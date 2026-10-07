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बैंक एटीएम पर 42 लाख की डकैती का मास्टरमाइंड मस्तराम गिरफ्तार, 4 लाख नकद और एक देसी पिस्तौल जब्त

जयपुर: राजधानी जयपुर में अक्षयपात्र मंदिर के पास बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से निकाली गई 42 लाख रुपए की नकदी की डकैती के मामले में रामनगरिया थाना पुलिस ने मास्टरमाइंड मस्तराम को मीणा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. उसके कब्जे से पुलिस ने चार लाख रुपए नकद, एक देसी पिस्तौल, दो मैगजीन और छह जिंदा कारतूस जब्त किए हैं. इस वारदात में शामिल उसकी गर्लफ्रेंड और दो साथियों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है. इन्होंने 14 सितंबर, 2026 को बैंक एटीएम से निकाली गई नकदी पर डाका डाला था.

जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजिता शर्मा ने बताया कि रामनगरिया थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज बैंक डकैती का मुख्य सूत्रधार और शातिर आरोपी मस्तराम मीणा उर्फ मस्ती आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. आरोपियों ने 42 लाख रुपए उड़ाए थे. जिनमें से 38 लाख रुपए की रकम अब तक बरामद हो चुकी है. मास्टरमाइंड मस्तराम ने कोटा, कोयंबटूर सहित अलग-अलग जगहों पर फरारी काटी. उसे पुलिस ने जयपुर के इंदिरा गांधी नगर से गिरफ्तार किया है.

14 सितंबर को दिया वारदात को अंजाम : उन्होंने बताया कि 14 सितंबर, 2026 को रामनगरिया थाना क्षेत्र में अक्षयपात्र मंदिर के पास बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से कैश निकालकर बाहर लाते समय दो बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों को हथियार दिखाकर 42 लाख रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिया था. घटना की गंभीरता के मद्देनजर एडिशनल डीसीपी पारसमल जैन के सुपरविजन, एसीपी सांगानेर दीपक खंडेलवाल के निर्देशन और रामनगरिया थानाधिकारी अनिल टेलर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया.

गर्लफ्रेंड से रेकी करवाकर दिया वारदात को अंजाम : इस टीम ने घटना से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच की. टीम ने बदमाशों के आने और जाने के रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का विश्लेषण किया. रेकी के बाद वारदात को अंजाम देने की बात जांच में सामने आई और पुलिस ने मस्तराम की गर्लफ्रेंड अंशु कुमारी जाटव को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया. अब इस मामले में वारदात के मास्टरमाइंड कसोले के पुरा (करौली) हाल दीप कॉलोनी (जयपुर) निवासी मस्तराम मीणा (28) को गिरफ्तार किया है.

दो साथी पहले पकड़े जा चुके : लूट की रकम में से चार लाख रुपए की नकदी और कर्मचारियों को डराने के लिए इस्तेमाल की गई देसी पिस्तौल भी बरामद हुई है. उससे डकैती की बाकी रकम के बारे में पूछताछ की जा रही है. वह अवैध हथियार कहां से लाया. इसकी भी जांच जारी है. इस मामले में पुलिस ने डकैती की वारदात में शामिल सुमित जंगम (26) और पुष्पेंद्र मीणा (28) को पुलिस ने 23 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था. ये दोनों आरोपी भी करौली जिले के रहने वाले हैं और जयपुर में किराए के मकान में रहते हैं.