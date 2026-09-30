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जयपुर बगरू हाईवे हादसा, खड़े डंपर में ट्रेलर की टक्कर, चालक की मौत, केबिन में फंसा शव पुलिस ने निकाला

क्षतिग्रस्त ट्रेलर को हटाती क्रेन ( ETV Bhaat Jaipur )

जयपुर: बगरू थाना इलाके में बुधवार दोपहर बाद एक दर्दनाक हादसा हो गया. अजमेर की तरफ से जयपुर आ रहे एक ट्रेलर ने बगरू पुलिया के पास सड़क पर खड़े डंपर को पीछे से टक्कर मार दी. दुर्घटना में ट्रेलर चालक की दर्दनाक मौत हो गई. हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया. सूचना मिलते ही बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने कड़ी मशक्कत करके केबिन में फंसे ड्राइवर के शव को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. वहीं चार क्रेनों की सहायता से क्षतिग्रस्त ट्रेलर और डंपर को साइड में हटवाया गया. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू करवाया.