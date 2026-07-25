जयपुर के चंद्रप्रकाश की करगिल शहीदों को अनूठी श्रद्धांजलि, 27 साल से जज्बा बरकरार...
वे न केवल शहीदों के तेलचित्र बनाते हैं बल्कि उनके परिजनों को घर जाकर निशुल्क भेंट भी करते हैं. करगिल युद्ध से शुरू किया सिलसिला.
Published : July 25, 2026 at 8:10 PM IST
जयपुर: पूरे देश में रविवार को करगिल विजय दिवस मनाया जाएगा. करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. युद्ध के नायकों को याद करने का हर एक का अपना तरीका है. जयपुर निवासी चित्रकार चंद्रप्रकाश गुप्ता बीते 27 साल से अपनी कूंची से तेलचित्र बनाकर प्रदेश के शहीदों को श्रद्धांजलि देते आ रहे हैं. वे अब तक प्रदेश के 400 से अधिक शहीदों के तेलचित्र बना चुके हैं. खास बात है कि उनका यह सफर करगिल युद्ध से शुरू हुआ था. गुप्ता न केवल शहीदों के तेल चित्र बनाते हैं बल्कि इनको उनके परिजनों को घर जाकर निशुल्क भेंट भी करते हैं.
ऐसे मिली प्रेरणा: चित्रकार चंद्रप्रकाश गुप्ता ने बताया कि करगिल युद्ध में विषम परिस्थितियों में भारत ने विजय प्राप्त की. जब करगिल युद्ध हुआ तब पूरा देश देशभक्ति में डूबा था. शहीदों के नाम के जयकारे लग रहे थे. तब मुझे ख्याल आया कि प्रदेश के शहीदों के लिए कुछ करना चाहिए. गुप्ता चित्रकार थे इसलिए उन्होंने ठाना कि वे अपनी कूंची से ही शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे. उन्होंने प्रदेश के करगिल युद्ध के शहीद जवानों को तेलचित्र बनाकर श्रद्धांजलि दी. शहीद का तेलचित्र उनके घर जाकर परिजनों को भेंट किए. तब से लेकर आज तक उनका यह सफर जारी है. आज भी जब कोई प्रदेश का जवान शहीद होता है तो चंद्रप्रकाश गुप्ता उसका पोर्ट्रेट बनाकर उनके परिजनों को भेंट करते हैं. अब तक 400 से अधिक शहीदों के तेलचित्र बनाकर उनके परिजनों को भेंट कर चुके हैं. यही शहीदों को उनकी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि है.
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महान हस्तियों के पोर्ट्रेट भी बनाए: चित्रकार चंद्रप्रकाश गुप्ता ने बताया कि सबसे पहले तेलचित्र अजय आहूजा का बनाया था, जो करगिल के पहले शहीद थे. उनका तेलचित्र कोटा जाकर उनके माता पिता को भेंट किया. उसके बाद नागौर के शहीद मंगेज सिंह का तेलचित्र बनाया था. प्रदेश के शहीदों के अलावा देश के महान हस्तियों के भी गुप्ता ने तेलचित्र बनाए. इस सूची में लता मंगेशकर, रतन टाटा, दिलीप कुमार, हरिवंश राय बच्चन शामिल हैं. गुप्ता ने बताया कि हरिवंश राय बच्चन का पोर्ट्रेट उनके बेटे अमिताभ बच्चन को भेंट किया था. 15 साल पहले अमिताभ रामबाग पैलेस आए,तब उन्होंने हरिवंश राय का पोर्ट्रेट भेंट किया.
एपीजे अब्दुल कलाम का बनाया लाइव पोर्ट्रेट:चंद्रप्रकाश गुप्ता ने बताया कि जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, तब राष्ट्रपति भवन जाकर उनका लाइव पोट्रेट बनाया था. उस पर उनके हस्ताक्षर करवाए थे. अपना पोर्ट्रेट देखकर कलाम साहब काफी खुश हुए थे. गुप्ता महात्मा गांधी और भीमराव आंबेडकर के जीवन चरित्र पर सोलो प्रदर्शनी लगा चुके हैं.
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पूर्व राज्यपाल से पिता तुल्य संबंध: गुप्ता ने बताया कि 'तत्कालीन राज्यपाल अंशुमान सिंह शहीदों का खास सम्मान करते थे. जब उन्हें पता चला कि चंद्रप्रकाश शहीदों के पोर्ट्रेट उनके परिजनों को भेंट करते हैं तो उन्होंने मुझे गवर्नर हाउस बुलाया.फिर मेरे साथ उनका पिता तुल्य व्यवहार बन गया. तब राज्यपाल अंशुमान सिंह ने शहीदों के परिजनों को गवर्नर हाउस बुलाकर मेरे हाथ से बने पोर्ट्रेट उनके परिजनों को भेंट किए थे. जब किसी शहीद की मूर्ति अनावरण होता तो अंशुमान सिंह मुझे अपने सरकारी विमान से साथ ले जाते थे'.
अपने सफर को किताब की शक्ल दी: चंद्रप्रकाश गुप्ता ने बताया कि उनके 27 साल के सफर को लेकर उनकी किताब 'शौर्य और शहादत को सलाम' नाम से प्रकाशित हुई है. एक फरवरी 2026 को पूर्व सीनियर आईएएस राजेश्वर सिंह ने इसका विमोचन किया. गुप्ता ने मार्च 2026 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 'शौर्य और शहादत को सलाम' की एक प्रति भेंट की. गुप्ता ने बताया कि वे शहीदों के तेलचित्र लेकर उनके गांव गए, जहां परिजनों के सुख-दुख साझा किए. उनका ब्योरा पुस्तक में है. यह पुस्तक शहीदों की यादों को जीवंत करने का दस्तावेज है.
विरासत में मिला हुनर: गुप्ता को तेलचित्र बनाने का हुनर विरासत में मिला है. उनके पिता ब्रजमोहन गुप्ता प्रदेश के बड़े कलाकारों में शामिल रहे. वे देवदास के नाम से प्रसिद्ध थे. चंद्रप्रकाश ने चित्रकारी के गुर अपने पिता ब्रजमोहन से सीखे. पिता ने देवदास के नाम से ही 70 साल पहले जयपुर के चौड़ा रास्ता में देवदास आर्ट्स के नाम से स्टूडियो शुरू किया था. गुप्ता ने बताया कि इस स्टूडियो में पहले फिल्मों के बैनर बना करते थे. सन 1980 के बाद 'मैंने और पिताजी ने मिलकर तेलचित्र बनाने शुरू किए'.
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