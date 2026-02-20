ETV Bharat / state

Bomb Threat : हाईकोर्ट को लगातार दूसरे दिन धमकी, CJI का जयपुर दौरा रद्द करने की मांग

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur (File Photo ) )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट करने की लगातार दूसरे दिन धमकी मिली. धमकी ईमेल के जरिए दी गई. हाल में अब तब ऐसी धमकियां 10 बार मिल चुकी हैं. मेल मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को सूचना दी. धमकी के चलते मुकदमों की सुनवाई सुबह 10.30 बजे के बजाय आधा घंटा देरी से सुबह 11 बजे से शुरू की जा सकी. इस पर दौरान जांच एजेंसियों ने हाईकोर्ट की मुख्य बिल्डिंग की गहनता से जांच की. जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन से राहत की सांस ली. धमकी में सीजेआई का दौरा रद्द करने को कहा गया. पढ़ें: हाईकोर्ट की जयपुर और जोधपुर बेंच को बम ब्लास्ट की धमकी, थमी सुनवाई आज से कार्यशाला: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को साइबर सुरक्षा पर तीन दिवसीय कार्यशाला शुरू होगी. इसका उद्घाटन सीजेआई सूर्यकांत करेंगे. ऐसे में लगातार धमकी भरे मेल ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी. इधर, आए दिन धमकी भरे मेल मिलने के बाद भी अब तक इसे भेजने वालों की जानकारी नहीं मिल पाई है. इसके चलते वकीलों में खासी नाराजगी है.