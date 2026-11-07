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एक नहीं, दो बार कैंसर से लड़ी तो जाना कि ऐसे ही दुनिया से नहीं जाना...उद्यमी से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बनाई अलग पहचान

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ( फोटो ईटीवी भारत GFX )

जयपुर: जिंदगी हमेशा हमारे मनमुताबिक नहीं चलती. कभी सपने दिखाती है तो कभी इंसान को अचानक झकझोर देती है. कुछ लोग मुश्किलों के सामने हार मानने के बजाय चुनौतियों को अपनी ताकत बना लेते हैं. राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर आपको ऐसी ही कहानी से रूबरू कराते हैं, जिन्हे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने एक नहीं, दो बार जकड़ा, लेकिन हिम्मत और जज्बे से ना केवल कैंसर को हराया, बल्कि अलग पहचान भी बनाई. ये कहानी है जयपुर की विनीता सोमानी की, जिनको 50 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर ने दो बार अपनी जद में लिया. विनीता ने कैंसर के डर को अपने पर हावी नहीं होने दिया. विनीता ने यहां से नया अध्याय शुरू किया. बीमारी को मात देकर लौटी विनीता ने अपने जीवन का लक्ष्य बदला. ग्रहणी से उद्यमी बनी. सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पहचानी जाने वाली विनीता आज हजारों लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक कर रही हैं.