एक नहीं, दो बार कैंसर से लड़ी तो जाना कि ऐसे ही दुनिया से नहीं जाना...उद्यमी से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बनाई अलग पहचान
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस: कैंसर के दर्द ने दी नई शुरुआत की ताकत. मिलिए गृहिणी से उद्यमी बनीं विनीता सोमानी से. जसवंत सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 7, 2026 at 7:19 AM IST
जयपुर: जिंदगी हमेशा हमारे मनमुताबिक नहीं चलती. कभी सपने दिखाती है तो कभी इंसान को अचानक झकझोर देती है. कुछ लोग मुश्किलों के सामने हार मानने के बजाय चुनौतियों को अपनी ताकत बना लेते हैं. राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर आपको ऐसी ही कहानी से रूबरू कराते हैं, जिन्हे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने एक नहीं, दो बार जकड़ा, लेकिन हिम्मत और जज्बे से ना केवल कैंसर को हराया, बल्कि अलग पहचान भी बनाई. ये कहानी है जयपुर की विनीता सोमानी की, जिनको 50 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर ने दो बार अपनी जद में लिया. विनीता ने कैंसर के डर को अपने पर हावी नहीं होने दिया. विनीता ने यहां से नया अध्याय शुरू किया. बीमारी को मात देकर लौटी विनीता ने अपने जीवन का लक्ष्य बदला. ग्रहणी से उद्यमी बनी. सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पहचानी जाने वाली विनीता आज हजारों लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक कर रही हैं.
मानों जिंदगी थम गई : सामाजिक कार्यकर्ता विनीता सोमानी ने बताया कि 26 साल गृहिणी रहने के बाद वर्ष 2010 में ब्रेस्ट कैंसर का पता चला तो एक बार तो लगा कि जिंदगी थम गई. इस बीमारी ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी, लेकिन परिवार के सहयोग और खुद पर भरोसे के दम पर कैंसर से लड़ी. कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, बालों का झड़ना और मानसिक-शारीरिक पीड़ा के बीच खुद को टूटने नहीं दिया. करीब दो साल के संघर्ष के बाद कैंसर को हरा दिया. विनीता कहती हैं कि इस अनुभव के बाद समझ में आया कि जीवन एक बार मिलता है. इसे ऐसे ग्रहणी के तौर पर नहीं जिया जा सकता. इसके बाद नई जर्नी शुरू हुई.
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शौक को बनाया पेशा: उन्होंने अपने खाना बनाने के शौक को कारोबार में बदला और 'Appetite' की शुरुआत की. कुछ वर्ष बाद दूसरे स्तन में भी कैंसर का पता चला. इस बार भी संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा. आज उद्यमी, कुकिंग प्रशिक्षक, सामाजिक पहल से जुड़ी महिला और दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का उदाहरण हैं. राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर विनीता की कहानी सिर्फ बीमारी से लड़ने की नहीं, बल्कि बताती है कि कैंसर किसी व्यक्ति की पूरी पहचान नहीं बन सकता. बीमारी जीवन की दिशा बदल सकती है, लेकिन हौसला और इच्छाशक्ति इंसान को दोबारा अपनी राह बनाने की ताकत दे सकता है.
26 साल परिवार और फिर समाज की सेवा: विनीता कहती हैं कि करीब 26 वर्ष गृहिणी की जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित थी, लेकिन अब ग्रहणी के साथ सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हैं. वंचित और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना, कैंसर अस्पताल में स्वैच्छिक सेवा और चिन्मय मिशन से जुड़ना जीवन का हिस्सा बन गया है. वे जयपुर के प्रतिष्ठित शुभम लेडीज क्लब की अध्यक्ष रही हैं. फिक्की फ्लो और फोर्टी की महिला विंग से जुड़कर भी सामाजिक और महिला सशक्तिकरण संबंधी गतिविधियों में भागीदारी निभाई.
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कैंसर के दर्द के बाद नया रास्ता: विनीता को हमेशा से खाना बनाने का शौक था. अलग-अलग व्यंजन बनाना. नए प्रयोग करना भाता था. इसी रुचि को ताकत बनाने का फैसला किया. कैंसर के बाद 'Appetite' नाम से शुरुआत की. शुरुआत घर पर तैयार किए जाने वाले खाने के ऑर्डर लेने से हुई. इसके साथ उन्होंने विभिन्न भारतीय और विदेशी व्यंजनों की कुकिंग क्लासेज शुरू की. यह फैसला उनके लिए केवल आर्थिक गतिविधि शुरू करने तक सीमित नहीं था. खुद को दोबारा पहचानने और जिंदगी पर नियंत्रण की कोशिश भी थी.
पेशेवर पहचान मिली: विनीता ने बताया कि बीमारी के बीच रसोई सकारात्मकता का माध्यम बनी. धीरे-धीरे उनके बनाए भोजन और कुकिंग क्लासेज को लोगों से सराहना मिलने लगी. जिन परिस्थितियों में खुद को संभालने का रास्ता तलाश रही थीं, उन्हीं ने नई पेशेवर पहचान दी. उनके इस काम को आगे चलकर सम्मान भी मिला. मशहूर सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर ने जयपुर की लोकप्रिय कुकिंग क्लासेज के लिए सम्मानित किया. जयपुर मॉम्स ग्रुप ने श्रेष्ठ होम शेफ का सम्मान दिया. COWE ग्रुप ने काम को सराहा एवं सम्मान दिया. इससे विश्वास को मजबूती मिली कि किसी भी उम्र और परिस्थिति में नई शुरुआत की जा सकती है.
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जयपुर में प्रोफेशनल बेकिंग स्कूल किया शुरू: कुकिंग क्लासेज की लोकप्रियता बढ़ने के साथ विनीता ने अपने काम को विस्तार देने का निर्णय लिया. गुरुग्राम की मूल शाखा वाले 'School of Bakery and Culinary Arts' की जयपुर शाखा शुरू की. यह प्रोफेशनल बेकिंग प्रशिक्षण संस्थान है, जहां बेकिंग के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है. बेकिंग के प्रति रुचि और सीखने का जुनून ही सबसे बड़ी योग्यता है. विनीता का मानना है, हुनर किसी डिग्री या उम्र का मोहताज नहीं होता. किसी व्यक्ति में कुछ सीखने और करने की इच्छा है तो अवसर मिलना चाहिए. इसी सोच के साथ बेकिंग को केवल शौक तक सीमित रखने के बजाय रोजगार और स्वरोजगार का जरिया बनाने की दिशा में काम किया.
कोविड में भोजन का बंदोबस्त: विनीता ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान उन्होंने भी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई. जब बड़ी संख्या में परिवार बीमारी और संक्रमण के डर के बीच कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब कोविड मरीजों और परिजनों के लिए भोजन भेजने की व्यवस्था की. तकनीक के प्रति झिझक दूर कर ऑनलाइन कुकिंग क्लासेज शुरू की. परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना और जारी रखना कार्यशैली का हिस्सा बन गया.
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दूसरी बार कैंसर ने दी दस्तक: विनीता कहती हैं, जब सब सामान्य हुआ तो जिंदगी में फिर मुश्किल दौर आया. उन्हें दूसरे स्तन में भी कार्सिनोमा का पता चला. पहली बार कैंसर से उबरने के बाद दोबारा इस बीमारी का सामना करना भावनात्मक रूप से बेहद कठिन था. फिर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और लंबे उपचार का सिलसिला शुरू हुआ. बाल झड़ना, शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव और उपचार के दुष्प्रभावों ने उन्हें कई बार परेशान किया. विनीता स्वीकारती हैं कि इस बार भी हिम्मत रखना आसान नहीं था. कैंसर का उपचार केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के मन, आत्मविश्वास और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालता है. ऐसे समय में परिवार का साथ, चिकित्सकीय सहयोग और सकारात्मक वातावरण बेहद अहम हो जाता है. उपचार के साथ उन्होंने गतिविधियां जारी रखने की कोशिश की.
आपबीती से दूसरे को दिखाया संघर्ष का रास्ता: विनीता बोलीं, बीमारी से जूझने वाला व्यक्ति कई बार केवल इलाज ही नहीं, बल्कि ऐसे इंसान की तलाश भी करता है जो उसकी परेशानी समझ सके. इसी सोच के साथ 'आपबीती' नाम से फेसबुक पेज शुरू किया. इसका उद्देश्य ऐसे लोगों से अपने कठिन अनुभव साझा करना था, जिन्होंने बीमारी, पारिवारिक समस्या या अन्य विपरीत हालात का सामना किया. विनीता चाहती हैं कि लोग अपनी कहानियां खुलकर साझा करें, ताकि दूसरे लोग प्रेरणा ले सकें. उनका मानना है, जब कोई अपनी संघर्ष यात्रा बताता है तो अनजाने में दूसरे व्यक्ति के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है. 'आपबीती' के जरिए वे केवल अपनी कहानी नहीं बताना चाहतीं, बल्कि उनको आवाज देना चाहती हैं, जो संघर्षों को अक्सर खुद तक सीमित रखते हैं. यह पहल सामाजिक सरोकारों का ही विस्तार है.
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'अर्पण' से त्योहारों की खुशियां बांटने की पहल : विनीता ने दो मित्रों के साथ मिलकर 'अर्पण (Arpann)' नाम से एक और पहल की. पूजा-पाठ और शादियों से जुड़ी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराती हैं. विनीता कहती हैं, इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक आयोजनों से जुड़े लोगों की जरूरतों को एक मंच पर पूरा करना है. साथ ही 'अर्पण पर्व क्लब' शुरू किया. इसमें 60 से अधिक सदस्य हैं. सभी मिलकर भारतीय त्योहारों को पारंपरिक और उत्सवी माहौल में मनाते हैं. सोमानी कहती हैं, कैंसर के इलाज के बीच शुरू हुई उनकी गतिविधियां आज अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंच चुकी हैं. कुकिंग, बेकिंग प्रशिक्षण, सामाजिक सेवा, लोगों की संघर्ष यात्राओं को मंच देना और सांस्कृतिक गतिविधियां, इन सभी के बीच विनीता ने सक्रियता बनाए रखीं.
घुटनों का दर्द भी नहीं रोक पाया: कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और कई वर्षों तक चली दवाओं के दुष्प्रभावों से विनीता की हड्डियों पर असर पड़ा. घुटनों में तेज दर्द रहने लगा. रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित होने लगीं. चलने-फिरने में परेशानी बढ़ी. ऐसे में विनीता के सामने विकल्प था कि दर्द के साथ जिंदगी सीमित कर लें या इलाज के जरिए फिर सक्रिय जीवन की ओर लौटें. उन्होंने दूसरा रास्ता चुना. करीब आठ महीने पहले दोनों घुटनों का प्रत्यारोपण कराया. उनका कहना था, वह जीवन के आने वाले वर्ष दर्द में नहीं बिताना चाहती थीं. हार मानने के बजाय समाधान तलाशा.
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समय पर जांच और उपचार सबसे जरूरी : राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है. उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बीमारी के शुरुआती लक्षणों की पहचान और समय पर जांच एवं उपचार का महत्व समझाना है. विनीता की कहानी याद दिलाती है कि कैंसर का पता चलने पर डर और सामाजिक झिझक के कारण इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए. स्तन कैंसर के मामले में स्तन में गांठ या मोटापन, आकार में बदलाव, त्वचा पर गड्ढे या लालिमा, निप्पल के स्वरूप में बदलाव और असामान्य स्राव जैसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. दर्द न होने पर भी गांठ की चिकित्सकीय जांच जरूरी है, हालांकि हर गांठ कैंसर नहीं होती, इसलिए सही जानकारी और चिकित्सकीय परीक्षण आवश्यक है.
मैं सर्वाइवर हूं, लेकिन यही मेरी पहचान नहीं : विनीता कहती हैं, ईश्वर, परिवार और सभी शुभचिंतकों की आभारी हूं, जिन्होंने मुश्किल समय में साथ दिया. जिंदगी का हर दिन एक उपहार है. उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकारना चाहिए. जीवन में आने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हमें तोड़ने के बजाय खुद को साबित करने की प्रेरणा और आत्मविश्वास दें. विनीता अपनी पहचान को केवल कैंसर सर्वाइवर तक नहीं रखना चाहतीं. उनका संदेश है कि बीमारी किसी इंसान की पूरी पहचान नहीं होती और महिला होना भी क्षमता की सीमा तय नहीं करता. बकौल विनीता, 'मैं कैंसर सर्वाइवर हूं, लेकिन यही मेरी पहचान नहीं है. मैं महिला हूं, लेकिन ऐसा होना मेरी सीमा भी नहीं है.' विनीता का संदेश साफ है कि समाज से जितना मिलता है, उससे अधिक समाज को लौटाने का प्रयास करना चाहिए.
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