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क्रिकेटर अशोक शर्मा का इंटरनेशनल डेब्यू: जयपुर के तेज गेंदबाज को जिम्बाब्वे के खिलाफ मिला मौका

जयपुर निवासी तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम में जगह मिली है.

तेज गेंदबाज अशोक शर्मा
तेज गेंदबाज अशोक शर्मा (Photo Courtesy- Ashok Sharma)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 4:59 PM IST

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जयपुर: शहर के सांगानेर निवासी तेज गेंदबाज अशोक शर्मा आज जिम्बाब्वे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण कर लिया है. लंबे समय से घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन से पहचान बना चुके अशोक को आखिरकार भारतीय टीम की ओर से खेलने का सुनहरा अवसर मिला है. अशोक शर्मा ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत राजस्थान से की थी और रणजी ट्रॉफी सहित विभिन्न घरेलू टूर्नामेंट्स में उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया. अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ वाली गेंदबाजी के बल पर उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा.

हाल ही में उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट के बेहतर भविष्य को देखते हुए राजस्थान छोड़कर गुजरात का रुख कर लिया है और अब घरेलू क्रिकेट में गुजरात का प्रतिनिधित्व करेंगे. अशोक शर्मा उस समय पूरे देश में चर्चा के केंद्र में आ गए थे, जब उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान अपनी तेज गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया. उन्होंने सीजन की सबसे तेज गेंदों में से एक फेंककर अपनी गति और क्षमता का लोहा मनवाया था. इसके बाद से उन्हें भारतीय टीम के उभरते तेज गेंदबाजों में शामिल माना जाने लगा था.

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साबित करने का मौका: चयनकर्ताओं ने जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें अंतिम एकादश में जगह देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का सुनहरा मौका प्रदान किया है. अशोक के सामने अब अपनी गति, स्विंग और अनुशासित गेंदबाजी के जरिए टीम की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती होगी. सांगानेर से निकलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक का सफर अशोक शर्मा की कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगातार संघर्ष का जीवंत उदाहरण माना जा रहा है. उनके इस पदार्पण से राजस्थान के युवा क्रिकेटरों को भी नई प्रेरणा मिलेगी कि घरेलू स्तर पर शानदार प्रदर्शन जारी रखकर देश के लिए खेलने का सपना सच किया जा सकता है.

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राजस्थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा
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