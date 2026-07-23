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क्रिकेटर अशोक शर्मा का इंटरनेशनल डेब्यू: जयपुर के तेज गेंदबाज को जिम्बाब्वे के खिलाफ मिला मौका

जयपुर: शहर के सांगानेर निवासी तेज गेंदबाज अशोक शर्मा आज जिम्बाब्वे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण कर लिया है. लंबे समय से घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन से पहचान बना चुके अशोक को आखिरकार भारतीय टीम की ओर से खेलने का सुनहरा अवसर मिला है. अशोक शर्मा ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत राजस्थान से की थी और रणजी ट्रॉफी सहित विभिन्न घरेलू टूर्नामेंट्स में उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया. अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ वाली गेंदबाजी के बल पर उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा.

हाल ही में उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट के बेहतर भविष्य को देखते हुए राजस्थान छोड़कर गुजरात का रुख कर लिया है और अब घरेलू क्रिकेट में गुजरात का प्रतिनिधित्व करेंगे. अशोक शर्मा उस समय पूरे देश में चर्चा के केंद्र में आ गए थे, जब उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान अपनी तेज गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया. उन्होंने सीजन की सबसे तेज गेंदों में से एक फेंककर अपनी गति और क्षमता का लोहा मनवाया था. इसके बाद से उन्हें भारतीय टीम के उभरते तेज गेंदबाजों में शामिल माना जाने लगा था.