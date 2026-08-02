ETV Bharat / state

जूली बोले- प्रदेश में दलित अत्याचार के मामले बढ़े, अपराधियों को मिल रहा राजनीतिक संरक्षण

उन्होंने कहा कि अपराधियों के हौसले इसलिए बुलंद हैं, क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है. उन्होंने कहा कि दलित समाज के लोगों के साथ मारपीट, जमीनों पर अवैध कब्जे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और झूठे मुकदमों में फंसाने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. इतना ही नहीं, पीड़ितों की थाने में सुनवाई तक नहीं हो रही और कई मामलों में एफआईआर दर्ज करने की बजाय न्याय मांगने वालों को ही परेशान किया जा रहा है.

जयपुर: प्रदेश में कानूनी व्यवस्था और दलित अत्याचार के मामलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर हमला बोला और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया. जूली ने रविवार को टोंक रोड स्थित पिंजरापोल गौशाला में अखिल भारतीय बैरवा महासभा की युवा और महिला कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कहा कि प्रदेश में दलित अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.

जूली ने कहा कि सरकार सामाजिक न्याय के नाम पर केवल दावे कर रही है, जबकि हकीकत इसके बिलकुल विपरीत है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग का बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है और दलित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, छात्रावास के बजट में कटौती करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि वंचित वर्ग के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे तो सामाजिक समानता और समावेशी विकास का सपना अधूरा रह जाएगा.

पढ़ें : जूली बोले, 'शिक्षा मंत्री, शिक्षा के अलावा करते हैं सभी बात, छात्रों पर और ज्यादा लाठीचार्ज की कही थी बात'

बाबा साहब ने शिक्षा को अपना बड़ा हथियार बनाया : टीकाराम जूली ने डॉ अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि उनका जन्म उस समाज में हुआ है, जिसने डॉक्टर अंबेडकर जैसा महान व्यक्तित्व देश को दिया. अंबेडकर ने कठिन परिस्थितियों, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक अभाव के बावजूद शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया. उन्होंने अपनी अमेरिका यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले वर्ष उन्हें उस विश्वविद्यालय को देखने का अवसर मिला, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अध्ययन किया था. उस स्थान को देखकर उन्हें एहसास हुआ की शिक्षा और दृढ़ संकल्प के बल पर कोई भी व्यक्ति इतिहास रच सकता है.

जूली ने युवाओं से कहा कि वो समाज में फैली कुरीतियों से दूर रहकर शिक्षा, आत्मविश्वास, संविधान के मूल्यों को अपनाए. बाबा साहब के विचार केवल एक समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा है. युवा उनके आदर्शों पर चलेंगे तो समाज में समानता, न्याय और भाइचारा की भावना और अधिक मजबूत होगी.