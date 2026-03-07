UPSC Result 2025 : जयपुर की ज्योति मौर्य ने बिना कोचिंग के पास की परीक्षा, तीसरे प्रयास में 667वीं रैंक
हालिया यूपीएससी रिजल्ट में ज्योति मौर्य ने भी कामयाबी हासिल की है.
Published : March 7, 2026 at 10:16 AM IST
जयपुर : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. इस प्रतिष्ठित परीक्षा में जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र की रहने वाली ज्योति मौर्य ने सफलता हासिल करते हुए ऑल इंडिया 667वीं रैंक प्राप्त की है. ज्योति ने यह सफलता अपने तीसरे प्रयास में हासिल की है. इससे पहले अपने दूसरे प्रयास में वह मुख्य परीक्षा (मेंस) तक पहुंच चुकी थीं. ज्योति ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों को दिया है. उनके अनुसार परिवार के सहयोग और विश्वास ने उन्हें इस कठिन परीक्षा में सफल होने की प्रेरणा दी.
जोबनेर कस्बे से जुड़ा है परिवार : ज्योति मूल रूप से जयपुर ग्रामीण के जोबनेर कस्बे की रहने वाली हैं. उनके पिता सुमनेश मौर्य केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता सुमन मौर्य गृहिणी हैं. परिवार में शिक्षा का माहौल रहा है. उनके ताऊजी लेक्चरर हैं, वहीं नानाजी भी शिक्षा विभाग में लेक्चरर रह चुके हैं और दादाजी भी शिक्षा विभाग से जुड़े रहे हैं.
तीन साल तक की सेल्फ स्टडी : ज्योति ने अपनी स्नातक की पढ़ाई जयपुर के महारानी कॉलेज से बीएससी विषय में पूरी की है. स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने UPSC परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी. ज्योति ने बताया कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों से लगातार सेल्फ स्टडी के जरिए तैयारी की. उन्होंने किसी भी प्रकार की ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली. तैयारी के दौरान केवल ऑनलाइन क्लास और स्वयं अध्ययन के माध्यम से ही परीक्षा की तैयारी की.
RAS 2024 परीक्षा भी कर चुकी हैं पास : ज्योति ने बताया कि उन्होंने RAS 2024 परीक्षा में भी प्री और मेंस दोनों चरण पास कर लिए हैं और इंटरव्यू भी दे चुकी हैं. अब उन्हें उसके परिणाम का इंतजार है. उनका इंटरव्यू भी काफी अच्छा हुआ है और उम्मीद है कि उसमें भी सफलता मिलेगी. ज्योति की सफलता से उनके परिवार में खुशी का माहौल है. पिता सुमनेश मौर्य ने बताया कि ज्योति बचपन से ही पढ़ाई में तेज रही है और हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी. परिवार ने भी हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया.
रोजाना 10 से 12 घंटे करती थीं पढ़ाई : ज्योति मौर्य ने बताया कि UPSC परीक्षा की तैयारी के दौरान वह रोजाना करीब 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थीं. उन्होंने नए अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि तैयारी के दौरान NCERT पुस्तकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने डाउट्स को समय पर क्लियर करना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को पढ़ाई के दौरान लंबा ब्रेक नहीं लेना चाहिए और नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों को नकारात्मक लोगों से दूर रहने, सकारात्मक सोच रखने और सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करने की सलाह दी.