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जयपुर में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की थी ATM से 41.70 लाख रुपए की लूट, युवती गिरफ्तार

जयपुर: राजधानी जयपुर में बैंक के एटीएम से निकालकर ले जाए जा रहे 41.70 लाख रुपए की लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है. उसने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. उसके किराए के कमरे से पुलिस को 26.80 लाख रुपए मिले हैं. पुलिस लूट की बाकी रकम और अन्य लुटेरों की तलाश में जुटी है. जांच में सामने आया है कि लूट की साजिश युवती के कमरे पर रची गई. उसने वारदात से पहले बैंक में जाकर रेकी भी की थी. इस पूरी वारदात में एक बैंक कर्मचारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में है. जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि लूट की वारदात में शामिल 22 वर्षीय अंशु कुमारी जाटव को गिरफ्तार किया है. वह लालपुरा (भरतपुर) की रहने वाली है और जयपुर में श्रीकिशनपुरा में किराए के मकान में रहती है.

उन्होंने बताया कि अक्षयपात्र मंदिर के पास एटीएम से कैश इकठ्ठा कर बैंक ले जाते समय 41.70 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया. घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर सभी वाहनों और लोगों के बारे में बारीकी से पड़ताल की गई. इस दौरान एक युवती का आचरण संदिग्ध लगा. जिस पर डीएसटी के एसआई बन्नालाल, कांस्टेबल हेमंत और राजेश ने बारीकी से नजर रखी और उसके बारे में जानकारी जुटाई. पीछा कर टीम उसके किराए के मकान पर पहुंची.

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मस्तराम को कर्मचारी से मिली जानकारी: पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो सामने आया कि युवती का नाम अंशु कुमारी जाटव है. उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है. जिसका नाम मस्तराम मीणा है और मासलपुरा (करौली) का रहने वाला है. मस्तराम को बैंक कर्मचारी से जानकारी मिली कि अक्षयपात्र मंदिर के पास बैंक की ब्रांच और एटीएम है. एटीएम में जमा करवाया जाने वाला कैश हर दिन निकालकर ब्रांच में जमा करवाया जाता है.

युवती के कमरे पर रची लूट की साजिश: युवती से पूछताछ में सामने आया कि मस्तराम को कर्मचारी से जानकारी मिली कि रोजाना एटीएम से निकाली गई रकम बैंक लाने के लिए अधिकतर महिला कर्मचारी ही आती है. उनके साथ एक पुरुष कर्मचारी होता है और सुरक्षा का खास इंतजाम नहीं होता है. यह जानकारी मिलने के बाद मस्तराम ने अंशु के साथ लूट की साजिश रची और करौली के रहने वाले अपने जानकर पुष्पेंद्र मीणा और सुमित जंगम को भी साथ मिलाया. चारों ने मिलकर अंशु के किराए के कमरे पर ही लूट की साजिश रची. सुमित और पुष्पेंद्र के पास हथियार भी थे.

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