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रेलवे की सौगात: जयपुर से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें, जोधपुर मंडल ने बनाया ट्रेनों की समयबद्धता का रिकॉर्ड

जयपुर से बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें ( ETV Bharat GFX )

जयपुर/जोधपुर: त्योहारी सीजन में उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों को आवागमन की अतिरिक्त सुविधा देने के साथ-साथ परिचालन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई हैं. एक तरफ जहां जोधपुर मंडल ने दीपावली के त्योहार पर 8 और 9 नवंबर को सभी ट्रेनों का शत-प्रतिशत समयबद्ध संचालन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, वहीं जयपुर से बिहार के भागलपुर और गया के लिए विशेष त्योहार स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की गई है. इसी के साथ रेल सुरक्षा को पुख्ता करते हुए समदड़ी-भीलड़ी रेलखंड पर ट्रैक बदलने का महत्वपूर्ण कार्य भी रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है.