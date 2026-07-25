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जयपुर के चंद्रप्रकाश की करगिल शहीदों को अनूठी श्रद्धांजलि, 27 साल से जज्बा बरकरार...

जवान का पोट्रेट बनाते चंद्रप्रकाश गुप्ता ( ETV Bharat Jaipur )