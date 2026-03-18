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जयपुर के दंपती का ऑन व्हील 'कैफे कारवां', 1 रुपए में करेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर, पहुंचाएंगे राजस्थानी जायका

गुलाबी शहर के एक दंपती ने स्टार्टअप के जरिए देशभर में राजस्थानी स्वाद पहुंचाने का मकसद तय किया है.

कैफे कारवां ऑन व्हील
कैफे कारवां ऑन व्हील (Source : Rahul)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 2:35 PM IST

5 Min Read
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जयपुर : राजधानी के एक यूट्यूबर ने वीडियो चैनल पर सिल्वर बटन हासिल करने के बाद एक नया स्टार्टअप 'कैफे कारवां ऑन व्हील' शुरू किया है. खास बात यह है कि राहुल इस बार इस कैफे के जरिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय करने वाले हैं. इस सफर में उनके साथ पत्नी पिंकी और बेटी ऐली भी रहेंगे. राहुल ने ईटीवी के साथ खास बातचीत में अपने इस स्टार्टअप को लेकर बातचीत की.

कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे राहुल : राहुल ने कहा कि उनका 'कैफे कारवां' इस बार के सफर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का रास्ता तय करने वाला है. उनका मानना है कि जैसे ही भारत का जिक्र होता है तो ऊपर से नीचे तक इन दो जगहों की बात होती है. लिहाजा वे इस बार कश्मीर से अपने सफर की शुरुआत करेंगे और कन्याकुमारी तक जाएंगे. इस दौरान वह जगह-जगह कैंपिंग के जरिए हाई-वे किनारे पर ऑन व्हील कैफे के जरिए लोगों को घर की चाय और अन्य जायकों से रूबरू भी करवाएंगे.

जयपुर के दंपती का ऑन व्हील 'कैफे कारवां' (ETV Bharat Jaipur)

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राहुल और उनकी पत्नी पिंकी ने बताया कि अपने इस टूर के दौरान वे लोग राजस्थान की दाल-बाटी का जायका भी लोगों तक पहुंचाएंगे. दोनों का मानना है कि रोड साइड पर आम तौर पर लोगों को घर का जायका तलाशने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है. ऐसे में वे इस ऑन व्हील कैफे के जरिए ना सिर्फ घर का स्वाद देंगे, बल्कि अलग-अलग स्थानों पर लोगों के बीच पहुंच बनाएंगे. पिंकी का कहना है सैर-सपाटे के साथ अगर कमाई हो तो फिर इसमें बुराई क्या है?

पूरे भारत का सफर
पूरे भारत का सफर (ETV Bharat GFX)

मेन्यू में इंस्टेंट तैयार होने वाली डिश : राहुल और उनकी पत्नी ने बताया कि अपने कैफे के लिए मेन्यू तैयार करने के दौरान उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा खाना बनाने का सामान वह लोग साथ ले जा सकें. ऐसे में दोनों ने मेन्यू में कुल्हड़ वाली चाय और कॉफी के अलग स्वादों के साथ-साथ मैगी, आलू पराठा, बर्गर, वड़ा पाव, उपमा, एग बेस्ड फूड, मोमोज, पकोड़ा, लेज-कुरकुरे चाट और पॉपकॉर्न को शामिल किया. साथ ही चाय और कॉफी कुल्हड़ में अलग-अलग फ्लेवर के साथ परोसी जा सकेगी. इसके अलावा वक्त-वक्त पर और भी बदलाव मौसम-जगह के साथ मेन्यू में देखे जाएंगे.

अनोखी है ये यात्रा
अनोखी है ये यात्रा (ETV Bharat GFX)

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यूट्यूब से ऑन व्हील तक सफर : राहुल यूट्यूब ब्लॉगिंग पर लंबे समय से काम कर रहे हैं. कोरोना काल के बाद उन्होंने प्रैंक वीडियो बनाए और यूट्यूब पर करीब 8 लाख सब्सक्राइबर्स का बेस तैयार किया. इसके लिए उन्हें सिल्वर बटन भी मिल गया. अब राहुल अपने इस सफर और अनुभव को परिवार में तीन साल की बेटी ऐली और पत्नी पिंकी के साथ कैमरे पर कैद करेंगे, जिसे वह एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे. राहुल अपने रोड ट्रिप पर टेंट में स्टे करेंगे और हाई-वे किनारे पर कैफे स्टॉल लगाएंगे, जहां पग-पग पर उनका परिवार भी साथ में रहेगा.

हाईवे किनारे लगेगा कैफे
हाईवे किनारे लगेगा कैफे (ETV Bharat GFX)

एक रुपए में इंडिया ट्रिप का दावा : राहुल ने बताया कि इस रोड ट्रिप पर वह एक रुपए लेकर घर से निकले हैं. इस दौरान कैफे से होने वाली कमाई से ही उनका बाकी का खर्चा चलेगा. फिर चाहे गाड़ी के लिए डीजल हो या फिर सड़कों के लिए टोल टैक्स. इसके अलावा रहने-खाने की जरूरतों के लिए भी धन उनके इस कैफे से होने वाली आमदनी से ही हासिल होगा. वे बताते हैं कि इस आइडिया पर अमल करने से पहले उन्होंने लद्दाख में हजारों मीटर ऊंची चोटी पर एक घंटे के लिए पत्नी के साथ स्टॉल लगाई थी, जिसमें सिर्फ चाय और मैगी बेचकर उन्होंने 600-700 रुपए तक का मुनाफा कमाया था. ऐसे में वह यह उम्मीद कर रहे हैं इस बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक का यह सफर वह एक रुपए के खर्च पर तय करेंगे और कैफे से मुनाफा हासिल करेंगे.

गाड़ी को बनाया कैफे
गाड़ी को बनाया कैफे (ETV Bharat Jaipur)

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कार को बदला चलते-फिरते कैफे में : अपनी कार को राहुल ने कैफे के लिए ब्रांडिंग के साथ कंवर्ट किया है. इसमें चार्जर और जरूरी सामान भी रखे हैं. वे बताते हैं कि कार में सफर के लिए टेंट, कुंकिंग का सामान और खाना बनाने का सामान रखते हैं. जहां भी सड़क किनारे उन्हें सुरक्षित माहौल मिला, वहां स्थानीय लोगों से बात करके वह अपना कैंप लगा लेते हैं. वे खाने के साथ-साथ छोटा मोटा सामान भी रखते हैं, जो किसी पर्यटन स्थल पर बेचकर अपनी आय में इजाफा करते हैं. उनका कहना है कि जब सफर से लौटकर वह जयपुर आएंगे तो अपने कैफे की सर्विस को जयपुर की सड़कों पर जारी रखेंगे.

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YOUTUBER RAHUL STARTUP CAFE
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KASHMIR TO KANYAKUMARI CAFE

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