13 अनारक्षित डिब्बे और 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 15 डिब्बे हैं.
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भिवानी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल रेलसेवा आंशिक रद्द: रेलवे की ओर से बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य के कारण गाड़ी संख्या 09006, भिवानी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल रेलसेवा को आंशिक रूप से रद्द किया गया है. 12 नवंबर 2026 को भिवानी से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन केवल बोरीवली स्टेशन तक ही संचालित होगी तथा बोरीवली से बांद्रा टर्मिनस के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी.
जोधपुर मंडल ने समय पालन का रिकॉर्ड: जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि दीपावली पर हर किसी को अपनों के बीच पहुंचने की जल्दी रहती है. यात्रियों की इस उम्मीद पर खरा उतरते हुए मंडल ने लगातार दो दिन सभी मेल-एक्सप्रेस, दैनिक, साप्ताहिक और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह निर्धारित समय के अनुसार किया. त्योहार के दौरान बढ़ी भारी भीड़ के बीच ट्रेनों की इस समयबद्धता से यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त इंतजार के अपने गंतव्य तक पहुंचने में बड़ी राहत मिली. यह उपलब्धि विभिन्न विभागों के आपसी सामंजस्य, कुशल परिचालन प्रबंधन और रेल कर्मचारियों के टीमवर्क का परिणाम है.
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समदड़ी-भीलड़ी ट्रैक रिन्यूवल पूरा: अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेल संरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में जोधपुर मंडल के समदड़ी-भीलड़ी रेलखंड पर 220 किलोमीटर का ट्रैक रिन्यूवल (टीआरआर) कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. मार्च 2025 में स्वीकृति मिलने के बाद मात्र 19 माह की रिकॉर्ड अवधि में यह काम पूरा हुआ है. इसके साथ ही इस रेलखंड के 100 किलोमीटर हिस्से में ट्रेनों की अधिकतम गति 100 किमी प्रति घंटा से बढ़ाकर 110 किमी प्रति घंटा कर दी गई है. शेष 120 किलोमीटर रेलखंड पर भी गति बढ़ाने का कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
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