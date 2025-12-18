ETV Bharat / state

जयपुर के मानवेन्द्र का जुनून बना पेशा, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर करेंगे 2000 किलोमीटर ट्रैकिंग

जयपुर के मानवेन्द्र सिंह शेखावत भारत के ट्रैकिंग और मैपिंग के क्षेत्र में एक नया मुकाम कायम करने वाले हैं.

जयपुर के ट्रैकर मानवेन्द्र सिंह शेखावत
जयपुर के ट्रैकर मानवेन्द्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: राजधानी के मुरलीपुरा के रहने वाले मानवेन्द्र सिंह शेखावत 21 दिसंबर से महाराष्ट्र की 'एपिक सह्याद्री ट्रेल (EST)' नाम के एक खास अभियान का आगाज करेंगे. अपने ट्रैकिंग के शौक से नेविगेटर बने मानवेन्द्र का कहना है कि जहां तक गूगल मैप नहीं पहुंचता है, वे वहां पहुंच कर मैपिंग के जरिए लोगों को खास पैगाम देना चाहते हैं. 33 साल के मानवेन्द्र अपने ताजा टास्क में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट कही जाने वाली सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर करीब दो हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे.

आउटडोर एडवेंचर को नई दिशा देगा : उन्होंने बताया कि यह मुहिम 10 से 11 हफ्ते में पूरी होगी. फिलहाल, 28 फरवरी तक उन्होंने इसे पूरा करने का मानस बनाया है. मानवेन्द्र ने खास बातचीत के दौरान अपनी ट्रेल को लेकर कहा कि दुनिया के कई देशों में लोग ऐसे रास्तों की खोज करते हैं, जो गूगल मैप पर भी नहीं दिखते. वे खुद उन्हें मैप करके सभी के लिए उपलब्ध कराते हैं. एपिक सह्याद्री ट्रेल के जरिए वो भी भारत में ऐसा ही एक प्रयास करना चाहते हैं. यह अभियान न सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि होगी, बल्कि भारत में ट्रैकिंग, मैपिंग और आउटडोर एडवेंचर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है.

मानवेन्द्र सिंह शेखावत से खास बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

पहाड़ियों-जंगलों में पैदल चलते हैं : मानवेन्द्र ने अपने शौक को जुनून में तब्दील करने के बाद इसे पेशा बना लिया है. वे अब लोगों को सेफ ट्रैकिंग के लिए गाइड करते हैं. उन्होंने बताया कि कैसे वे HikeX के को-फाउंडर होने के साथ-साथ स्पीड हाइकर, मैपर और आउटडोर एजुकेटर भी बन गए हैं. ट्रैकिंग के शौक ने उन्हें नेविगेशन और मैपिंग की दुनिया तक पहुंचाया, जिसमें वे ऐसे मुश्किल और ऊंची पहाड़ियों के साथ ही जंगलों के रास्तों पर पैदल चलते हैं. अक्सर इन जगहों में वे स्थान भी शामिल होते हैं, जहां गूगल मैप और सैटेलाइट तक की पहुंच नहीं होती है. उनका मकसद है कि वे भारत का पहला पूरी तरह मैप किया गया लंबी दूरी का माउंटेन ट्रेल तैयार करें और लोगों को राह दिखाएं.

मानवेन्द्र के बारे में जानें
मानवेन्द्र के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

आजीविका के नए मौके : मानवेन्द्र ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके इस ट्रेल में प्राचीन व्यापार मार्ग, ऐतिहासिक किले, ज्योतिर्लिंग स्थल, घने जंगल और दूरदराज के ग्रामीण इलाके शामिल होंगे. उनका कहना है कि यह कोशिश लुप्त हो रहे प्राचीन ट्रेल्स के संरक्षण और महाराष्ट्र के गहरे प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य से लोगों को फिर से जोड़ने की दिशा में एक कदम है. इसके साथ ही यह अभियान दूर-दराज के गांवों में प्रकृति-आधारित पर्यटन के जरिए आजीविका के नए मौके भी पैदा कर सकता है.

10 हफ्ते से ज्यादा का मैराथन सफर : मानवेन्द्र ने बताया कि वे अपने एपिक सह्याद्री ट्रेल टास्क में रोजाना करीब 25 किलोमीटर का पैदल सफर तय करेंगे यानी रोजाना हाफ मैराथन के बराबर वे दूरी तय करेंगे. पूरी मुहिम में उनकी करीब 98,000 मीटर की चढ़ाई होगी. मानवेन्द्र के मुताबिक उनकी यह कोशिश ऐसा प्रयास है, मानों 11 हफ्तों तक हर हफ्ते माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर चढ़ाई की जाए. इसका अगर सड़क के रास्ते आकलन करें तो यह कुल दूरी दिल्ली से गोवा के बराबर होगी. खास बात यह है कि वे इस पूरे अभियान में खुद नेविगेशन करेंगे और किसी बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं रहेंगे.

जंगल, वन्यजीव और जोखिम भरे रास्ते पर ट्रैकिंग : एपिक सह्याद्री ट्रेल के दौरान मानवेन्द्र को घने जंगलों और दुर्गम इलाकों से गुजरना होगा, जहां तेंदुआ, जंगली सूअर, गौर (भारतीय बाइसन) और भारत के चार प्रमुख विषैले सांप (रसेल वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर, करैत और कोबरा) जैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है. इसके बावजूद मानव का हौसला अडिग है और वे इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभियान मानते हैं. मानवेन्द्र अपने पूरे अभियान की विस्तृत मैपिंग और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जिसे आम जनता के लिए Hikex.in पर उपलब्ध कराया जाएगा. उनका मानना है कि यूरोप और अमेरिका की तरह भारत में भी ऐसे लॉन्ग-डिस्टेंस ट्रेल्स विकसित किए जाने चाहिए, ताकि देश को वैश्विक ट्रेल मैप पर पहचान मिल सके.

जहां गूगल मैप नहीं पहुंचता, वहां मानवेन्द्र पहुंचकर लोगों को बताते हैं
जहां गूगल मैप नहीं पहुंचता, वहां मानवेन्द्र पहुंचकर लोगों को बताते हैं (Source : Manvendra Singh Shekhawat)

